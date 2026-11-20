Европа вошла в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа, и с началом холодов они сокращаются быстрее, чем когда-либо за всю историю наблюдений. Отказ от российского топлива, который в Брюсселе объясняли необходимостью снизить зависимость от Москвы, на деле привел лишь к возникновению целого ряда новых уязвимостей и рисков для самого ЕС.

ИА Регнум

По состоянию на 17 ноября подземные хранилища газа (ПХГ) Европы были заполнены на 69,95% против 81,6% годом ранее. Это наименьшее значение на эту дату с 2011 года.

Нетто-отбор (разница между объемом отбора и закачки) за три недели с начала сезона достиг рекордных 5,6 млрд кубических метров, что в 1,8 раза выше среднего пятилетнего значения.

Пик заполнения ПХГ перед стартом зимы составил лишь 74,96%. Всего Европа израсходовала уже 11% от 51,2 млрд кубометров, закачанных за лето, хотя календарная зима еще даже не началась.

«Совершенно ясно, что мы входим в опасный период. Мы погружаемся в кризис», — заявил в связи с этим Патрик Пуянне, председатель совета директоров, президент и генеральный директор TotalEnergies.

Ситуация усугубляется крайне неравномерным распределением запасов по странам. Германия, обладающая крупнейшими мощностями в ЕС, вошла в сезон с заполненностью хранилищ на уровне 61,0%, а к 17 ноября показатель опустился до 57,1% — исторически низкий зимний старт для страны.

Франция потеряла 11,19% запасов с начала сезона, снизив их с 86,4% до 75,5%. А самая сложная ситуация складывается в Словакии, уровень заполненности ПХГ которой уже опустился ниже 50%.

Парадокс текущего момента в том, что российский газ в ограниченных объемах всё еще поступает в Европу, несмотря на политический курс на отказ от него. Однако с 1 января 2027 года импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам должен прекратиться в соответствии с ограничениями, введенными самим ЕС.

Россия уже переориентирует поставки: значительная часть объемов, ранее шедших в Европу, направляется в Азию. А Еврокомиссия на фоне дефицита была вынуждена отложить на два года введение правил по выбросам метана при импорте ископаемого топлива — обязательства для импортеров введут только в 2029 году.

Из-за сокращения запасов и сохраняющихся трудностей в Ормузском проливе цены держатся на высоком уровне. Утром 20 ноября биржевая цена природного газа на европейском хабе TTF составляла около 86 евро за мегаватт-час — примерно в 2,8 раза выше, чем в аналогичный период 2025 года, и почти в 6 раз выше по сравнению с ноябрем 2019 года. Высокие цены уже обошлись ЕС в десятки миллиардов евро.

«С момента закрытия Ормузского пролива импорт ископаемого топлива обошелся Европе в дополнительные 127 млрд евро, притом что ЕС не импортировал ни одной дополнительной молекулы топлива», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В связи со стремительным снижением запасов в некоторых странах звучат предупреждения о возможном дефиците. Ассоциация операторов газовых хранилищ ФРГ (INES) сообщила: «В случае экстремально низких температур поставки газа в Германию могут быть не полностью обеспечены в предстоящую зиму».

При этом INES предупреждает: если зима окажется такой же холодной, как в 2010 году, немецкие хранилища могут опустеть уже к началу февраля 2027 года. Схожий прогноз сделали и в консалтинговой компании Wood Mackenzie, указав, что при сохранении высоких цен в условиях холодной зимы Европа может столкнуться с нехваткой топлива уже к середине февраля 2027 года.

По оценкам, имеющийся дефицит эквивалентен энергии, необходимой для обеспечения электроснабжением 10–12 млн домов. «Думаю, если зима будет суровой, мы можем увидеть более высокие цены на газ в Европе. <…> Жизнь для Европы в этом году и в следующем будет нелегкой», — отметил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль в комментарии Al Jazeera.

На фоне роста счетов британские СМИ уже публикуют советы по экономии. Прогнозируется, что с января счета за энергию значительно вырастут. В связи этим правительство объявило разовую выплату в 100 фунтов для некоторых домохозяйств, однако это едва ли компенсирует ожидаемый рост, который, по данным аналитиков из Cornwall Insight, может превысить 400 фунтов.

Поэтому-то, видимо, британцам и решили раздать ценные советы о том, как сэкономить. Среди рекомендаций — не оставлять отопление включенным при отсутствии дома, очищать радиаторы от пыли, не сушить на них одежду и греть воду в чашке вместо чайника.

«Если вы оставляете отопление включенным, пока вы на работе, котел постоянно запускается и сжигает дорогой газ просто для замены тепла, уходящего из пустого дома. Включайте отопление, только когда вы дома», — пишет The Independent, умалчивая при этом, что этот совет уместен лишь для более-менее современных и энергоэффективных зданий, в то время как в старом фонде такие действия могут привести к полному выстыванию жилища и появлению плесени из-за конденсата.

Сокращение использования газа неизбежно ведет к росту доли других видов энергетики, и основной заменой, по задумке руководства ЕС, должна стать «зеленая» генерация. Однако, как выяснилось, она создает новую зависимость — от Китая.

КНР производит не менее 80% мировых солнечных панелей и литий-ионных батарей, а его оборудование дешевле и зачастую технологичнее европейского: китайские электромобили примерно на 35% дешевле в производстве, электролизеры более чем на 50% дешевле аналогов из ЕС, ветряное оборудование дешевле на 30–45%.

«Определенно есть разрыв между желанием поддерживать европейскую промышленность и реальными покупками», — отметила в комментарии для The Wall Street Journal Эмма Эльхайм Карлссон из крупной шведской энергетической компании Hallabro Elektriska.

В ЕС уже задумываются об ограничениях на закупку китайских ветряков, солнечных панелей и батарей. Однако поддержка местных производителей будет стоить дорого и может замедлить энергопереход.

«Если цены вырастут, это, конечно, отбивает у потребителей желание переходить от углеродоемких технологий к менее углеродоемким. <…> Переход, вероятно, замедлится», — предупредил WSJ Хамад Хуссейн из консалтинговой компании Capital Economics.

При этом, по словам эксперта аналитического центра Institut Montaigne Жозефа Деллатта, новая зависимость даже опаснее прежней. «Это новый тип зависимости. <…> Он создает условия, при которых можно навсегда потерять промышленные навыки и знания», — отметил он.

Отказ от российского газа Европе обошелся дорого. С одной стороны, она остается энергетически зависимой — теперь от нестабильных поставок СПГ с Ближнего Востока, американского СПГ и китайских зеленых технологий, а с другой — платит значительно больше.