Александр Бендин

Автор

Доктор исторических наук, профессор. Историк, педагог, публицист. Лауреат Макарьевской премии 2013 года по номинации "История Православной церкви". Профессор кафедры богословия Института теологии Белгосуниверситета, где преподаёт историю РПЦ, историю веротерпимости в Российской империи, историю старообрядчества и др. Член Коллегии Издательского совета Белорусского Экзархата РПЦ (Белорусской Православной церкви). Автор более сотни различных научных работ, в том числе двух монографий.