Европейский союз продолжает наращивать финансовые обязательства перед Киевом, но внутри блока всё отчетливее проявляется раскол: готовность помогать упирается в усталость налогоплательщиков и в вопросы о том, на что именно уходят деньги. На фоне уже имеющихся в Европе социально-экономических проблем население всё чаще отдает предпочтение завершению конфликта путем уступок со стороны Украины.

ИА Регнум

По последним оценкам Кильского института мировой экономики, страны ЕС и различные европейские учреждения мобилизовали на поддержку Украины более 220 миллиардов евро с февраля 2022 года. Значительную часть этих денег не отправили на Украину, а потратили на содержание беженцев, которое, по данным Bruegel, обходится в сумму от 9 до 25 тысяч евро в год на человека — при том что под временной защитой находятся 4,3 млн человек. Всего, по данным исследователей, на содержание беженцев с Украины Евросоюз потратил около 163 млрд евро.

Выяснилось, что крупнейший европейский донор, Германия, за 4 года потратила на Украину в общей сложности около 100 млрд евро. Немцев поспешили успокоить тем, что из них почти 36 млрд было потрачено на беженцев, поэтому деньги остались внутри страны.

«Большая часть того, что немецкое правительство считает поддержкой для Украины, на самом деле тратится в Германии — на украинцев, живущих здесь», — заявил руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

Однако приведенные данные лишь усилили раздражение немецкой аудитории. Результаты соцопроса Polarisierungsbarometer («Барометр поляризации»), опубликованные во вторник, 10 ноября, показали: около 54% опрошенных считают, что Германия должна и дальше поддерживать Украину, в то время как почти 29% положительно относятся к идее сближения с Россией, а еще 17,3% занимают позицию, которая охарактеризована как «крайне пророссийская».

Таким образом, вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны Берлина стал самым разъединяющим для немецкого общества, обойдя темы миграции, неравенства и изменения климата. Особое негодование вызывает тот факт, что украинцы с 2022 года получают пособие, равное тому, что предназначено для обеспечения прожиточного минимума гражданам Германии, не имеющим возможности работать или зарабатывающим слишком мало.

«Украинцы не только получали больше денег, чем беженцы из других стран. С самого первого дня к ним относились как к немцам, которые после десятилетий работы в системе становятся безработными. Таким образом правительство внушало новому поколению беженцев, что государство позаботится о них», — пишет немецкий журналист Анна Шиллер в Neue Zürcher Zeitung.

В Германии у украинцев один из самых низких показателей занятости в ЕС, но недовольство растет не только там.

Из-за роста цен и стоимости жизни в целом граждане Германии, Франции, Италии и Испании, как свидетельствуют опросы, всё чаще отдают предпочтение скорейшему завершению боевых действий.

Согласно результатам проведенного в 2026 году исследования YouGov, около 40% французов, немцев и испанцев, а также более 56% итальянцев стремятся к мирному урегулированию конфликта путем переговоров, даже если Украине придется пойти на территориальные уступки.

По данным Кильского института, упомянутые страны тоже серьезно вложились в поддержку Киева за прошедшие 4 года: Франция потратила около 27 миллиардов евро, Италия — 18 миллиардов, Испания — 12 миллиардов.

Такая политика вызывает у простых людей закономерные вопросы — особенно с учетом ситуации в самих европейских странах, страдающих от замедления экономического роста и стремительного увеличения государственного долга. В ряде государств по-прежнему остро стоят проблемы доступности жилья, стоимости жизни, состояния социальной инфраструктуры — именно из-за этого по Европе недавно прокатилась волна массовых протестов.

Если в начале конфликта европейцы еще верили, что их финансовая помощь способна что-то изменить, то сейчас они всё чаще приходят к выводу, что деньги просто улетают в никуда.

Бенджамин Матилл, сотрудник Эдинбургского университета, так описал для Le Monde соображения типичного европейца на этот счет: «Хорошо, я поддерживаю Украину, но деньги, которые мы отправляем, похоже, утекают в черную дыру, потому что нет реальных перспектив победы». По его словам, настала пора выбирать — «пушки или масло».

И последние новости лишь подтверждают их правоту. Украине опять не хватает десятков миллиардов евро, которые она рассчитывает получить от ЕС.

В декабре прошлого года лидеры ЕС согласовали кредит Украине на 2026 и 2027 годы в 90 миллиардов евро, но недавно Киев заявил о дополнительной потребности в 70 млрд. Евросоюз обещал покрыть две трети этой суммы — около 45 млрд евро, что превышает годовой бюджет некоторых членов блока, например, Хорватии или Словении.

Четыре страны отказались участвовать в предоставлении нового кредита, это Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария. Однако канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, который не удается согласовать уже не первый месяц, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы.

«Коллективное обязательство, что все мы без исключения внесем справедливый вклад в закрытие разрыва, является необходимым условием для обсуждения любых дальнейших вопросов, особенно имеющих финансовые последствия», — написал Мерц председателю Европейского совета Антониу Коште в письме, текст которого оказался в распоряжении The Financial Times.

Любопытно, что, будучи в оппозиции, он едва ли не громче всех клеймил украинских беженцев, называя их поездки между Германией и Украиной ради получения немецких социальных пособий «социальным туризмом». Но стоило пересесть в кресло главы правительства и получить контроль над финансовыми потоками, как принципиальность испарилась: обещанное урезание выплат до уровня обычных просителей убежища правящая коалиция пока саботирует.

Тем временем каждый новый удар по Украине превращается для Европы в счет, и вокруг этой проблемы начинает формироваться политический раскол, который добавляется к уже существующим — по долгосрочному бюджету, миграции и другим. Несмотря на агрессивную политику Германии, далеко не все страны готовы безоговорочно продолжать спонсировать Киев.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и его словацкий коллега Роберт Фицо выступили против призыва Мерца ко всем странам ЕС помочь покрыть дефицит бюджета Украины в следующем году.

Бабиш утверждал, что в предложенном бюджете Евросоюза уже и так предусмотрены средства для Украины, и назвал угрозы между государствами-членами неприемлемыми. «Мы больше не можем выделять Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам самим не хватает даже на школьных поваров. Мы должны быть реалистами», — заявил он.

Фицо пошел еще дальше, напрямую обвинив немецкого канцлера в шантаже. По его словам, он и раньше звонил и кричал на своего словацкого коллегу, требуя поддержать Украину и угрожая лишить страну союзного финансирования.

«Людей убивают, и кому-то это выгодно — из-за денег, влияния. Я против этого», — заявил Фицо, подтвердив отказ от участия в предоставлении очередного кредита киевскому режиму.

Предстоящие в некоторых странах ЕС выборы 2027 года усиливают неопределенность в отношении дальнейшей помощи Украине. Так, к примеру, фаворит президентской гонки во Франции Марин Ле Пен уже предупредила, что в случае ее победы Украина лишится французской поддержки в течение полугода.

С учетом того, помощь самого крупного украинского донора, США, сократилась с более чем 100 миллиардов долларов, предоставленных при Джо Байдене, примерно до 540 миллионов при Дональде Трампе, любые дальнейшие сокращения европейской поддержки будут для Украины особенно чувствительными.

«Если в результате этих выборов в Европе произойдут масштабные изменения, которые повлияют на функционирование самого ЕС, то Украина может стать сопутствующей жертвой», — предупреждает Яна Кобзова, содиректор Европейской программы безопасности Евросовета по международным отношениям.

В Европе складывается общественный запрос на мир. Это говорит не только о том, что люди устали от затянувшегося конфликта, но и о растущем недовольстве курсом национальных правительств и руководства ЕС. Европейским властям пора начать оглядываться на интересы своих избирателей, для которых собственный уровень жизни гораздо важнее Украины с ее вечным «дай!».

Если же ничего не изменится, усилится раскол как между странами Евросоюза, так и между их населением и европейскими политическими элитами.