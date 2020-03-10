Александра Егорова
Последние публикации
ЧВК в Афганистане: что будет после сделки?
В преддверии президентских выборов США готовятся к выводу войск из Афганистана и ищут способы сохранить контроль над ситуацией в стране после ухода. Вывод американских солдат из зон военных действий является одним из элементов повестки ряда кандидатов в президенты, однако не вполне отвечает...
10 марта 2020
Выход США из Афганистана: последствия и перспективы
9 сентября президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров с движением «Талибан» * о выводе войск из Афганистана. Сам Трамп при этом не отрицал необходимости вывода войск, говоря о том, что это является важной внешнеполитической целью, однако «должно произойти в нужное время». В целом...
13 сентября 2019