Число торговых центров в США продолжает сокращаться. И речь не просто о кризисе в одном из сегментов коммерческой недвижимости, а о растущем глобальном расколе внутри страны.

ИА Регнум

Еще недавно ТЦ были одним из главных символов «американской мечты» и процветания среднего класса. В 1950–1980-х годах закрытые пригородные моллы стали визуальным воплощением послевоенного экономического бума — возможность свободно покупать товары в комфортной среде символизировала успех и свободу выбора.

Концептуально они были задуманы как аналог городского центра для обширных одноэтажных пригородов, но под крышей — без машин, грязи и плохой погоды. В итоге торговые центры стали символом стерильного, безопасного и контролируемого мира, отгороженного от социальных проблем реальных городов.

В поп-культуре 1980–1990-х молл стал важнейшим пространством социализации: там назначали свидания, искали первую работу, проводили выходные. Социализация эта была неразрывно связана с потреблением: проводя время в ТЦ, американцы находились в пространстве, стимулирующем покупки.

Малый бизнес на центральных улицах городов не выдерживал конкуренции с гигантскими торговыми комплексами, небольшие частные магазины закрывались один за другим. Но теперь времена изменились — и пустеют уже сами торговые центры.

По данным исследовательской компании Green Street, сегодня в стране осталось около 900 крупных моллов против пиковых 1100 в 2008 году — и сокращение продолжается. Однако проблемы испытывают не все категории ТЦ, и это особенно показательно.

Журналисты The i Paper привели пример двух торговых центров в Нью-Джерси, которые разделяют всего пять миль (около восьми километров). В одном из них, рассчитанном на средний класс, царит запустение, а сквозь асфальт на огромной парковке уже начала пробиваться трава.

В то же время у расположенного неподалеку ТЦ более высокого класса всё по-прежнему: много покупателей, заполненные товарами витрины магазинов, работающие рестораны и развлекательные заведения. Это привлекает как состоятельную публику, так и подростков, снимающих шопинг для социальных сетей.

Такие центры заполнены почти полностью, аренда растет; их стоимость за последний год выросла на 13% — сильнее, чем у любого другого сегмента коммерческой недвижимости. Пока средний класс сокращает потребление, кассу люксовым центрам обеспечивают покупатели с деньгами, которых привлекают не только магазины, но и сама концепция статусного пространства, в котором каждый может проводить время в соответствии с собственными предпочтениями — были бы деньги.

Складывается абсурдная ситуация: чем меньше цена аренды, тем меньше и самих арендаторов. В ТЦ с ценой аренды более 500 долларов за квадратный фут свободны в среднем только 5,6% площадей, в то время как в категории менее 300 долларов — 13,3%.

Эта картина — не просто некролог американскому моллу, а символ того, как Соединенные Штаты делятся на тех, у кого есть будущее, и тех, у кого его нет. Торговые центры, построенные для широкого среднего класса, чьи расходы и социальные привычки сделали такие места неотъемлемой частью жизни страны, стали жертвой меняющихся обстоятельств.

«Это удручающе, это грустно. Мне даже неприятно смотреть на распродажу, потому что теперь многие останутся без работы», — заявила ABC жительница Сан-Франциско, комментируя ситуацию в одном из опустевших ТЦ.

«Меня расстраивает, что некоторые магазины закрываются, нам некуда идти», — призналась другая посетительница.

Причин, по которым наиболее массовые торговые комплексы приходят в упадок, несколько. Часть из них объективна: пандемия COVID-19 ускорила переход на удаленную работу, сократив поездки, а интернет-торговля и развитие доставки перетянули значительную часть покупок в онлайн.

Не менее важную роль играет и закрытие так называемых якорных магазинов. Крупные сети вроде Macy’s, Sears, JCPenney и Nordstrom генерировали большой поток покупателей, которые по пути заходили и в небольшие торговые точки.

Когда ТЦ лишается такого «якоря», трафик падает, малые арендаторы теряют выручку и начинают требовать пересмотра условий аренды, а затем и вовсе уходят. Так процесс приобретает характер цепной реакции.

Исследование закрытий магазинов крупнейшей в мире торговой сети Walmart показало, что соседние магазины после ухода «якоря» теряют около 5% посещаемости и выручки, причем падение нарастает: через год после закрытия оно достигает 20%. Выгода от исчезновения сильного конкурента не перевешивает общую потерю покупателей.

При этом упомянутые сети в настоящий момент продолжают стремительно сокращать свое присутствие в торговых центрах среднего сегмента. Впрочем, речь не только про сетевую торговлю: в 2025 году в США закрылось более 8100 магазинов, что на 12% больше, чем годом ранее, и прогнозы допускают дальнейший рост.

Причина очевидна — падение продаж на фоне инфляции, которая особенно сильно давит на средний класс. Розничные продажи в октябре выросли лишь на 0,2% по сравнению с 0,8% месяцем ранее, а с учетом инфляции и вовсе снизились.

«Всё подорожало: вода, картофельные чипсы, сигареты, сигары, туалетная бумага — всё», — пояснил Nippon News Network продавец магазина товаров первой необходимости из Техаса, объясняя изменение спроса.

Рост зарплат не успевает за ростом цен, и в этих условиях многие американцы вынуждены корректировать свое потребительское поведение, так как долги по кредиткам и так уже достигли рекордных значений, перевалив за 1,29 триллиона долларов.

«За последний год цены росли быстрее, чем заработная плата. За этот период зарплаты выросли на 3,1%, а цены — на 4%. Именно поэтому возникает ощущение, что вы постепенно тонете», — заявил в своем подкасте американский экономист Джастин Вульферс.

Главный экономист Navy Federal Credit Union Хизер Лонг в комментарии для телеканала WGME отметила: «Осторожный потребитель вернулся. Бюджеты многих домохозяйств стеснены».

С одной стороны, причиной сокращения в октябре стали грядущие праздники и связанные с ними расходы, к которым готовятся жители США. С другой — дело явно не только в сезонной паузе.

Как показывает свежее исследование Мичиганского университета, рекордный 41% граждан ожидают, что через год их финансовое положение ухудшится. Для сравнения — в пик кризиса 2008 года таких было 23%.

«Американцы никогда еще не были так пессимистично настроены в отношении своих финансов», — сообщает популярный аналитический бюллетень The Kobeissi Letter.

Люди сокращают необязательные траты, и это меняет структуру спроса. Пока классические универмаги ужимают свои торговые сети, жесткие дискаунтеры активно расширяются, открывая сотни новых магазинов по всей стране.

Потребитель не перестал покупать совсем, но теперь настроен гораздо более прагматично и ищет минимальную цену. «Я сократила потребление мяса, потому что оно очень дорогое, особенно стейки, которые я люблю. Раньше я могла позволить себе съесть стейк раз в неделю, а теперь — только раз в месяц. <…> Вместо трехразового питания я теперь ем только два раза в день и пью протеиновые коктейли, чтобы поддерживать здоровье», — рассказала простая американка TVR Info.

В условиях, когда люди вынуждены экономить на еде, дальнейшие перспективы торговых центров для наиболее широкого сегмента потребителей выглядят неважно.

Между тем закрытие моллов бьет не только по продавцам и покупателям. Местные бюджеты теряют налоговые поступления, а пригороды лишаются привычных точек притяжения и общения.

Для сообществ, где ТЦ был единственным общественным пространством, его исчезновение означает не просто пустую витрину, а потерю места, где можно было встретиться, погулять и почувствовать себя частью целого.

«Это вызывает серьезные опасения за будущее нашего общества. Люди растут в сильной изоляции друг от друга, это до жути удручает», — написал в своей статье продюсер медиакомпании Barstool Sports Коннор Гриффин.

Пока одни центры остаются сияющими островами потребления для богатых, другие превращаются в пустые оболочки, символизируя постепенную деградацию среднего класса, традиционно выступавшего в качестве главной опоры потребительского спроса, налоговой базы и политической стабильности страны.