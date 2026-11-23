Спустя три месяца после штурма берегов Сеуты десятками тысяч нелегальных мигрантов испанский эксклав продолжает находиться в состоянии затяжного кризиса. Менее чем за неделю до досрочных выборов в парламент ситуация в городе остается лакмусовой бумажкой, по которой простые испанцы и политические оппоненты оценивают действия стоящих у власти социалистов во главе с Педро Санчесом.

ИА Регнум

В конце июля сообщалось, что границу Испании пересекли более 100 тысяч нелегалов из Марокко и стран, расположенных южнее Сахары. На сегодняшний день местные власти оценивают число остающихся в эксклаве мигрантов в 15 тысяч человек, при этом постоянное население — около 84 тысяч жителей.

Многие приезжие избегают центров приема, опасаясь депортации. В результате тысячи людей живут в самодельных лагерях, голодают и, по свидетельствам очевидцев, регулярно подвергаются избиениям со стороны военных и сотрудников силовых структур.

«Ночью приходят полицейские или солдаты и избивают их», — рассказал Times of Israel один из жителей.

Городские ресурсы с каждым месяцем истощаются всё сильнее. Содержание 3767 несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов, находящихся теперь под временной опекой местных властей, обходится примерно в 11,3 млн евро в месяц и может достичь 135 млн евро в год, а это около 30% бюджета автономного города на 2027 год.

Второй вице-президент Сеуты Кисси Чандирамани подчеркнула: «Сеута не может стать платформой, через которую Испания бессрочно возьмет на себя ответственность за марокканских детей».

Местные руководители требуют дополнительного финансирования от государства, однако одобренная в октябре экстренная субсидия не покрывает расходов на содержание несовершеннолетних мигрантов, поэтому расплачиваться за недальновидность испанского правительства продолжает население эксклава.

Однако проблема не только в деньгах. Если финансовая ситуация пока просто вызывает тревогу, то темпы роста преступности по-настоящему шокируют.

Согласно внутреннему отчету службы экстренной помощи 112, за период с 30 июля по 29 октября 2026 года число инцидентов, классифицированных как «сексуальная агрессия», выросло с 4 до 30 — на 650%. 16 эпизодов касались несовершеннолетних, тогда как годом ранее таких случаев не было вовсе.

Количество нападений с холодным оружием выросло с 23 до 268, с огнестрельным — с 8 до 56; вторжений в жилища — с 35 до 1018; грабежей на улицах — с 11 до 115; прочих проявлений агрессии — с 209 до 1777 случаев.

«Мне невероятно грустно от того, что происходит с моим красивым городом, и эта грусть всё больше превращается в гнев», — заявилаTimes of Israel жительница Сеуты.

Региональное правительство характеризует данные 112 как «чрезвычайно тревожные».

«Это чрезвычайная ситуация, которая напрямую влияет на безопасность и благополучие наших граждан и нормальное функционирование нашего города», — отметил источник El Espanol. По его словам, Сеута не может продолжать терпеть подобную ситуацию.

Президент автономного города Хуан Хесус Вивас возлагает ответственность за происходящее на Мадрид. «Мы говорим, что Педро Санчес бросил нас, потому что именно он это и сделал. <…> Нам, испанцам, необходимо знать, почему это произошло: что заставило Санчеса фактически оставить Испанию и проявить больше рвения в защите интересов Марокко, чем в отстаивании интересов самой Испании? — заявил он Okdiario и добавил: — Ситуация далека от нормальной — она попросту невыносима».

Разумеется, в условиях столь стремительного роста преступности и на фоне множества других негативных новостей просела местная туристическая индустрия. Конфедерация предпринимателей города оценивает потери в 28,2 миллиона евро, за этой внушительной суммой стоят владельцы бизнеса, лишившиеся значительной части своих доходов, отметила Аранча Кампос Горриньо, президент конфедерации.

«Нас просто оставили умирать в течение всего августа», — призналась она в комментарии для Observador.

У отелей, которые заняты силовиками и госслужащими, дела еще идут, но остальным приходится туго. В отдельных секторах продажи падали на 80%, многие рестораны потеряли более половины выручки.

Торгово-промышленная палата в ноябре подготовила отчет, где только нанесенный испанскому региону репутационный ущерб оценивается в 198,4 млн евро, а прямые потери портовой деятельности — в диапазоне 53,6–88,9 млн евро до конца года.

По словам предпринимателей, ситуация разрешится только тогда, когда тысячи нелегалов покинут город. Надежд на то, что это произойдет в ближайшее время, у местных не так много. Ведь премьер Санчес заявил о скорой нормализации ситуации еще в начале сентября, но к концу ноября стало понятно, что это были лишь слова.

В преддверии организованных самим же главой правительства досрочных выборов проблем на него свалилось столько, что о Сеуте как-то позабыли. На фоне жилищного кризиса, всеобщей забастовки и железнодорожной катастрофы, унесшей 115 жизней, усугубляющийся в эксклаве кризис остался без адекватного ответа.

Тот факт, что тему миграционного кризиса и его последствий кабинет министров старается лишний раз не поднимать, легко объясним. Дело в том, что в попытке повлиять на ситуацию в регионе социалисты окончательно попали в ловушку.

Развозя мигрантов по стране, они сталкиваются с резкой критикой правых партий и их сторонников. В то же время даже робкие попытки депортации вызывают негодование правозащитных организаций и собственного левого электората, поэтому в решении этой проблемы правительство оказалось сковано.

Несмотря на этот провал, премьер всё еще пытается мобилизовать левых, однако времени на это у него почти не осталось. Судя по проведенным за неделю до голосования опросам, Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо претендует на первое место, а вместе с «Голосом» она имеет все шансы получить абсолютное правое большинство.

Провалив попытку использовать жилищный кризис против соперников и столкнувшись с новым наплывом нелегалов на Канарах, Санчес все-таки признал свои ошибки, но сделал это очень специфически.

На теледебатах с лидером Народной партии он заявил: «Мое правительство не было идеальным, я допускал ошибки. Но я также полностью осознаю, что мы всегда вели страну в правильном направлении». Такая формулировка в духе «мы ошибались, потому что всё делали правильно» сводит признание к ритуальной уступке и вряд ли кого-то способна удовлетворить.

Она нужна исключительно для того, чтобы попытаться снять напряжение перед выборами и сохранить лицо. За этим сквозит неготовность премьера признать, что в случае с Сеутой его курс был не просто неидеальным, а глубоко ошибочным с самого начала. А вместе с этим — и неготовность искать адекватное решение.

Фейхоо, в свою очередь, обвинил главу правительства в безответственной политике и пообещал изменить курс в случае победы. «Я хочу легальной, упорядоченной иммиграции с приезжими, имеющими трудовые договоры, уважающими закон, интегрирующимися в нашу страну и изучающими наш язык», — сказал он.

Ситуация с Сеутой стала наглядным индикатором того, как Санчес привык работать с кризисами. Логика оказалась той же, что и в других чувствительных сюжетах: сначала — громкие заявления и символические жесты; затем — попытка переложить ответственность на внешние обстоятельства, местные власти, Россию или кого угодно еще. А затем — замалчивание.

Между тем, кто бы ни победил на выборах 29 ноября, ситуация в регионе останется для страны тяжелым грузом: она продемонстрировала не только гуманитарные и экономические провалы, но и структурную зависимость Испании от Рабата в контроле над границами, а также неспособность власти предложить долгосрочное решение проблемы нелегальной миграции.