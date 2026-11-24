24 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Карло Лоренцини, он же Карло Коллоди. Все его знают как автора сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». При этом очень примечателен исторический контекст, в котором создавалось это всем вроде бы хорошо знакомое произведение.

ИА Регнум

Сказочник был не просто писателем, но в первую очередь видным деятелем широкого профиля периода Рисорджименто — времени вооруженной борьбы за объединение Италии.

Из Папской области, габсбургской Ломбардии, Королевства обеих Сицилий, герцогства Тосканского и других осколков Средневековья (среди которых вполне уместно смотрелось бы Тарабарское королевство из нашего «Буратино») предстояло создать государство-нацию не хуже Французской республики или Германской империи.

Железный канцлер и деревянная кукла

Заговорщики-карбонарии и герои из армии Джузеппе Гарибальди мечтали объединить Италию «снизу» как демократическую республику. Монарх еще одного государства со сказочным названием — Сардинское королевство — обещал «объединение сверху» и конституционную монархию, как в «нормальной» Европе.

В эти годы Лоренцини-Коллоди воевал добровольцем в армии Тосканы (точнее, в той ее части, что била австрийцев под флагом сардинского короля). Он формировал общественное мнение, издавая газеты, для которых сам же писал статьи на политические темы. Когда же его усилия, а также усилия множества его пассионарных соотечественников увенчались успехом и сардинский монарх стал королем Италии, выяснилось: самое трудное впереди.

Первая иллюстрация книги «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». 1883 год

В Германии, которую примерно тогда же объединил Бисмарк, национальное строительство велось «железом и кровью» вокруг Пруссии — этого государства при казарме. И то немцы до сих пор не представляют монолитного единства.

В стране, где появилась сказка о деревянном человечке, не было своего «железного канцлера». Де-юре в 1871-м страна объединилась, но не секрет, что до сих пор Турин и Палермо — это две совсем разные Италии.

А тогда, в XIX веке, дела обстояли еще хуже. Вплоть до того, что у итальянцев не было даже единого средства общения. На великом языке Данте и Петрарки (и Карло Коллоди) говорили в Тоскане, но наречия Венеции и Неаполя отличаются настолько, что при другом развитии событий каждый диалект стал бы независимым языком.

Миссией национальной интеллигенции стало создание общепонятного lingua italiana — языка, который новое государство требовало учить со школьной скамьи.

Карло Коллоди любил созданную при его участии страну. Но к государству у него возникли вопросы

В XIX веке ученые провели четкую грань между диалектом и национальным языком. На диалекте говорят между собой, условно говоря, старый Джеппетто и его сосед Антонио по прозвищу Мастер Вишня (и этот говор уйдет в прошлое, когда поколение стариков уйдет), а язык — это то, о чем Пиноккио и его одноклассники узнают из большой красивой азбуки, единой для всего государства.

Карло Коллоди был одним из создателей этой языковой матрицы — еще до «Пиноккио» он получил известность как автор познавательно-развлекательных книжек для школьников про Джаннеттино и Минуццоло.

Но Коллоди был не только верноподданным нового Итальянского королевства, но и критически мыслящим журналистом и литератором. То, как власть подгоняла страну по пути унификации, индустриализации и прогресса, не считаясь с «перегибами на местах», не могло не вызывать вопросы.

Пиноккио, будь человеком!

И тут самое время вспомнить содержание оригинальной сказки «Приключения Пиноккио». По форме это роман воспитания (образец которому дал еще Гёте в «Годах учения Вильгельма Мейстера»).

Но сам воспитательный процесс в нем изображен несколько своеобразно. Даже если оставить за скобками то, что воспитывать пытаются деревянную куклу.

Во-первых, в каком окружении оказывается деревянный мальчик? Нищета, произвол властей, уличная преступность. На каждом шагу его то обманут, то пытаются убить, то бросят в тюрьму. Получается, Пиноккио должен встроиться в общество, которому самому неплохо бы повзрослеть.

Одно из многочисленных злоключений Пиноккио. Иллюстрация из первого издания 1883 года

В этом, вероятно, и заключается причина громкого успеха «Приключений Пиноккио». До Коллоди (по крайней мере, в итальянской литературе) никому не удавалось так точно и емко выразить главную проблему взросления: от ребенка требуют соответствия нормам социальной среды, в которой все нормы — поломанные и неправильные.

Писал это Коллоди об Италии, а попал плюс-минус во всю тогдашнюю Европу. Те или иные особенности сотворенного им вымышленного мира можно подметить в любой эпохе и стране.

При этом Коллоди подсказывает выход из ситуации: обретение личной субъектности. Пиноккио в конце концов перестает быть объектом манипуляций, начинает принимать решения сам и сам за них отвечать. Чем подает пример взрослым и детям. Хотя в массовом сознании отложилась несколько иная интерпретация.

Итальянец в Америке

Винить в этом следует студию Уолта Диснея, которая при производстве своего знаменитого мультфильма «Пиноккио» (1940 года выпуска) сильно переработала оригинальный материал, сгладив углы и вычистив самые мрачные моменты. А заодно ощутимо заглушила культурную идентичность «Пиноккио».

На то, положим, были объективные причины: уже шла Вторая мировая, и кинематограф должен был либо информировать о делах на фронте, либо развлекать — от художественного кино и анимации меньше всего ожидали «острых нравственных вопросов».

Диснеевский Пиноккио отвлекал от военных тягот и учил быть хорошим

Поэтому избавление от итальянской специфики и упрощение морали, наверное, выглядели оправданными шагами. Но под этим предлогом американцы фактически присвоили произведение Коллоди, сделав из него продукт собственного экспорта.

В результате пропаганда нонконформизма превратилась в пропаганду конформизма. Не ври, не балуйся, слушайся родителей, ходи в школу, усердно работай — и станешь настоящим человеком.

Скучно, примитивно и совсем нереалистично. К счастью, у нас в стране гораздо шире распространена своя версия — версия Алексея Толстого.

Приключения Буратино в Стране Советов

Здесь отличий еще больше. Однако наиболее существенное состоит в том, что если у Коллоди Пиноккио был одиночкой, то у Буратино появляются верные друзья, а вместе с ними — и радикально новая цель. И цель эта — революция, символом которой является помещенный в заглавие золотой ключик, открывающий дверь в дивный новый мир.

«Золотой ключик» — это в каком-то смысле парафраз событий Октября. То, что в сказке может и должна происходить революция, советский читатель уже прекрасно знал. Сказка Юрия Олеши «Три толстяка» была написана еще при жизни Ленина. Алексей Толстой в 1924 году опубликовал свой перевод произведения Коллоди в Берлине, в сменовеховском издательстве «Накануне». Но каноничный текст «Золотого ключика» вышел в 1933-м, и там уже было «как надо».

Буратино золотым ключиком открывал дверь в светлое будущее

Здесь и представители класса угнетателей, и эксплуатируемые артисты, и борьба за освобождение, и создание нового пространства, в котором прежние хозяева уже не распоряжаются чужими судьбами.

Буратино и остальные положительные персонажи ликвидируют эксплуататора в лице Карабаса-Барабаса, сбрасывают оковы его власти и получают в награду театр. Который, по Шекспиру, и есть мир. Ну а исторический контекст — расцвет соцреализма в 1930-х — довершает дополнительным смысловым слоем этот образ.

От оригинального сюжета мало что осталось. Правда, папу Джеппетто Толстой переименовал в папу Карло явно в честь Карло Коллоди (белоэмигранты язвили, намекая на Карла Маркса, но вряд ли «красный граф» вкладывал такой смысл).

Чернорубашечник или клиент психолога?

Символ становления гражданского общества и национального государства в Италии стал героем революционной утопии в СССР. А уже потом — одним из столпов фирменного диснеевского стиля анимации, который к настоящему моменту чуть ли не полностью вытеснил все прочие стили. Так что и корпорации Disney в нынешнем ее виде без «Пиноккио» не было бы.

Такого удивительно пластичного и влиятельного персонажа придумал Карло Коллоди. Он всюду приходится ко двору, отражая какие-то актуальные тенденции.

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, например, поместил действие снятого в Америке «Пиноккио» в реалии фашистской Италии. С понятно каким намеком (трампизм в Голливуде приравнен к фашизму).

Но эту трактовку нельзя назвать оригинальной. В 1920–1930-е годы в Италии вышло несколько вольных продолжений «Приключений Пиноккио», одно из которых так и называлось — Pinocchio fascista. Где Пиноккио превращался в истового сторонника режима Муссолини.

Вот и у нас недавно очередную интерпретацию «Буратино» сделали — экранизацию Игоря Волошина. Которая, конечно, вступает в культурный диалог и с оригиналом Коллоди, и с ремейком Толстого, и с советским фильмом 1975 года. Но синтезирует из этого взаимодействия нечто совершенно иное.

В «Буратино» 2026 года акцент смещается с освобождения от угнетения извне на внутреннее преодоление, принятие себя и способность любить иного. На то, что сейчас, как говорится, в тренде. Там и детские травмы, и размышления о насилии и его последствиях, и мотив поиска места в мире.

Это вполне характерно для нашего времени, когда общественные конфликты в массовой культуре всё чаще объясняются не социальными и политическими обстоятельствами, а психологией.