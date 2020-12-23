Александр Юсуповский
Последние публикации
Зачем нужен официальный статус национальной принадлежности для тех, кто желает его указать?
Сербский патриарх Павел: Мы не выбирали ни страну, где родимся, ни народ, в котором родимся, ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или нелюдями На днях в Государственную Думу внесен проект закона, позволяющий гражданам РФ указывать в паспорте и свидетельстве о рождении свою...
4 февраля 2015
Готова ли Россия к неонационализму?
«Случайностью называется непонятая нами закономерность» (Л.Шебаршин) Рискну утверждать, что государственной национальной политике в России нередко не хватает контекста. Контекст — это подсветка, понимание, осмысление уроков, извлекаемых из анализа проблем, возникающих в различных уголках интенсивно...
28 ноября 2014