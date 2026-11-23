Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») продолжают портить жизнь своим врагам. Больше других достается Саудовской Аравии, которую в движении считают главным спонсором нестабильности в Йемене.

ИА Регнум

Удары по территории королевства наносятся почти каждый день, что вынуждает Эр-Рияд искать новых союзников и защитников. Однако далеко не все согласны помогать просто так.

«Звонкая пощечина»

Несмотря на то, что количество запускаемых из Йемена ракет и БПЛА снизилось по сравнению с началом осени 2026 года, удары стали ощущаться в королевстве сильнее.

Например, на днях хуситы ударили по башне PIF, самому высокому небоскребу в Эр-Рияде, повредив штаб-квартиру Саудовского фонда государственного инвестирования.

Удар по PIF с военной точки зрения не принес повстанцам дивидендов. Однако с идеологической сработал максимально эффективно: в королевстве восприняли атаку как личное оскорбление правящей династии.

Арабские журналисты пошли еще дальше и назвали налет «звонкой пощечиной» наследному принцу Мухаммеду бен Салману, поскольку фонд создавался при его участии и использовался в том числе как символ наиболее прорывных проектов быстрого преображения страны.

Удары из Йемена по инфраструктуре PIF, в свою очередь, стали символом вызова, который хуситы бросили будущему королевства.

Неудивительно, что реакция Эр-Рияда на атаку была показательно жесткой: саудовская военная авиация в тот же день атаковала занятый хуситами порт Ходейда — стратегически значимый хаб на Красном море. Удары наносили в несколько волн, а для их координации, судя по косвенным признакам, использовалась разведывательная инфраструктура Центрального командования США.

Впрочем, отыгравшись на Ходейде, саудиты лишь запустили новый цикл обмена ударами. Теперь в «Ансар Аллах» грозят парализовать порт Джидды и все порты королевства на побережье, а заодно и всю местную инфраструктуру.

В знак серьезности своих намерений хуситы 23 ноября поразили НПЗ Рабиг, расположенный в округе Мекка на берегу Красного моря, и взяли на прицел другие объекты саудовского нефтехима.

Официальный представитель хуситов Яхья Сари предупредил: если Эр-Рияд не пойдет на деэскалацию в ближайшие дни, нефтяная инфраструктура королевства посыплется как карточный домик.

Загадочный груз

На фоне нежелания Эр-Рияда полноценно задействовать собственные вооруженные силы для проведения операции в Йемене — равно как и неготовности идти на публичные уступки «Ансар Аллах» — вокруг королевского двора постепенно собираются дельцы и кондотьеры, готовые предложить содействие в решении «хуситского вопроса».

Один из них — Барак Орланд, израильский бизнесмен, много лет живущий в Уганде и пользующийся расположением местных элит.

Начиная с середины октября самолеты Lockheed L-100-30 Hercules принадлежащей Орланду компании Bar Aviation совершают регулярные рейсы из Уганды в Саудовскую Аравию. Большинство из них приземляется в аэропорту Шарура на юге королевства, вблизи границы с Йеменом, и после непродолжительной разгрузки улетают.

Саудовские чиновники не раскрывают деталей логистической операции. А некоторые и вовсе отрицают, что угандийские борты входили в воздушное пространство королевства. В открытых контрактных базах соглашений с Bar Aviation также не наблюдается.

Это породило волну конспирологических теорий и умозаключений. В том числе версию о том, что компания Орланда обеспечивает тайную переброску угандийских военнослужащих и наемников на территорию Саудовской Аравии для дальнейшего их участия в «локальных наступлениях» на позиции хуситов в Йемене.

Гипотетическое открытие второго фронта со стороны саудовской границы вынудило бы хуситов в срочном порядке снимать подразделения с таизского и аденского направлений и перебрасывать их к столице Сане, чтобы не допустить коллапса тылов.

Уганда же в обмен на помощь могла бы получить от Эр-Рияда льготные кредиты и щедрые инвестиции в экономику — а заодно, вероятно, и льготные поставки нефтепродуктов, от которых по-прежнему сильно зависит.

С другой стороны, помощь из Уганды не приходит как минимум с 2018 года — когда впервые был поднят вопрос о развертывании в Йемене контингента в 8 тыс. военнослужащих ее армии под эгидой аравийских монархий.

Тогда африканская страна отказалась от этой идеи, сославшись на нежелание воевать с хуситами, которые в тот момент не слишком активно наступали. Теперь же, когда инициатива в Йемене полностью на стороне «Ансар Аллах», участвовать в кампании охотников еще меньше.

Услуга за услугу

Впрочем, угандийские рейсы не обязательно связаны именно с переброской войск. Куда вероятнее, что через Кампалу в Эр-Рияд идут израильские радары и средства борьбы с беспилотниками, в которых саудиты, израсходовавшие до 90% собственных запасов, остро нуждаются.

Несмотря на то, что отдельные элементы радиолокационных систем RADA MHR, используемые в комплексах Elbit ReDrone израильского производства, развернуты в южных и центральных районах Саудовской Аравии минимум с 2024 года, для купирования текущего уровня атак их явно недостаточно.

Особенно после цикла модернизаций парка ударных БПЛА, проведенных хуситами в последние полгода. Кроме того, у Эр-Рияда есть запрос на ускоренную покупку ракет-перехватчиков для нужд ПВО.

При этом прямые поставки новых компонентов из Израиля в Саудовскую Аравию затруднены, поскольку между двумя странами отсутствуют официальные дипотношения, а Эр-Рияд под разными предлогами отказывается от публичной нормализации «до стабилизации обстановки» на Ближнем Востоке.

К тому же активизация израильских военных на саудовском направлении могла вызвать опасения в Иране, который может счесть ее подготовкой к новой региональной войне, а это повлечет новые региональные стычки. Поэтому израильские дельцы предпочитают делать крюк через Уганду, используя фирму Орланда одновременно в качестве курьера и посредника.

Вместе с тем щедрость израильтян не безгранична — особенно когда дело касается вопросов национальной безопасности. В обмен на помощь в «спасении неба» от Эр-Рияда явно будут требовать серьезных политических уступок.

В том числе — в вопросах, связанных со статусом Иерусалима, будущим сектора Газа и переходного режима в Сирии. По большинству вопросов Дом Саудов проявлять гибкость не готов, однако вынужден подстраиваться под обстановку, опасаясь остаться с «Ансар Аллах» один на один.