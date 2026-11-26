В Великобритании разгорелся скандал из-за закупки некачественной взрывчатки для Украины. Это далеко не первый за последнее время случай, когда сомнительные поставщики наживаются на военных поставках для киевского режима, ловко осваивая выделенные из европейского кармана бюджеты.

ИА Регнум

Британская Task Force Kindred, специальная структура министерства обороны, занимающаяся поставками вооружений ВСУ, покупала у американского поставщика взрывчатку EDC-4, которую выдавали за улучшенную версию военной C4. Однако выяснилось, что на деле это был дешевый коммерческий аналог.

На протяжении почти трех лет британские военные сотрудничали с компанией американца Райана Морриса Tripwire, которая на своем сайте позиционирует себя как признанного на международном уровне лидера в сфере производства взрывчатых веществ.

На деле же Моррис, как выяснила The Financial Times, вовсе не опытный торговец оружием, а бывший сержант полиции из сельской местности в Пенсильвании. Ранее у него уже был бизнес по продаже взрывчатки, но он прогорел в августе 2022 года, оставив задолженность почти в 5 миллионов долларов.

Выступив поначалу личным поручителем по кредитам и долгам своей компании, в 2024 году предприимчивый экс-полицейский подал заявление о банкротстве, и в 2025 году его долги были списаны. Однако заключить от имени своей новой компании контракт с британским минобороны это ему не помешало.

В рамках этого соглашения был размещен первоначальный заказ на 36 тонн взрывчатого вещества с возможностью последующего увеличения объема до 204 тонн в общей сложности. Полная его стоимость составила бы приблизительно 26,3 млн фунтов стерлингов, или около 77 долларов за фунт веса по обменному курсу на апрель 2025 года.

Примерно через 10 недель после подписания документов о закупках Моррис устроил шикарную свадьбу в стиле сериала «Бриджертоны» в пятизвездочном поместье в Ирландии. Проще говоря, он оказался дельцом самого низкого пошиба, начавшим прогуливать заработанные на мифе о необходимости снабжать Украину оружием деньги почти сразу же, хотя буквально за несколько недель до этого был банкротом с миллионными долгами.

Согласно анализу цепочки поставок, проведенному журналистами, а также результатам химических анализов, в поставлявшейся американской компанией EDC-4 содержался не заявленный в документах гексоген, а PETN — более дешевое и более чувствительное к температуре вещество. По словам источников FT, знакомых с ценообразованием, компания Tripwire приобретала его у производителя по 40-45 долларов за фунт, после чего перепродавала в Британию по уже указанной в контракте цене — около 77 долларов за фунт.

Также выяснилось, что министерство обороны Великобритании проводило испытания, в ходе которых было выявлено указанное несоответствие. Однако в военном ведомстве оправдали эти закупки, заявив, что взрывчатка работала так, как ожидалось, хотя состав и отличается от заявленного.

При этом так и остался без ответа вопрос о том, почему документация по безопасности, предоставленная поставщиком, противоречит результатам испытаний, проведенных самим минобороны. Это-то и стало причиной негодования.

«Это просто поразительно. Министерство обороны потенциально подвергло опасности жизни сотен украинских солдат и потратило миллионы британских налогоплательщиков на взрывчатку, которая не соответствовала заявленным характеристикам поставщика», — заявил Майк Мартин, член комитета по обороне палаты общин.

Директор по вопросам вооружения в военном ведомстве Великобритании Руперт Пирс заявил во вторник депутатам парламента, что вся эта история «похожа на мошенничество».

Иначе как закономерным этот случай не назовешь, ведь Украина уже давно рассматривается различными авантюристами как удобное направление для сбыта дефектной или просто некачественной продукции. Совсем недавно произошел еще один такой случай.

В ноябре во Франции прошли обыски по делу о поставке некачественных бронежилетов для ВСУ. Еще в 2022 году Киев заключил с болгарской фирмой договор на поставку 67 тысяч бронежилетов стоимостью более 53 миллионов евро по стопроцентной предоплате.

Независимая баллистическая экспертиза признала жилеты некачественными: они не обеспечивали заявленного класса защиты. Судя по данным следствия, поставщик некачественной экипировки подкупил чиновника в украинском минобороны, который поспособствовал заключению контракта. После чего на полученные средства через третье лицо купил себе недвижимость в Ницце.

Параллельно продолжается несколько расследований по делам о закупке некачественных боеприпасов для Украины. Первое касается сделки 2025 года, когда Дания выделила 71 млн датских крон (около 10 млн долларов) в рамках эстонской инициативы по приобретению артиллерийских снарядов для ВСУ.

Эстонский центр оборонных инвестиций перевел деньги зарегистрированной в Италии компании Datasel. Позже выяснилось, что фирма ранее занималась программным обеспечением, была куплена индийской компанией и никогда не производила оружие.

На Украину в результате не поступило ни одного снаряда, так как уже при первоначальной инспекции в Европе выяснилось, что в боеприпасах отсутствуют важные компоненты, из-за чего они непригодны к использованию. Деньги к тому времени уже испарились в результате махинаций.

Скандал в Эстонии привел к отставке министра обороны Ханно Певкура в сентябре 2026 года. Правительство Дании потребовало вернуть средства, и Эстонии пришлось согласиться.

Похожее расследование продолжается и в Чехии. По контракту 2022 года Украина должна была получить 100 тысяч минометных выстрелов за 35 млн евро, однако спустя четыре года после подписания документа поставлено лишь 3 тысячи выстрелов, то есть всего 3% от обещанного.

Изначально украинская сторона перевела деньги небольшой словацкой компании Sevotech, у которой была лицензия на торговлю оружием. В декабре 2022 года фирма перечислила 11,3 млн евро хорватской компании.

Примерно половину этих средств — 138 млн чешских крон — в последующие месяцы сняли наличными со счетов WDG Promet в пражском кредитном кооперативе PDZ. Вторую половину средств — 5,5 млн евро (около 133 млн крон) — пустили на покупку обанкротившегося боснийского завода боеприпасов Vitezit.

В Чехии под стражей находится один из организаторов схемы Алексей Хорошаев, который ранее занимал руководящую должность в одной из подконтрольных «Укроборонпрому» структур. 22 февраля 2022 года он выехал на служебном автомобиле в командировку в Прагу и после начала боевых действий на Украину не вернулся, занявшись посредничеством в закупках снаряжения как частное лицо.

С учетом того, какие средства стоят на кону, появление всё новых подобных случаев и причастных к ним жуликов легко объяснимо. Украинские оборонные контракты стали отличным источником для обогащения, и те, кто причастен к их заключению, вовсе не заинтересованы в завершении конфликта.

По данным FT, только за первые два года конфликта Киев выплатил около $770 млн авансов иностранным посредникам за оружие и боеприпасы, которые так и не были поставлены или оказались непригодными к применению. И это лишь верхушка айсберга, видимая благодаря утечкам документов, аудиту и журналистским расследованиям.

Сама архитектура военных закупок на Украине и в Европе устроена так, что значительная часть денег может уходить в карманы чиновников и посредников по контрактам, которые формально выглядят безупречно: завышенные цены обосновываются срочностью и рыночной конъюнктурой, странные цепочки посредников — необходимостью обхода различных ограничений и эксклюзивностью предложения, а предоплата — требованиями производителей.

Так что о реальных суммах, заработанных ушлыми европейскими политиками и дельцами на продаже различного военного хлама Киеву, остается только догадываться.