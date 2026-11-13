В октябре текущего года ряд членов Европарламента предложили закрыть «Русские дома» в 15 странах ЕС. Под предлогом того, что Россотрудничество является «головной организацией» и находится под санкциями.

ИА Регнум

И восемь стран за последние годы закрыли или приостановили работу «Русских домов» на своей территории — последней это сделала Германия.

Однако такие решения остаются в компетенции национальных властей, и поэтому за дело взялась Украина. Как стало известно ИА Регнум, киевская власть открыла ещё один фронт информационного противостояния с Россией. Речь идёт именно о попытке системно ограничить российское культурное и гуманитарное присутствие за рубежом.

По информации наших источников в офисе президента Украины, МИД и структурам информационного противодействия поставлена задача активизировать кампанию против Россотрудничества, сети «Русских домов» и персонально нового руководителя агентства Игоря Чайки.

11 ноября ГУР и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины даже выступили против него персонально. Чайку, его предшественника Евгения Примакова и бывшую руководительницу Русского дома в Берлине Светлану Некрасову внесли в специальный раздел «Рупоры Кремля» портала War&Sanctions.

Чайке предъявлено конкретное обвинение в причастности к финансированию российских операций политического влияния на парламентские выборы в Молдавии в 2021 году. А европейских партнёров украинская сторона призвала «заблокировать финансовые активы, прекратить медийное и коммерческое сотрудничество и обеспечить выдворение представителей Россотрудничества из стран ЕС».

В Киеве сильно нервничают из того, что Москва перестраивает свою стратегию мягкой силы, создавая инфраструктуру долгосрочного влияния в странах, которые пока не готовы присоединяться к западной политике изоляции России.

И речь не только про ЕС.

В начале сентября Россотрудничество объявило о скором открытии 11 новых «Русских домов», восемь из которых должны появиться в Африке. Причём речь идёт об интересной модели, предполагающей использование уже существующих местных общественных организаций, университетов и культурных площадок. Таким образом, российское присутствие может расширяться без создания дорогостоящей государственной инфраструктуры, а основной упор предполагается сделать на образовательные, молодёжные, научные и гуманитарные программы.

Глава украинского МИД Андрей Сибига фактически объявил международную кампанию против этой сети.

«Россия ведёт глобальную борьбу за умы людей через разветвлённую сеть инструментов и каналов, включая Россотрудничество и так называемые культурные центры «Русский дом». На самом деле они служат инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа», — заявил министр.

Но в такой активности есть и другая сторона.

Киев стремится сохранить тотальную монополию на антироссийскую пропаганду в международном информационном пространстве и распространение своего видения происходящего. Тогда как расширение российских гуманитарных связей создаёт дополнительные возможности для прорыва этой блокады.

Отсюда и попытка представить «Русские дома» прежде всего как угрозу безопасности принимающих государств, добиваясь соответствующих политических и юридических решений.

Пример Германии здесь можно считать показательным — там российское культурное представительство действовало с 1984 года. Ещё в июне 2025 года украинская грантоедская организация Vitsche потребовала его закрытия, обвинив учреждение в распространении российской пропаганды.

Активисты организовывали протесты, требовали проверки финансовых операций, применения санкционного законодательства и прекращения государственного содействия деятельности центра.

К сентябрю 2026 года ситуация перешла в практическую плоскость. Германские власти объявили о прекращении действия соглашения, обеспечивавшего работу Дома, и потребовали от российских командированных сотрудников покинуть страну.

Непосредственным основанием Берлин назвал мнимую атаку беспилотником в районе аэропорта Лейпциг/Галле, в которой обвинили Москву. Однако информационный фон уже был создан украинскими организациями.

Схожие процессы развивались и в других странах.

В феврале 2025 года Азербайджан потребовал прекращения деятельности «Русского дома в Баку», сославшись на отсутствие необходимой регистрации. В ноябре того же года парламент Молдавии проголосовал за закрытие российского культурного центра в Кишинёве, который прекратил работу летом 2026 года.

При этом причины решений в разных государствах различались, хотя сама тенденция к ограничению российской гуманитарной инфраструктуры прослеживается достаточно отчётливо.

Особое внимание в этом контексте привлекает постсоветское пространство, где речь идёт не только о культурных учреждениях, но и о конкуренции за влияние на общества, исторически связанные с Россией. Всё это реализовалось при поддержке британской разведки MI6, был создан центр когнитивных операций U8, ориентированный на информационную работу в России, Белоруссии, Молдавии, Армении, Грузии и государствах Центральной Азии.

Источники ИА Регнум утверждают, что подобные технологии уже применялись во время президентских выборов в Молдавии, а затем использовались в Армении для противодействия российскому информационному влиянию.

При этом кампания против Россотрудничества выглядит частью более масштабной стратегии, предполагающей дискредитацию российских государственных и общественных институтов, давление на потенциальных иностранных партнёров и создание политических препятствий для открытия новых площадок.

Наконец, имеется и третье измерение, которое не ограничивается противостоянием российской и украинской дипломатии.

Речь идёт о миллионах украинских граждан, оказавшихся за пределами страны после февраля 2022 года, и о стремлении Киева сохранить над ними институциональное, культурное и информационное влияние.

Для Банковой эта проблема приобретает всё более серьёзный характер. Чем дольше продолжается война, тем больше украинцев обустраиваются в принимающих государствах, находят постоянную работу, устраивают детей в местные школы и постепенно интегрируются в новые общества.

В долгосрочной перспективе это означает ослабление их повседневных связей с Украиной, снижение вероятности возвращения и постепенное формирование новых идентичностей, особенно среди молодого поколения.

Ответом Киева становится развитие собственной сети учреждений за рубежом, как по образцу «Русских домов». В 2026 году начали открываться украинские Unity Hub, центры, призванные сохранять контакты с диаспорой, оказывать консультационную помощь, поддерживать культурные связи и содействовать добровольному возвращению граждан.

Сами по себе подобные проекты являются обычным инструментом государственной политики в отношении соотечественников, однако в условиях украинского кризиса они приобретают дополнительное политическое значение. Ну и разведывательное, конечно же.

Особенно заметны противоречия в Польше, где проживает одна из крупнейших украинских общин в Европе. Польское государство заинтересовано в интеграции мигрантов, освоении ими польского языка, включении детей в национальную образовательную систему и постепенном снижении зависимости от специальных механизмов поддержки беженцев.

В то же время украинская сторона стремится этому всячески помешать — с перспективой последующего возвращения.

Дополнительное напряжение создаёт изменение общественных настроений в самой Польше. По данным опроса CBOS конца 2025 года, поддержку дальнейшему приёму украинских беженцев выражали 48% поляков, тогда как 46% выступали против. Причины такой динамики значительно шире вопросов культурной интеграции и включают экономические, социальные и внутриполитические обстоятельства, но сам факт изменения настроений свидетельствует о накопившихся проблемах.

На этом фоне борьба против российских культурных центров приобретает дополнительный смысл.

Киев заинтересован в том, чтобы украинские общины оставались под тотальным контролем, особенно ввиду планов использовать выехавших на выборах по молдавскому сценарию. Соответственно, нужно вычеркнуть саму возможность того, что российские учреждения смогут работать с русскоязычной аудиторией, к которой относятся выходцы с Украины.

Переворачивая у них представления, укоренившиеся под действием западной и украинской промывки мозгов.

В конечном счёте противостояние вокруг «Русских домов» демонстрирует, насколько существенно изменилось само содержание современной информационной войны. Ведь еще мадридский саммит НАТО в 2018 году назвал человека с его мнением и настроением еще одним театром военных действий наряду с морем, сушей и небом.

А значит, и здесь нам предстоит тоже добиваться победы.