Одно из самых напряженных и захватывающих политических противостояний в мире разворачивается прямо сейчас между двумя людьми, которые к политике имеют отношение разве что отдаленное. Однако оба мнят себя лидерами белорусской оппозиции. Что и является первопричиной противостояния.

ИА Регнум

«Кто такая Светлана Тихановская? Это был технический кандидат, за которого проголосовали все белорусы, которые были против Лукашенко», — рассуждает Сергей Тихановский на своем YouTube-канале, который он вел еще до своего задержания в 2020 году.

Правда, если раньше он там занимался «разоблачением режима Александра Лукашенко», то теперь разоблачает режим собственной супруги, обвиняя ее в различных преступлениях. В частности, в том, что она использовала его имидж для получения западного финансирования. И не дала ему денег на лечение зубов.

При этом для освобождения мужа Светлана Тихановская, по его словам, не сделала ничего. «Я получил подтверждение от трех американских чиновников, что за все эти годы моя супруга лично не вела никакой работы ни по мне, ни по освобождению блогеров», — жалуется он.

Более того, еще и фонд, учрежденный для «помощи студентам в учебе» (что бы это ни значило) по инициативе Тихановского, пока он был в заключении, отобрала. И ничуть этого не скрывает. Так и сказала ему: «Убери руки, это не твой фонд, ты к этому не имеешь никакого отношения». По крайней мере, если верить свежему рассказу самого Тихановского.

Самый же, пожалуй, резкий выпад в адрес жены Сергей сделал в конце сентября, комментируя ее статью о болезни их сына. Он обвинил офис Светланы в «переписывании истории» и попытке «стереть» его из прошлого, а методы, которые она использует, охарактеризовал не иначе, как «методы диктатора».

Светлана, в свою очередь, на эти обвинения старается никак не отвечать, хотя и выступила недавно с комментарием в интервью Deutsche Welle*, дав понять, что сознательно всё это терпит во имя «высшей цели». «Я не приверженец публичных споров, потому что это на руку только режиму», — сказала она.

Вместе с тем Тихановская не упустила возможности проговорить, что «новая риторика Сергея» ее обижает, что «стиль общения Сергея» она считает «унижающим достоинство» и что на самом деле она за него правда боролась. Но показательно не стала озвучивать никаких резких суждений.

Даже напротив: о нынешней деятельности супруга она высказалась в предельно корректном и при этом обтекаемом ключе. «Сергей Леонидович — самостоятельный человек», «Он — фигура», «Его вклад в историю свободной демократической Беларуси не вычеркнуть» — ну и всё в таком духе. Хотя, о каком именно «вкладе» идет речь, она отчего-то уточнять не стала.

Но, конечно, между строк и в тональности, с которой всё это произносилось, читается совсем другое — глубокая, непреодолимая неприязнь. К слову, через день после того интервью Светлана была уже в румынской Тимишоаре — получала премию Timișoara Award for European Values «за мирную борьбу против диктатуры, защиту свободы и человеческого достоинства».

«Солидарность — это та европейская ценность, которой диктаторы боятся больше всего», — сказала она в своей благодарственной речи. И в конце добавила: «Именно солидарность помогает нашему движению продолжать жить». Что в контексте всего вышесказанного звучит очень иронично.

Но вернемся назад во времени и попытаемся разобраться, как же Сергей и Светлана Тихановские дошли до открытой конфронтации, разворачивающейся в жанре политической мелодрамы с элементами психологического триллера. Начнем по порядку, с 22 июня 2025 года.

В этот день весь мир облетели умилительные кадры из Литвы: только что вышедший на свободу Сергей Тихановский, очень худой — особенно это бросается в глаза из-за его внушительного роста, — но со счастливой улыбкой на лице, крепко заключает в долгие крепкие объятия любимую жену.

Внешне это выглядело как трогательное воссоединение семьи, но почва для последующего конфликта была заложена уже здесь. Сергей, находясь в тюрьме пять лет, оказался в стороне от политической реальности, в то время как Светлана за это время упрочилась в статусе лица белорусской оппозиции — в глазах Запада, естественно.

А дальше выяснилось, что Тихановский не только с политической реальностью связь утратил, но и с реальностью вообще. Во всяком случае, такое он производил впечатление своими действиями и высказываниями — объективно говоря, по меньшей мере странными.

Уже через неделю после своего освобождения — случившегося, кстати, после встречи спецпосланника США по вопросам Украины Кита Келлога с Александром Лукашенко — он попросил задонатить ему 200 тысяч евро на «мощный удар по лукашизму». И очень возмутился тем, что задонатили ему всего 1 тысячу. Да и та где-то потерялась.

И далее Тихановский с каждым днем, с каждым выходом в народ или в эфир закапывал свой публичный образ всё глубже. Первая же задокументированная его ссора со Светланой произошла в сентябре 2025-го в ходе их совместной встречи с белорусами в США. Конкретно в тот момент, когда она собралась уйти, чтобы успеть на интервью CNN.

Тут Сергея понесло: он заявил, что надо ходить не на CNN, а на Fox News, потому что это любимый канал Дональда Трампа, а затем принялся костерить сотрудников ее офиса за то, что те его встречи саботируют и водят ее на ненужные интервью. Она же тираду суженого выслушивала преимущественно молча, но с очень плохо скрываемым раздражением.

Интервью CNN в итоге отменилось. А вскоре Светлана уже в разговоре всё с тем же Deutsche Welle* не произнесла ни одного доброго слова о Сергее, упомянув «пару незначительных конфликтов» и в целом высказавшись в снисходительном ключе: «Понятно, что ему нужно еще немножечко времени, чтобы найти свое место».

Новый удар по имиджу некогда кандидата в президенты Белоруссии нанес уход с поста его пресс-секретаря Сергея Беспалова, который свой поступок вдобавок сопроводил постом в запрещенном Facebook**, где поведал много занимательного и скандального.

«Чем дольше я оставался рядом, тем больше видел, как он общается с людьми в команде. Это стало моим первым большим разочарованием. Сергей не умеет работать с людьми», — безжалостно констатировал Беспалов, назвав основным и определяющим недостатком Тихановского «хамское поведение».

Меж тем Светлана активно гастролировала, с переменным успехом изображая бурную деятельность: обсуждала что-то «важное» (пусть и ни к чему конкретно не ведущее) с главами МИД в Дании, участвовала в Бледском стратегическом форуме в Словении, летала в Лондон, Лиссабон, Берлин, и куда только не.

Где-то Сергей Тихановский ее, конечно, сопровождал. Но, во-первых, далеко не везде и не всегда. А во-вторых, не был ни «самостоятельным человеком», ни уж тем более «фигурой». И даже когда он без Светланы отправился в вояж по США, все его контакты с официальными лицами проходили под присмотром ее советника Дениса Кучинского.

В общем, довольно быстро стало понятно, что даже роль игрушечного политика (при другом игрушечном политике), функции которого ограничиваются надуванием щек и сотрясанием воздуха на всяких конгрессах, форумах и прочих бессмысленных мероприятиях, Сергею оказалась не по плечу. Из-за чего он, как говорится, и психанул.

С тех пор — то есть примерно начиная с его второго отъезда в Штаты в конце 2025 года — Тихановский, кажется, совсем забыв о своей изначальной «миссии по борьбе с режимом», фактически только тем и занимается, что психует, нападая не только на супругу, но и на всех подряд. Например, на так называемые «независимые СМИ», которые плохо про него пишут — с подачи неблагодарной жены.

В этом случае дошло до поминания атаки на редакцию французской газеты Charlie Hebdo в 2015 году и до зловещих прорицаний: «Найдется какой-нибудь сумасшедший, который, начитавшись этих «Желтых Нив», реально поверит, что он сумасшедший и терять ему нечего, отчается, войдет в редакцию туда и устроит им там «Шарли», понимаете?» Кем может оказаться такой сумасшедший, Тихановский не указал, но многие зрители подумали о вполне конкретной фигуре.

Тихановская же, в свою очередь, ситуацию будто намеренно усугубляет, планомерно переопределяя статус супруга в публичном пространстве точечными, грамотно встраиваемыми в риторику посланиями. Вроде заявления о том, что «настало время для появления новых лидеров».

Или же прямо атакует такими бронебойными формулировками происходящего в их с мужем отношениях: «В 2020-м он был лидером, драйвером народного восстания. А вышел на свободу — и понял, что жена, которую он оставил домохозяйкой, теперь известная фигура в политическом мире… Ему, возможно, было немного неловко».

В общем, Светлана делает всё, чтобы выставить мужа в еще более жалком свете (хотя, казалось бы, куда уж более?), а себя, напротив, представить в свете наиболее выгодном (что тоже задача не из легких).

Но тем непредсказуемее — с учетом морального состояния Сергея — может быть развязка их с глобальной точки зрения бессмысленного, но отчаянного противостояния. Когда человеку нечего терять, он способен на всё.

Какими последствиями это грозит миру? Абсолютно никакими. Поскольку, как было замечено ранее, ни один из Тихановских реального отношения к политике не имеет. А вся интрига в конечном итоге сводится к тому, кому достанутся гранты «на построение демократического общества». Или что там они в качестве цели постулируют.

Вернее, интриги по большому счету нет. Светлана лидирует в борьбе за гранты с солидным отрывом: только что вот с Урсулой фон дер Ляйен виделась, опять что-то «важное» обсуждала накануне очередного бессмысленного мероприятия — саммита Европейской политической общности.

Среди прочего, похвасталась, что «помогает белорусскому обществу выстоять, сохранить свою европейскую идентичность и подготовиться к демократическим переменам». Где бы было без Тихановской белорусское общество? Очевидно, прозябало бы без европейской идентичности, неподготовленное.

Что может такому самоуверенному напору противопоставить Сергей? Жалобы на зубы и на жену, которая его «кинула», образ несчастного обманутого отца белорусской демократии, в котором смотрится убого и комично. Таким обычно гранты не дают. В лучшем случае — милостыню.

*Нежелательная организация, СМИ-иноагент

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