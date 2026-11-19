Французское издание RFI опубликовало статью, в которой подтверждается информация, на протяжении последних четырех лет отрицавшаяся официальным Парижем, — о присутствии действующих военных Пятой республики на территории Украины.

ИА Регнум

Возникает вопрос о вовлеченности Франции в непосредственные военные действия. И это может сыграть важную роль в предвыборном политическом раскладе.

«Для министерства вооруженных сил речь не идет о вооруженной военной операции», — так министр-делегат при военном ведомстве Алис Рюфо прокомментировала депутатам Национальной ассамблеи присутствие французских солдат на Украине.

Однако на видеозаписи ее выступления заметно волнение, которое она явно пыталась скрыть. Неудивительно. Ведь, как сообщает RFI, депутаты не были в курсе операции. Тогда как, согласно конституции, отправка военнослужащих в другую страну должна согласовываться с парламентом, как и сроки продления такой миссии.

Статья 35 верховного закона страны не говорит о «вооруженной операции» как таковой. В ней обозначено, что правительство должно информировать парламент о своем решении отправить вооруженные силы за рубеж не позднее чем через три дня после начала операции.

При этом отдельно сказано, что решение может обсуждаться депутатами, но не должно ставиться на голосование. Значит, нет опасности, что парламентская волокита замедлит исполнение.

Из-под действия статьи постепенно вывели консультативные и обучающие миссии. Но в открытом доступе нет информации, что когда-либо ранее Франция осуществляла такие миссии секретно. Случай с Украиной — первый.

Вполне понятно, что французская сторона усиленно старается убедить всех вокруг в исключительно «мирных» целях своего контингента на Украине. Как сообщает RFI, в задачи военных входит обслуживание сложной техники, главным образом — истребителей Mirage 2000 и САУ CAESAR. Также французские инструкторы обучают служащих ВСУ.

Казалось бы, если это так, миссия ничем не отличается от французской операции «Кречет», выполняющей аналогичные задачи в Польше с 2023 года. И от военной миссии Евросоюза, работающей с 2022 года (ее полномочия недавно в очередной раз продлили до 2028 года). В начале 2026-го Великобритания также заявила, что часть ее военных расположена на Украине.

Тем не менее присутствие французов на Украине покрыто тайной. То же RFI сообщает, что, к примеру, бойцы должны всегда носить с собой полный медицинский набор, включая ампулы с морфином, который требуется для оказания помощи на фронте раненому.

Они также должны избегать публичности и скрывать свой статус. А в случае, если выяснится, что они действующие военные, французы должны говорить, что попали на Украину в порядке исключения и прямо сейчас находятся в процессе возвращения на польскую базу.

Неизвестно, сколько длится эта операция, названная «Волей». СМИ предполагают, что уже многие месяцы. Военные не раскрывают имен непосредственных руководителей миссии. Однако ее задачи, несомненно, известны главе Генштаба сухопутных войск Франции генералу Жаку Лангладу де Монгро.

Этот высокопоставленный военный обучался в США, с 1997 года участвовал в операциях в Чаде, ЦАР и Боснии, а с начала американского вторжения в Афганистан был задействован и там.

С начала СВО де Монгро возглавлял французскую военную разведку. Став главой Генштаба в июле 2026 года, он назвал приоритетной задачей армии сбор сведений об изменении ситуации на фронте и о возможностях русских восстанавливать обороноспособность.

Некоторые французские издания уже начали задаваться вопросами.

Если военная миссия занимается исключительно обучением и поддержанием техники, то зачем понадобилось ее скрывать? Если задачи французов настолько малозначимы, а контингент «весьма ограничен», то почему с поставленными целями не справились силами официальной базы в Польше? И, наконец, чем таким занимаются французы на Украине, что есть вероятность опознать в них действующих военных на задании?

Ряд депутатов от некоторых политических партий уже потребовали разбирательства. Представители партии Эммануэля Макрона «Возрождение», в частности депутат Наталья Пузырефф, отвечают обвинениями в «прокремлевской пропаганде».

Но в политическом мире уже многие высказывают возмущение открывшейся информацией.

С резким осуждением выступил глава коммунистов Фабьен Руссель, заявивший, что миссия несет непосредственную опасность для французских граждан и является шагом к очередному витку эскалации конфликта. От прямого участия в военных действиях предостерегает ряд представителей разных спектров политической палитры республики — от ультраправых до ультралевых.

Остается ожидать официальной реакции правительства и президента. Вопрос в том, будут приняты меры для скорого разбирательства или дело предпочтут загнать под ковер, а то и вовсе представить в позитивном свете.

Что бы ни произошло, важно понимать, что в украинском вопросе для всех французских политиков без исключения есть одно общее обстоятельство: в контексте приближающихся президентских выборов 2027 года поддержку Украины никто оспаривать не будет.

Руссель, критикуя военное присутствие, подтвердил, что поддержка киевского режима, в том числе вооружением, необходима. Жан-Люк Меланшон, глава «Франции непокоренной», который с 2022 года регулярно призывал прекратить поставки вооружений на восток, на днях заявил, что Пятая республика должна предоставить Украине «возможности защищаться».

А Марин Ле Пен, сделав было нашумевшее обещание приостановить финансирование Украины, поручила своим сторонникам «уточнить детали», сказав, что речь идет лишь о деньгах, а поставки оружия продолжатся.

Очевидно, что Франция, несмотря на социально-экономическую нестабильность и колоссальные внутренние проблемы, всё чаще перерастающие в масштабные беспорядки на улицах, с достойным лучшего применения упорством готовится воевать и сойти с военных рельсов ей будет очень непросто.