Пиноккио и папа Карло: как деревянный герой создал нацию и помог революции
24 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Карло Лоренцини, он же Карло Коллоди. Все его знают как автора сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». При этом очень примечателен исторический контекст, в котором создавалось это всем вроде бы хорошо знакомое произведение.
Сказочник был не просто писателем, но в первую очередь видным деятелем широкого профиля периода Рисорджименто — времени вооруженной борьбы за объединение Италии.
Из Папской области, габсбургской Ломбардии, Королевства обеих Сицилий, герцогства Тосканского и других осколков Средневековья (среди которых вполне уместно смотрелось бы Тарабарское королевство из нашего «Буратино») предстояло создать государство-нацию не хуже Французской республики или Германской империи.
Железный канцлер и деревянная кукла
Заговорщики-карбонарии и герои из армии Джузеппе Гарибальди мечтали объединить Италию «снизу» как демократическую республику. Монарх еще одного государства со сказочным названием — Сардинское королевство — обещал «объединение сверху» и конституционную монархию, как в «нормальной» Европе.
В эти годы Лоренцини-Коллоди воевал добровольцем в армии Тосканы (точнее, в той ее части, что била австрийцев под флагом сардинского короля). Он формировал общественное мнение, издавая газеты, для которых сам же писал статьи на политические темы. Когда же его усилия, а также усилия множества его пассионарных соотечественников увенчались успехом и сардинский монарх стал королем Италии, выяснилось: самое трудное впереди.
В Германии, которую примерно тогда же объединил Бисмарк, национальное строительство велось «железом и кровью» вокруг Пруссии — этого государства при казарме. И то немцы до сих пор не представляют монолитного единства.
В стране, где появилась сказка о деревянном человечке, не было своего «железного канцлера». Де-юре в 1871-м страна объединилась, но не секрет, что до сих пор Турин и Палермо — это две совсем разные Италии.
А тогда, в XIX веке, дела обстояли еще хуже. Вплоть до того, что у итальянцев не было даже единого средства общения. На великом языке Данте и Петрарки (и Карло Коллоди) говорили в Тоскане, но наречия Венеции и Неаполя отличаются настолько, что при другом развитии событий каждый диалект стал бы независимым языком.
Миссией национальной интеллигенции стало создание общепонятного lingua italiana — языка, который новое государство требовало учить со школьной скамьи.
В XIX веке ученые провели четкую грань между диалектом и национальным языком. На диалекте говорят между собой, условно говоря, старый Джеппетто и его сосед Антонио по прозвищу Мастер Вишня (и этот говор уйдет в прошлое, когда поколение стариков уйдет), а язык — это то, о чем Пиноккио и его одноклассники узнают из большой красивой азбуки, единой для всего государства.
Карло Коллоди был одним из создателей этой языковой матрицы — еще до «Пиноккио» он получил известность как автор познавательно-развлекательных книжек для школьников про Джаннеттино и Минуццоло.
Но Коллоди был не только верноподданным нового Итальянского королевства, но и критически мыслящим журналистом и литератором. То, как власть подгоняла страну по пути унификации, индустриализации и прогресса, не считаясь с «перегибами на местах», не могло не вызывать вопросы.
Пиноккио, будь человеком!
И тут самое время вспомнить содержание оригинальной сказки «Приключения Пиноккио». По форме это роман воспитания (образец которому дал еще Гёте в «Годах учения Вильгельма Мейстера»).
Но сам воспитательный процесс в нем изображен несколько своеобразно. Даже если оставить за скобками то, что воспитывать пытаются деревянную куклу.
Во-первых, в каком окружении оказывается деревянный мальчик? Нищета, произвол властей, уличная преступность. На каждом шагу его то обманут, то пытаются убить, то бросят в тюрьму. Получается, Пиноккио должен встроиться в общество, которому самому неплохо бы повзрослеть.
В этом, вероятно, и заключается причина громкого успеха «Приключений Пиноккио». До Коллоди (по крайней мере, в итальянской литературе) никому не удавалось так точно и емко выразить главную проблему взросления: от ребенка требуют соответствия нормам социальной среды, в которой все нормы — поломанные и неправильные.
Писал это Коллоди об Италии, а попал плюс-минус во всю тогдашнюю Европу. Те или иные особенности сотворенного им вымышленного мира можно подметить в любой эпохе и стране.
При этом Коллоди подсказывает выход из ситуации: обретение личной субъектности. Пиноккио в конце концов перестает быть объектом манипуляций, начинает принимать решения сам и сам за них отвечать. Чем подает пример взрослым и детям. Хотя в массовом сознании отложилась несколько иная интерпретация.
Итальянец в Америке
Винить в этом следует студию Уолта Диснея, которая при производстве своего знаменитого мультфильма «Пиноккио» (1940 года выпуска) сильно переработала оригинальный материал, сгладив углы и вычистив самые мрачные моменты. А заодно ощутимо заглушила культурную идентичность «Пиноккио».
На то, положим, были объективные причины: уже шла Вторая мировая, и кинематограф должен был либо информировать о делах на фронте, либо развлекать — от художественного кино и анимации меньше всего ожидали «острых нравственных вопросов».
Поэтому избавление от итальянской специфики и упрощение морали, наверное, выглядели оправданными шагами. Но под этим предлогом американцы фактически присвоили произведение Коллоди, сделав из него продукт собственного экспорта.
В результате пропаганда нонконформизма превратилась в пропаганду конформизма. Не ври, не балуйся, слушайся родителей, ходи в школу, усердно работай — и станешь настоящим человеком.
Скучно, примитивно и совсем нереалистично. К счастью, у нас в стране гораздо шире распространена своя версия — версия Алексея Толстого.
Приключения Буратино в Стране Советов
Здесь отличий еще больше. Однако наиболее существенное состоит в том, что если у Коллоди Пиноккио был одиночкой, то у Буратино появляются верные друзья, а вместе с ними — и радикально новая цель. И цель эта — революция, символом которой является помещенный в заглавие золотой ключик, открывающий дверь в дивный новый мир.
«Золотой ключик» — это в каком-то смысле парафраз событий Октября. То, что в сказке может и должна происходить революция, советский читатель уже прекрасно знал. Сказка Юрия Олеши «Три толстяка» была написана еще при жизни Ленина. Алексей Толстой в 1924 году опубликовал свой перевод произведения Коллоди в Берлине, в сменовеховском издательстве «Накануне». Но каноничный текст «Золотого ключика» вышел в 1933-м, и там уже было «как надо».
Здесь и представители класса угнетателей, и эксплуатируемые артисты, и борьба за освобождение, и создание нового пространства, в котором прежние хозяева уже не распоряжаются чужими судьбами.
Буратино и остальные положительные персонажи ликвидируют эксплуататора в лице Карабаса-Барабаса, сбрасывают оковы его власти и получают в награду театр. Который, по Шекспиру, и есть мир. Ну а исторический контекст — расцвет соцреализма в 1930-х — довершает дополнительным смысловым слоем этот образ.
От оригинального сюжета мало что осталось. Правда, папу Джеппетто Толстой переименовал в папу Карло явно в честь Карло Коллоди (белоэмигранты язвили, намекая на Карла Маркса, но вряд ли «красный граф» вкладывал такой смысл).
Чернорубашечник или клиент психолога?
Символ становления гражданского общества и национального государства в Италии стал героем революционной утопии в СССР. А уже потом — одним из столпов фирменного диснеевского стиля анимации, который к настоящему моменту чуть ли не полностью вытеснил все прочие стили. Так что и корпорации Disney в нынешнем ее виде без «Пиноккио» не было бы.
Такого удивительно пластичного и влиятельного персонажа придумал Карло Коллоди. Он всюду приходится ко двору, отражая какие-то актуальные тенденции.
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, например, поместил действие снятого в Америке «Пиноккио» в реалии фашистской Италии. С понятно каким намеком (трампизм в Голливуде приравнен к фашизму).
Но эту трактовку нельзя назвать оригинальной. В 1920–1930-е годы в Италии вышло несколько вольных продолжений «Приключений Пиноккио», одно из которых так и называлось — Pinocchio fascista. Где Пиноккио превращался в истового сторонника режима Муссолини.
Вот и у нас недавно очередную интерпретацию «Буратино» сделали — экранизацию Игоря Волошина. Которая, конечно, вступает в культурный диалог и с оригиналом Коллоди, и с ремейком Толстого, и с советским фильмом 1975 года. Но синтезирует из этого взаимодействия нечто совершенно иное.
В «Буратино» 2026 года акцент смещается с освобождения от угнетения извне на внутреннее преодоление, принятие себя и способность любить иного. На то, что сейчас, как говорится, в тренде. Там и детские травмы, и размышления о насилии и его последствиях, и мотив поиска места в мире.
Это вполне характерно для нашего времени, когда общественные конфликты в массовой культуре всё чаще объясняются не социальными и политическими обстоятельствами, а психологией.