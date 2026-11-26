Долгих 13 лет человечество томилось в ожидании новой игры серии Grand Theft Auto (GTA). И это нисколько не преувеличение: за последние десятилетия франшиза превратилась в один из крупнейших культурных феноменов современности. Вышедшая в 2013 году GTA V разошлась тиражом в 235 млн копий и принесла доход свыше $10 млрд.

ИА Регнум

Для понимания масштабов: это как если сборы фильмов «Мстители: Финал», «Аватар» и «Человек-паук: Новый день» — самых кассовых в истории — вместе сложить. И еще сдача в полтора миллиарда с лишним останется. Вот насколько это крупный культурный феномен. Так что и само ожидание очередной части тоже своеобразным феноменом стало.

Наконец, дождались. 19 ноября состоялся официальный релиз на консолях. Естественно, сразу же рекорд по продажам — причем по продажам не видеоигр, а чего бы то ни было развлекательного — был решительно побит. Весь мир в едином порыве схватился за геймпады и погрузился в чарующий виртуальный мир GTA VI.

Однако довольно скоро выяснилось, что мир этот не такой уж чарующий. А, прямо скажем, разочаровывающий. То есть он, конечно, беспрецедентно красивый, огромный и детально проработанный. Но какие-то технические досадные нюансы имеют место. Баги постоянные, частота кадров по современным меркам низкая, ну и всё такое прочее.

Впрочем, это придирки. Гораздо более серьезные вопросы возникли массово у пользователей к игровому процессу как таковому и к сюжетной составляющей. Первый сочли слишком медленным и скучным, с излишним упором на реализм и сильно ограниченной свободой действий, а вторую — вопиюще несоответствующей ожиданиям.

Все привыкли, что GTA — это криминальный боевик про погони, перестрелки, ограбления. Соответственно, резонно полагали, что и GTA VI — это криминальный боевик про погони, перестрелки, ограбления. Но оказалось, что это игра в изрядной степени совсем иного жанра.

Общепринятого названия для него пока нет, но самый мягкий вариант — симулятор внимательного бойфренда. Дело в том, что в игре два главных героя — парень и девушка, состоящие в романтических отношениях. Хотя тут больше бы подошло определение «всё сложно». Но не суть. В общем, позиционировалась история как что-то в духе Бонни и Клайда.

Тогда как на деле геймплей в значительной части сводится к тому, что парень должен девушку всячески ублажать: цветы ей дарить, другие какие-то поручения ее выполнять, заниматься ремонтом и прочим налаживанием быта. Тогда как она, в свою очередь, никому ничего не должна, потому что она девушка.

Собственно, из-за этого спорного творческого решения и разгорелся скандал. Соцсети заполонили жалобы возмущенных геймеров на то, что новая GTA — это какое-то унылое недоразумение. На что другие геймеры им стали отвечать: а чего вы хотели? Видели, кто эту игру разрабатывал? И прикладывали групповое фото команды разработчиков.

А на фото том — сплошь юные барышни с выкрашенными в яркие цвета волосами. Что служит мгновенно считываемым маркером приверженности индивида прогрессивной леволиберальной идеологии. И это в игровой индустрии вполне типичная ситуация, сложившаяся в результате так называемого «геймергейта».

Если совсем коротко, началось всё в 2014 году с того, что одному разработчику видеоигр изменила подруга — тоже разработчик видеоигр. Их публичные разборки спровоцировали масштабную медиакампанию, посыл которой заключался в том, что индустрия представляет собой среду насквозь шовинистическую и женоненавистническую.

Так в видеоигры — особенно AAA-класса, самые крупнобюджетные — проникли стандарты гендерной, расовой и тому подобной репрезентации наравне со всеми остальными «прелестями» прогрессивной повестки. Которые примерно так же — после «вайнштейнгейта» — проникли в Голливуд.

Но если из массового зрительского кино повестка уже немного выветрилась (или так примелькалась, что не вызывает столь бурной реакции), то в игровой индустрии пропаганда леволиберальных ценностей до сих пор наваливается стахановскими объемами, всякий раз вызывая бурю негодования.

Просто, как правило, эта буря негодования за пределами геймерского сообщества не слышна. Но, как было замечено выше, GTA — не обычная игра, а крупный культурный феномен. Иначе говоря, такая штука, которая объединяет примерно все слои общества по всей планете.

Вследствие чего из-за нее вроде бы давно перешедший в вялотекущую фазу глобальный мировоззренческий конфликт разразился с новой силой. Причем вот что интересно и симптоматично: эта дискуссия сама по себе служит отличным развлечением, если отстраненно за ней наблюдать.

Началась она, как мы уже выяснили, с волны — точнее, с целого громадного цунами — возмущенных постов в соцсетях от геймеров, посчитавших себя обманутыми. Градус народного гнева дополнительно стали подогревать недобросовестные граждане, вбрасывая не вполне достоверную информацию.

Среди прочего утверждали, что в GTA VI якобы нельзя стрелять в представителей ЛГБТ*. Вскоре выяснилось, что всё не совсем так, но осадочек остался. И, учитывая контекст, никто бы не удивился, если бы действительно было так.

Это лишний раз доказывает: нет предела абсурду, который плодят западные деятели «прогрессивных взглядов». От которых вскоре последовал ответ на высказанные претензии. Причем уже не только и не столько через соцсети, сколько через профильные СМИ, вещающие на огромную аудиторию.

«Чуваки из интернета злятся, что GTA VI заставляет их уважать женщин», — с таким заголовком вышла публикация издания Wired. «Некоторых геймеров бесит, что GTA VI заставляет их быть добрее к своим девушкам», — это уже материал Rolling Stone. И так далее. Посыл везде одинаковый: кому не нравится игра, того мама плохо воспитала.

Иными словами, защитники GTA VI выступают с той позиции, что она учит правильному (с их точки зрения) отношению к женщинам и это хорошо. В связи с чем возникает резонный вопрос: а с какой стати видеоигра — прежде всего способ сбежать от реальности — берется кого-то чему-то учить?

На этом дискуссия захлебывается. Даром что ответ на него есть вполне конкретный. С такой стати, что живем мы в эпоху капитализма новой формации, подразумевающей, что капиталисты не только увеличением прибылей озабочены, но и тем, как бы в своей деятельности учесть интересы как можно большего числа людей.

Звучит как будто неплохо, гуманистично. Но в действительности это означает следующее: как только та или иная коммерческая организация набирает определенный вес, она тут же начинает стремиться позиционировать себя как ответственного участника общественной жизни, демонстрируя приверженность правильным ценностям.

Но правильные ценности, особенно на Западе, — понятие гибкое, непостоянное. Сегодня ты какую-то ценность продвигаешь как правильную, а завтра она уже становится неправильной. Как следствие — репутационные потери, негативно влияющие на капитализацию и финансовые показатели. А задачу увеличения прибылей никто не отменял.

С учетом сказанного наиболее логичный шаг — взять ценности под контроль и самостоятельно определять, какие из них правильные. Хотя что тут определять? Которые способствуют увеличению прибыли — те и правильные. Отсюда и всяческая инклюзивность, в теории позволяющая угодить всем потенциальным потребителям.

Но то в теории. На практике же, как видим, попытки угодить всем дают положительный результат разве что в краткосрочной перспективе, да и то изредка. Еще несколько лет назад в рекламе западных модных брендов царил бодипозитив, но заплывшие жиром телеса почему-то продажи нижнего белья не повысили — и всё вернулось на круги своя.

GTA VI также сейчас приносит своим создателям миллиарды, но тут, во-первых, работает фактор доверия к бренду, а во-вторых, беспрецедентно красивый, огромный и детально проработанный мир минусы все-таки перевешивает. Но это до тех пор, пока беспрецедентность не нивелируется каким-нибудь конкурентом.

Таким образом, к следующей части отношение аудитории уже будет заведомо предвзятым. Однако не стоит полагать, что сложившийся негативный информационный фон как-то радикально расклад сил в индустрии изменит. Барышень с разноцветными волосами всех скопом не выгонишь.

Тем более что контроль над ценностями в западном мире, где на сегодняшний день производится большая часть наиболее востребованного развлекательного контента, всё еще принадлежит транснациональным корпорациям. И нет оснований полагать, что в обозримом будущем они этот контроль утратят.

Так что развлекательный контент, по-видимому, будет становиться всё менее развлекательным. В привычном, по крайней мере, смысле. И будет всё больше служить инструментом леволиберальной пропаганды. Но не потому, что главы корпораций так ратуют за гендерное равенство и всякое такое. А потому что это выгодно.

И сбежать от окружающего мира в иную реальность уже не получится. Нет никакой иной реальности. Только продолжение той, которая дана нам в ощущениях. И которую планомерно захватывают люди, считающие себя вправе диктовать другим, как им следует вести себя в отношениях.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено