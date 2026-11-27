В Мурманскую область из Финляндии вернули нарушительницу государственной границы. Зовут ее Нота, она — западносибирская лайка. Ради возвращения собаки даже пришлось организовать торжественную церемонию на границе.

ИА Регнум

А поимка другой российской беглянки вылилась в масштабную поисковую операцию: почти месяц финские добровольцы выслеживали собаку, вычисляли маршруты ее передвижения и расставляли ловушки. Российско-финская граница закрыта уже почти три года, но у собак, судя по всему, свои представления о международных отношениях.

ИА Регнум выяснило, как русские и финны возвращают друг другу четвероногих нарушителей, зачем незнакомые люди неделями гоняются за бездомной дворнягой и что осталось от русско-финской дружбы после закрытия границы.

Девушка с характером

Поездка за границу, похоже, ничуть не изменила характера Ноты. Хозяину по-прежнему приходится проявлять немалую изобретательность, чтобы уговорить ее вернуться с прогулки.

«У нее характер есть. Если хочет гулять, значит, гулять. Сегодня дважды подзывал: подойдет, постоит рядом, а как почувствует, что сейчас на поводок возьму, — тихонько в сторону. А потом идет рядом будто ни в чем не бывало», — рассказывает Виктор Первушин.

Поэтому, когда 15 сентября Виктор Павлович с супругой отправились за грибами и ягодами в лес неподалеку от Ковдора и Нота вдруг исчезла, хозяин поначалу не слишком беспокоился. Первушины спокойно прождали ее до позднего вечера.

Предоставлено героями публикации Нота, Ковдор, наконец-то дома, 07.10.2026

«О границе у меня тогда даже мысли не было. Я думал, что она останется где-нибудь в этом районе и вернется на место, откуда ушла. Потом я сделал ей навес из двух найденных жестянок, положил корм и тряпку из машины — чтобы запах знакомый был», — вспоминает хозяин.

Наутро Первушин предупредил пограничников — до пограничного заграждения было не больше двух километров — и вернулся в лес. Там он обнаружил свежие следы лося, а рядом — собачьи. Видимо, в молодой лайке проснулся охотничий инстинкт.

Виктор Павлович уже начал терять надежду снова увидеть собаку:

«Я ездил туда почти каждый день, когда с женой, когда один, в любую погоду. А к началу октября уже начал думать: куда еще ехать? Где искать? И как раз в один из немногих дней, когда я остался дома, пришло сообщение».

Ваша собака в Финляндии

Пока Виктор Павлович объезжал леса под Ковдором, Нота успела добраться до финской сопки Сорсатунтури. Там уставшая лайка увязалась за группой местных охотников и в конце концов оказалась в приюте в Салле.

Разыскать ее хозяина взялась местная жительница, знавшая русский язык. Среди объявлений о пропавших животных в российских соцсетях она обнаружила публикацию Первушина и 4 октября написала ему.

«Я попросил прислать фотографию, посмотрел — и сразу понял, что это моя собака. У нее с левой стороны носа, возле ноздри, есть светлое пятно. По нему я Ноту и узнал», — рассказывает Виктор Павлович.

Финская помощница, попросившая не называть ее имени в печати, была уверена: такую собаку непременно ищут. По поведению Ноты было заметно, что она выросла в хорошей семье. Женщина даже забрала лайку из приюта к себе домой.

Но как теперь вернуть собаку через закрытую границу?

Первушин обратился к пограничникам. Уже на следующий день ему сообщили, что 7 октября его ждут в районе перехода «Салла». За собакой он отправился с давним товарищем, пограничником в отставке, который когда-то и подарил ему Ноту. Ехать предстояло около 350 километров.

Предоставлено героями публикации Нота, Салла, Финляндия, установление личности, октябрь 2026

«Мы ждали в Кулоярви, возле заграждения. До самого пункта пропуска сейчас не доехать, нас туда не пускали. Поселок почти пустой. Пока стояли, только одного мужчину на тракторе и видели. А собаку к нам уже привезли пограничники», — вспоминает Первушин.

Сама передача Ноты, по словам Первушина, предполагала соблюдение всех протокольных формальностей: поднятие государственных флагов, выход навстречу друг другу представителей пограничных служб, участие переводчиков. Едва ли годовалая лайка подозревала, каких почестей удостоится за свое непослушание.

«Она из окошка «буханки» выглядывает, радостная, а у меня чуть слеза не навернулась. Потом стали делать фотографии для отчета — она и к пограничнику потянулась, лизнуть его, и ко мне».

Первушин подписал документ о получении собаки, и путешественница наконец отправилась домой.

Пограничный инцидент

Побег Ноты — в буквальном смысле пограничный инцидент. И о том, как улаживать подобные происшествия, Москва и Хельсинки договорились еще при Хрущеве.

23 июня 1960 года в Хельсинки был подписан договор между правительствами СССР и Финляндии о режиме государственной границы и порядке урегулирования пограничных инцидентов.

К их числу договор относит и переход границы домашними животными, предусматривая особый порядок их возвращения силами пограничных служб. Именно эта необычная договоренность позволяет возвращать собак хозяевам даже при закрытых пунктах пропуска.

СССР давно нет, пограничные переходы закрыты. Но договор, заключенный 66 лет назад, всё еще помогает возвращать питомцев домой.

Нота даже попала в официальный отчет финских пограничников. В нем сообщается, что представители двух погранслужб встретились специально для передачи российской собаки.

Предоставлено героями публикации Нота, Ковдор, май 2026

Как пояснили финны местным журналистам, сначала российские коллеги должны попросить их вернуть найденную собаку. Только затем стороны договариваются о встрече.

Впрочем, большинство четвероногих нарушителей возвращаются самостоятельно. В 2024 году пограничники зарегистрировали 46 пересечений границы собаками, а официальных передач состоялось всего четыре — по две в каждом направлении.

Среди вернувшихся в Россию оказалась черная дворняга Белла, сбежавшая из выборгского приюта. Поймали ее финские добровольцы, а опознала по присланным фотографиям руководитель выборгского центра помощи животным «Дом хвостиков» Снежанна Валеева.

За другой российской собакой финнам пришлось гоняться почти месяц посреди зимы.

Тысяча километров на четырех лапах

На юго-востоке Финляндии неизвестную лохматую собаку видели то в одном, то в другом населенном пункте. К людям она не подходила. Беглянкой занялись добровольцы поисковой организации Tassutiimi, прозвавшие ее Рансу — в честь лохматого пса из популярной финской детской телепередачи.

Спасательная операция осложнялась тем, что спасаемая упорно не желала сотрудничать. Собака постоянно перемещалась, и волонтерам приходилось восстанавливать ее маршрут по сообщениям местных жителей. Всего таких сообщений поступило более семидесяти.

Поисковики пытались вычислить, где Рансу появится в следующий раз. На предполагаемом пути собаки раскладывали приманки, устанавливали специальные клетки-ловушки и терпеливо ждали. Всё это — зимой, в мороз, при коротком световом дне.

За время своих странствий Рансу пробежала около тысячи километров. Поймать ее удалось лишь 9 января 2025 года близ Лаппеэнранты.

Предоставлено героями публикации Рансу

Но откуда взялась эта собака?

Ветеринар обнаружил у Рансу микрочип. Его номер оказался близок к номерам чипов других собак, привезенных в Финляндию благотворительной организацией Viipurin Koirat («Выборгские собаки»). Через нее удалось выйти на руководителя светогорского приюта «Жить, спасать, любить» Елену Семенцову.

Как выяснилось, у Рансу в России остались щенки.

«Рансу мы нашли на предприятии в Приозерске. Женщины, которые там работали, подкармливали ее. Когда мы приехали за щенками, стало понятно, что мать тоже оставлять нельзя: никому там эти собаки не нужны», — рассказывает Семенцова.

Однако полудикая собака не оценила благих намерений российских зоозащитников.

«Она была не слишком общительной, близко к себе не подпускала. Мы привезли ее со щенками в приют, поместили в карантин, вакцинировали, чипировали. Но сидеть в вольере она не захотела. Через двухметровый забор, где были перекладины, она просто перелезла и ушла».

В Светогорске ее сразу начали искать. Приют, однако, находится в пятикилометровой пограничной зоне, и Рансу оказалась далеко не первой его обитательницей, сбежавшей в соседнюю страну.

«Вы представляете: почти месяц зимой люди ловили одну собаку. Они ездили по разным местам, и совершенно посторонние люди пускали их переночевать. На финском сайте была целая история о том, как всё происходило, сколько человек участвовало. Меня это очень поразило», — говорит Елена о поисках Рансу в Финляндии.

Предоставлено героями публикации Рансу

Светогорский приют предоставил ветеринарные документы, а финские добровольцы взяли на себя заботу о дальнейшей судьбе беглянки.

За время поисков Рансу стала в Финляндии местной звездой. Когда в финских СМИ по ошибке написали, что ей ищут постоянный дом, за собакой выстроилась очередь желающих. Но Рансу уже обрела семью: она осталась у людей, которые приютили ее в Куопио.

Зато известность матери неожиданно помогла устроить судьбу ее щенков.

Из семерых выжили только трое — Русина, Расти и Раули. Стоило фотографиям «звездных детей» появиться в финских СМИ, как нашлись семьи, готовые их принять. Всех троих в итоге передали новым хозяевам в Финляндии.

Мать пересекла границу на своих четырех, а детям понадобилась помощь волонтеров: прямой путь через закрытую границу был недоступен, поэтому для них выбрали маршрут через Латвию. Так беглянка Рансу эмигрировала со всей семьей.

Беглецы с обеих сторон

Еще при открытой границе Елена однажды узнала по фотографии из Финляндии своего сбежавшего воспитанника — рыжего пса с характерной размашистой походкой. Собаку поймали и привезли в приют ее давней знакомой Катри. В Финляндии собака получила кличку Вилма.

«Мы были знакомы с Катри, которая руководила финским приютом, ездили друг к другу в гости, смотрели, как устроена работа, учились друг у друга. Пес прошел у нее карантин и вакцинацию. А потом она спросила, можно ли оставить его себе: она к нему прикипела душой. Так он и остался жить у нее».

Предоставлено героями публикации Вилма

На российской стороне тоже приходится принимать незваных четвероногих гостей.

«Бывали и обратные переходы. Несколько лет назад к нам с финской стороны пришла лосиная лайка: прибилась к пограничникам на заставе. По чипу стало понятно, что собака иностранная, и наши финские друзья нашли ее хозяев. Она убежала во время охоты. Из-за закрытой границы возвращение затянулось, но в итоге собаку передали хозяевам — пожилым людям», — рассказывает Семенцова.

А в октябре прошлого года благодаря помощи российских жителей и пограничников двух стран к финскому охотнику Яркко Микколе вернулся его пес Рюмы. Российская командировка финской охотничьей собаки продолжалась около семи недель.

Двадцать лет общей работы

Российские и финские зоозащитники знакомы друг с другом десятилетиями. Общество Viipurin Koirat помогает российским приютам с 2006 года. Благодаря ему ежегодно новую семью в Финляндии обретали от 160 до 260 собак.

«Финские волонтеры помогали нам много лет, и не только нам — изначально они помогали и выборгскому приюту. Раньше они сами приезжали: привозили корм, подстилки, лекарства, заходили в вольеры, общались с собаками, устраивали фотосессии. Они очень много делали здесь, на месте», — рассказывает Семенцова.

Личные встречи прервала пандемия, а в декабре 2023 года Финляндия закрыла сухопутные пункты пропуска. С тех пор финским волонтерам приходится знакомиться с собаками по фотографиям и видеозаписям.

Заблудившуюся собаку пограничники могут передать коллегам. А вот для приютского пса, которого в Финляндии уже ждут новые хозяева, прямой путь через границу закрыт.

«Раньше на финской стороне был специальный транспорт, который соответствовал требованиям для международной перевозки животных. Собак можно было передавать непосредственно через границу. Сейчас такого варианта нет. Приходится пользоваться услугами международных перевозчиков — это долго и дорого», — объясняет Елена.

Предоставлено героями публикации Вилма

Весной нынешнего года банк Nordea закрыл счета Viipurin Koirat, помогавшего содержать около пятисот собак в Выборге, Светогорске и Каменногорске. Руководитель общества Айно Арьяс предположила, что причиной могли стать связи организации с Россией, но банк причину своего решения так и не раскрыл.

События последних лет, по словам Семенцовой, вызвали разногласия и в самом сообществе зоозащитников. Некоторые сторонники финской организации перестали участвовать в ее деятельности.

Однако люди, с которыми Елена работала все эти годы, продолжают помогать российским собакам. И если очередная обитательница светогорского приюта вдруг обнаруживается в окрестностях финской Иматры, Елена знает, кому написать.

Звонок из Саллы

История Ноты закончилась благополучно, и благодаря ей у Виктора Первушина появилась новая финская подруга. Женщина, помогавшая разыскать хозяина лайки, продолжает ему звонить — уже без всякого повода, просто так.

Оказалось, что еще в девяностые она приезжала из Саллы в Ковдор по школьному обмену и ходила на занятия в местную школу. А через пять дней после возвращения Ноты позвонила поздравить собаку с первым днем рождения. В день беседы с корреспондентом ИА Регнум она снова вышла на связь. «Сегодня удалось поговорить так хорошо, как будто она в соседней квартире», — говорит Виктор Павлович.

Граница между странами по-прежнему закрыта, но любовь к одной непоседливой собаке объединила двух людей из разных стран, несмотря ни на что.