Алексей Чалов
Последние публикации
Угроза обществу или самовыражение? Зачем в России придумали зимний дрифт
Середина ноября. На улице похолодало, и выпал первый снег. А это значит, что пора доставать санки и натачивать коньки в преддверии открытия зимнего сезона. Но не только спортсмены и культуристы готовятся к зиме. Стоит лишь тоненькой корочке льда образоваться на еще не почищенном асфальте, как уже...
13 ноября 2019
Рэпер Цой: «Новая песня будет называться «Социальный отброс»
Интервью с молодым русско-казахстанским рэп-исполнителем Ильей Цоем (Elijah TS), песня которого недавно попала в ТОП 10 Казахстана. В нем он рассказал о том, как пишет свою музыку и тексты, об отношении к своему великом тезке Виктору Цою, и о том, каких сил и средств сегодня стоит молодому рэперу...
6 ноября 2019
Алексей Беляев-Гинтовт: Все олигархи обзавелись моими Красными звездами
Один из ведущих современных русских художников рассказал ИА REGNUM о своем пристрастии к Красным звездам и Царству Традиции, об ожидании Бронзового века, кознях либералов и о своих проектах — «Аллея героев Евразии» и «Царство пресвитера Иоанна». Если гуляя по Щипку рядом с местом, где когда-то...
4 ноября 2019