20 ноября Народное собрание (парламент) Болгарии наконец-то разблокировало полноценную работу Высшего судебного совета (ВСС), который в балканской стране называют ещё «правительством» судебной системы.

ИА Регнум

Срок полномочий прежнего состава ВСС истёк ещё четыре года назад. Из-за этого не назначались постоянные генеральный прокурор, главы Верховного административного суда и Национальной следственной службы, а также руководители региональных судов и прокуратур.

Кризис возник из-за неспособности прежних составов Народного собрания избрать членов ВСС по парламентской квоте. Для этого требуется квалифицированное большинство в 160 голосов (из 240 депутатов), которого в условиях перманентных досрочных выборов парламента достичь не удавалось.

Обновление ВСС является крупным успехом правительства экс-президента и лидера партии «Прогрессивная Болгария» Румена Радева. Ведь реформа судебной системы — ключевое предвыборное обещание, с которым его политическая сила одержала уверенную победу в апреле текущего года.

Кроме того, этот шаг укрепил статус левоцентристского правительства Радева в отношениях с Европейской комиссией. Символично, что в день долгожданного результативного голосования по ВСС Евросоюз принял решение о разблокировании для Софии 1,7 млрд евро в рамках финального транша Плана восстановления и устойчивости.

Европейских чиновников наверняка порадовал тот факт, что для получения необходимого количества голосов «Прогрессивная Болгария» объединилась с фракциями радикальных проевропейских партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария». Из 11 избранных членов судебного «правительства» правящая политическая сила провела 7 представителей, а проевропейские партии — 4.

Парламентские партии, оставшиеся вне этой комбинации, поспешили заявить о возникновении неофициальной коалиции «русофильской» «Прогрессивной Болгарии» с прозападными силами. Хотя сами балканские политики в подобных случаях предпочитают употреблять ироничное «сглобка» — то есть сборка, наспех созданный ситуативный союз идеологически несовместимых партий.

Команде Радева, которого многие сравнивают с признанным мастером многовекторной дипломатии Виктором Орбаном, не впервой идти на «сглобки» с евролибералами. К примеру, в феврале 2026 года сменившая Радева после досрочной отставки с поста президента его близкая соратница Илияна Йотова выбрала в качестве «служебного» (временного) премьер-министра Андрея Гюрова.

Тот был выдвиженцем альянса «Продолжаем Перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ), а на завершившихся 1 ноября президентских выборах был основным конкурентом Йотовой.

События 20 ноября, конечно же, усилили влияние Радева на судебную власть, что дополняет доминирование его политической силы в парламенте и однопартийный кабинет министров.

Вместе с тем о полноценном контроле премьер-министром судейско-прокурорской вертикали говорить пока рано, ведь, кроме 11 парламентских представителей, в ВСС заседают столько же избранников судейско-прокурорского сообщества.

А в нём велико неформальное влияние политиков, которых связывают с олигархатом — Бойко Борисовым и Деляном Пеевски. Засилье интересов крупного капитала является одной из главных причин коррумпированности местной правоохранительной системы. По этой причине «Прогрессивная Болгария», собственно, и сделала обновление судебной системы основным пунктом своей предвыборной программы.

Следующим важным шагом для «болгарского Орбана» станет назначение на должность постоянного генерального прокурора. По болгарским законам, он избирается голосами 13 членов ВСС и утверждается президентом. В случае несогласия с решением выборщиков глава государства может лишь один раз отвергнуть каждую кандидатуру.

Объединение голосов с выдвиженцами «западников» для обеспечения избрания лояльного себе генпрокурора будет показателем дальнейшего сохранения «сглобки». Тем не менее даже при успешной реализации такого сценария обновление кадров судебной системы обречено происходить слишком медленно для нынешнего руководства Болгарии.

Поэтому Радев заявляет о необходимости конституционной реформы. Она обосновывается усилением работоспособности ВСС, но между строк читается усиление влияния других ветвей власти на «судебное правительство».

К примеру, предлагается снизить количество голосов парламентариев для избрания членов ВСС. Это, как и введение процедуры отзыва последних, будет способствовать усилению партийно-политического контроля. Вместе с тем передача имущественного комплекса судебной системы под управление министерства юстиции усилит влияние исполнительной власти на судей.

Но даже преобладание «Прогрессивной Болгарии» в Народном собрании не даёт ей возможности провести конституционные поправки в одиночку. В преддверии предстоящих торгов по корректировке основного закона евролиберальные партии выдвинули фактически встречные предложения по реформе.

Ключевым предложением ПП-ДБ стала децентрализация прокуратуры, сокращение полномочий её главы и отмена прокурорского надзора вне уголовного процесса. Более того, «европофилы» предлагают введение поста специального судьи для расследования деятельности генпрокурора. В совокупности с признанием болгарскими судами приоритета европейского права над национальным это фактически ведёт к переподчинению судебной системы страны Брюсселю.

Тем самым, выражаясь языком соседней с Болгарией Румынии, премьер-министр-«суверенист» столкнулся с очень непростой задачей: пойти ли в целях сокрушения олигархической системы в стране на ограничение национального суверенитета?

В ближайшие недели выбор болгарского премьера станет очевиден. Хотя ослабление противостоящего Еврокомиссии «националиста» Дональда Трампа существенно снижает пространство для манёвра ориентировавшегося ранее на американского президента выпускника Авиационного университета США Радева.