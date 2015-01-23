Александр Князев
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Александр Князев: Катар и Турция контролируют террористические группы в Афганистане
Уже начало формирования «правительства национального согласия» в Кабуле началось со скандалов, свидетельствуя о верности ранее предсказываемой неэффективности созданной в сентябре политической конструкции, в основу которой было заложено неконституционное соглашение между признанным президентом...
23 января 2015
Итоги демократии — Афганистан движется к распаду
Начало грегорианского года в Кабуле ознаменовалось серьезной антипрезидентской активностью. Группа депутатов Волуси Джирга (нижняя палата парламента) потребовала созыва Большой Джирги, чтобы привлечь к суду президента Ашрафа Гани Ахмадзая «за предательство национальных интересов». Согласно...
15 января 2015
Нелегитимное двоевластие в Афганистане — родоплеменной расклад
Месяц, прошедший после инаугурации нового президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая, демонстрирует достаточно высокую динамику активности двух главных фигур местного политического класса: нового президента («раиси джумхур») и «раиси иджроия», главы исполнительной власти, неформально именуемого...
5 ноября 2014