Александр Орлов
Последние публикации
Александр Орлов — о поиске советских солдат и трагедии 2-й ударной армии
Все меньше остается в живых не только ветеранов Великой Отечественной, но и поисковиков — тех, кто посвятил большую часть жизни поиску павших в сражениях советских солдат, чтобы почтить их память и перезахоронить останки. О жизни и трудах поисковиков почти ничего не известно, их не приглашают на...
23 июня 2020
Андрей Орлов. Кому союзник главпаук Коломойский?
Поможет ли рабочим муравьям схватка пауков в банке? На прошедшей неделе мы наконец-то увидели в публичной плоскости то самое противостояние «днепропетровских и киевских пауков», о котором столь долго говорили после прошлогоднего февральского переворота. Надо сказать, что уже первые шаги тогда ещё...
24 марта 2015