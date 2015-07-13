Алексей Евгеньевич Анпилогов
Последние публикации
Политическая слабость «двух союзников России»
Недавнее импровизированное интервью «генерал-майора Петровского», также известного под позывным Хмурый, данное им на форуме «Глобальной Авантюры», в котором он высказал несколько мыслей и утверждений о будущем Донбасса, высветило массу проблем, подспудно копившихся в ДНР и ЛНР уже достаточно...
13 июля 2015
Почему Украина — «несостоявшееся государство»
Между «украинским проектом» и «выдумкой австрийского генштаба» Очень трудно обсуждать будущее какой-нибудь системы, не определившись с тем, что она представляет собой на самом деле. Наши идеальные представления о будущей даме сердца и любящей жене, связанные с её красивым личиком или стройной...
15 марта 2015