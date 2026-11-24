По всей Германии недавно прокатилась очередная волна забастовок и демонстраций школьников. На этот раз лейтмотивом акций был протест против возвращения военного призыва и наращивания вооружений.

ИА Регнум

Впрочем, на баннерах были заметны и другие требования участников демонстраций. Они высказывались против политики канцлера Фридриха Мерца и сокращения социальных выплат, за увеличение количества мест для профессионального обучения, борьбу с нехваткой учителей и повышение инвестиций в школьное образование.

Отрицательная динамика экономики ФРГ и темпы роста бюджетного дефицита красноречиво свидетельствуют о том, что страхи германской молодежи вполне обоснованы. Так, согласно прогнозу Совета экономических экспертов, уже в 2028 году нехватка средств в немецкой казне может составить €38,7 млрд, в 2029-м — €54,5 млрд, а к 2030-му вырасти до €62,6 млрд.

При этом уже в следующем году черно-красная коалиция Мерца планирует набрать около €210 млрд новых кредитов на развитие ВПК, инфраструктуры, а также другие госпроекты, прямо или опосредованно связанные с подготовкой к войне. К 2030 году одни только проценты по долгам могут вырасти до €80,7 млрд в год.

Оплачивать их придется и тем, кто сегодня только начинает трудовой путь. Поэтому неудивительно, что молодежь, которая еще толком не успела пожить взрослой жизнью, но уже вынуждена платить за чужие ошибки, выходит на акции протеста.

Для многих участников демонстраций стало последней каплей, что, с одной стороны, немецкие политики постоянно забывают о молодежи и регулярно пренебрегают ее интересами, пытаясь повесить на нее долги и грехи отцов, а с другой — готовятся отправить молодых людей на фронт.

«Образование вместо бомб»; «Богатые хотят войны, а молодежь — будущего»; «Я говорю: «Воинская повинность», вы говорите: «Нет!»; «Лайк — образованию, дизлайк — вооружению!»; «Ни одного человека, ни одного цента для бундесвера», — такими были основные лозунги общегерманской протестной акции молодежи.

Не отставало и музыкальное сопровождение: во Франкфурте-на-Майне демонстрация проходила под аккомпанемент песни Райнхарда Мея «Я не отдам моих сыновей».

В отличие от предыдущей протестной акции, пришедшейся на Хеллоуин и в ряде городов приведшей к погромам, теперь тему протеста действительно определяли почти исключительно школьники, студенты, учащиеся ПТУ и другие молодые люди.

20 ноября протестующие, организованные профсоюзами и официальными объединениями школьников, дистанцировались от протестов, проводимых под эгидой стоявшего у истоков акций 31 октября движения Gen Z regelt. Тогда демонстрации в ряде городов закончились грабежами и бессмысленным вандализмом.

Gen Z regelt — это стихийно возникшее движение, находящееся в стадии становления. Хотя первые структуры уже существуют, единого мнения по этому поводу нет. Одна из разрозненных групп пытается создать общефедеральную организационную команду. Именно на нее ссылаются многие СМИ и политики.

Она организует протесты в пяти городах, имеет свой сайт и четко дистанцируется от насилия. При этом существует децентрализованная сеть местных групп, которые, по-видимому, в большинстве своем не чувствуют себя связанными с общефедеральной. И этот спор можно открыто наблюдать в социальных сетях.

Общефедеральная группа состоит из пяти организаторов в возрасте от 18 до 28 лет вместе примерно с 30 сторонниками, большинство из которых ранее не были знакомы.

За несколько недель, параллельно учась и работая, они создали цифровые сети, наладили сотрудничество с местными ячейками, обеспечили распространение информации через инфлюенсеров, с помощью искусственного интеллекта разработали плакаты и логотип, а также запустили веб-сайт.

Были зарегистрированы и организованы демонстрации 31 октября. Несмотря на сжатые сроки подготовки, инициатива вывела на улицы более 100 000 человек, в основном — молодежи.

В принципе, любой может называть себя членом Gen Z regelt. Как это устроено, наглядно продемонстрировал 26-летний житель Магдебурга Марвин Мюллер, секретарь профсоюза Ver. di, который организовал и зарегистрировал демонстрацию движения в Саксонии-Анхальт в октябре. Кто именно стоит за раскрученной вывеской, он не знал. По словам молодого человека, его привлекли прежде всего требования, изложенные на сайте движения.

Более серьезную путаницу создает тот факт, что название Gen Z regelt не защищено авторским правом. В соцсетях существует множество аккаунтов, которые его присвоили и наполняют собственным содержанием.

Там вполне можно увидеть людей в масках, и у некоторых подписчиков не меньше, чем у оригинала. Организация никак не может предотвратить появление таких подражателей.

Если в Магдебурге акция 31 октября прошла без эксцессов, то во Франкфурте-на-Майне в тот же день к организованной Gen Z regelt демонстрации примкнули леворадикалы, асоциальные элементы и банальные мародеры с миграционным бэкграундом.

Так что неудивительно, что в преддверии новых акций организаторы специально подчеркивали, что они выступают против насилия, и призывали к мирному участию, чтобы дистанцироваться от возможных случайных попутчиков из криминальных группировок, рассчитывавших устроить волнения, используя многотысячную толпу.

«Мы призываем всех участников вести себя мирно, сосредоточиться на наших требованиях и предотвращать беспорядки любого рода», — говорилось в призыве городского совета учащихся Франкфурта. И далее: «Мы категорически осуждаем экстремизм любого рода и дистанцируемся от него».

Федеральная конференция школьников (BSK) сначала вступила в переговоры о сотрудничестве с Gen Z regelt, но в конечном итоге решила отказаться от него, даже несмотря на то, что поддерживает образовательно-политические цели инициативы.

Причина всё та же: структуры Gen Z regelt слишком непрозрачны, невозможно точно сказать, кто входит в состав движения, отсутствует центральный контакт. Это вызвало опасения по поводу безопасности. Еще одним недостатком считается разнообразие требований движения, в то время как BSK предпочитает «сосредоточиться на образовании».

Согласно последним опросам, отношение к молодежным протестам в Германии благоприятное. Более 80% немцев в опросе Forsa и в рамках опроса ARD-Deutschlandtrend заявили, что с пониманием относятся к мирным выступлениям молодежи, поскольку их заботы не находят достаточного учета со стороны политиков.

Однако уровень поддержки значительно снижается, как только возникает насилие.