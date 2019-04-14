Никита Бондарев
Последние публикации
Почему провалилась «революция» в Белграде
Анонсировавшийся сербской оппозицией как «начало конца Вучича» митинг в Белграде 13 апреля действительно оказался событием знаковым, но совсем не в том смысле, в каком ожидалось. Если коротко, это была одна из самых спокойных и умеренных акций за всё время протестов, особенно на фоне попытки...
14 апреля 2019
Военная операция НАТО против Югославии и Москва
Двадцать лет назад, 24 марта 1999 года, началась военная операция НАТО против Югославии. Эту операцию с цинизмом, выходящим за рамки приличий, натовские стратеги назвали «Милосердный ангел». В результате бомбардировок погибло около трех тысяч мирных жителей, экономический ущерб, нанесенный Сербии...
30 марта 2019