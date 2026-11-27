29 ноября 2026 года в Гагаузской автономии Молдавии пройдет второй тур внеочередных выборов башкана (главы региональной администрации). Они являются следствием отчаянной попытки президента Майи Санду взять обстановку в регионе под свой контроль. И, похоже, у нее есть план.

ИА Регнум Фёдор Гагауз, Александр Стояногло и Майя Санду (слева направо)

Должность башкана освободилась в конце мая текущего года, когда в силу вступил приговор Кишинёвского суда в отношении Евгении Гуцул. Она была обвинена в незаконном финансировании запрещенной в 2023 году евроскептической партии «Шор» и лишена свободы на 7 лет.

Для организации внеочередных выборов молдавские власти пошли на все возможные меры, ограничившие самостоятельность Гагаузии. Избирательная комиссия региона была непосредственно подчинена ЦИК Молдавии. От кандидатов потребовали знания румынского языка.

Предписание вызвало протест даже со стороны шефа территориального представительства молдавского правительства в Комрате Сергея Чернева, ведь оно поставило заслон для участия в избирательной кампании некоторым известным политикам.

Впервые за историю Гагауз-Ери (автономно-территориального образования Гагаузия) дату голосования за ее лидера определили не в Комрате, а в Кишинёве. Правящая партия PAS заинтересована в лояльном руководстве автономии и делает всё, чтобы привести там к власти нужных людей.

Поэтому ряд политических сил призвали избирателей бойкотировать выборы. Как следствие, прошедший 15 ноября первый тур выборов прошел при нетипично низкой явке избирателей — 37,6% при минимальном пороге в 25%.

Наибольшее число голосов пришедшие на избирательные участки выборщики отдали Александру Стояногло и Фёдору Гагаузу — 38,4 и 24,2% соответственно.

Два года назад Стояногло, успевший к тому времени побывать генпрокурором Молдавии, едва не стал президентом страны. Как и Санду, он объявлял курс на евроинтеграцию — разве что несколько менее торопливый. Но благодаря аномально активному голосованию на зарубежных избирательных участках, открытых в Западной Европе, действующая президент его обошла.

Показательно, что в 2024-м Стояногло выдвигался от Партии социалистов — той самой, которую на нынешних региональных выборах представляет его оппонент. Такое непостоянство в политических взглядах в соцсетях связывают с тем, что в Кишинёве ему пообещали закрыть заведенные на него уголовные дела в обмен на контроль над Комратом.

Сегодня Стояногло опять изображает «оппозицию» и «конструктивную альтернативу», демонстративно противопоставляя себя радикальной политике евроинтеграции PAS и даже формально декларируя необходимость восстановления связей с Россией. При этом по сути выступая за движение республики в сторону Запада. Как и Санду.

Имея румынское гражданство (чего кандидат не считает нужным скрывать), он не ставит под сомнение необходимость развития евроатлантического вектора. И поэтому, несомненно, выгоден нынешней прозападной администрации Молдавии, явно делающей на него ставку. Неслучайно результатом первого тура официальный Кишинёв выразил полное удовлетворение.

Гагауз, опытный управленец, в 2014–2025 годах являлся членом законодательного собрания Молдавии. Будучи членом Партии социалистов Додона, он занимал пост вице-председателя парламентской комиссии по национальной безопасности и обороне. Гагауз взял на себя роль ключевого спикера в Кишинёве по вопросам родной автономии.

Этот кандидат предлагает программу ужесточения политики в отношении Кишинёва и Брюсселя. Утверждая, что Гагаузия сама должна решать свою судьбу, он намерен требовать возврата всех полномочий, отнятых у автономии с момента ее учреждения в 1994 году: налоговых поступлений, контроля над правоохранительной системой, самостоятельности в гуманитарной политике. Россия для него является приоритетным экономическим партнером.

На выборы он идет с конкретными социально-экономическими обещаниями, среди которых: выгодный газ из Турции, ремонт дорог и создание рабочих мест, поддержка медицины и образования, компенсации затрат на отопление, помощь молодым семьям, привлечение внешних средств.

Успешный для Стояногло исход первого тура объяснялся тем, что он был более раскручен в СМИ. Конкурентным же преимуществом Гагауза является тесная связь с региональными элитами, в том числе максимально настроенными на укрепление автономии, в становлении которой он участвовал лично.

Это уже начало проявляться: финишировавшая четвертой кандидат Иванна Кёксал, которая получила в первом туре более 11% голосов, заявила о его поддержке на финише избирательной гонки.

Поддержка кандидата, показавшего третий результат в первом туре (15,6%), предпринимателя Корнела Дудника, может превратить Гагауза в явного фаворита. 24 ноября бизнесмен заявил о готовности поддержать участников второго тура при условии принятия его «15 пунктов».

Среди них: восстановление изначальной самостоятельности автономии, отказ от евроинтеграции на территории Гагаузии, свертывание антироссийских санкций и восстановление отношений с Москвой. Эти условия, конечно, гораздо ближе Гагаузу, чем удобному кишинёвской администрации Стояногло. Но нельзя исключать влияния на дальнейшие расклады внешних факторов.

Следует также помнить, что и Санду — тоже, кстати, гражданка Румынии — не будет сидеть сложа руки, ведь по недавно принятым законодательным поправкам итоги выборов в регионе подведет именно Кишинёв.

С учетом высказанного накануне президентом Молдавии желания составить список тех, кто «не заслуживает быть гражданином» ее страны, понятно, что настроена она решительно. А «демократичность» методов ее работы оппозиция уже имела возможность оценить неоднократно.