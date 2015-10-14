Александр Волков
Последние публикации
210 оттенков гибели Рима
Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Книга пророка Даниила, 2, 34 Пятнадцать веков назад Рим умер, поваленный варварами, как иссохшее дерево. На его кладбище, среди его осыпавшихся памятников, давно вырос...
14 октября 2015
Старая фармацевтическая ложь и новые дорогие смертельные лекарства
В первые дни января Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и...
19 сентября 2015