Александр Роджерс
Последние публикации
Судьба Украины в контексте Валдайской речи Путина
В своём выступлении на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин ещё раз обозначил основные статьи законных экономических претензий России к новому руководству Украины: 3 миллиарда долларов прошлогодний кредит; 4,5 миллиарда долларов долг за газ (со скидкой, без скидки — 5,6 миллиарда); 1,4...
26 октября 2014
Новороссия — не центр, а периферия нового глобального конфликта
Многие комментаторы не понимают, почему мы постоянно связываем события мировой экономики с событиями на Украине и в Новороссии. Это потому, что они воспринимают картину фрагментарно, по частям, а нужно смотреть на происходящее целиком. Соответственно, адекватно воспринимать происходящее таким...
16 октября 2014