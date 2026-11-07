В ночь на 7 ноября Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

ИА Регнум

В атаке на столицу Украины было задействовано более 30 ракет, среди которых баллистические «Искандеры» и гиперзвуковые «Цирконы».

В городе поражены автодорожный мост Северный, обеспечивавший переброску вооружения, военной и специальной техники для Вооружённых сил Украины, а также промышленное предприятие ООО «Меридиан», производившее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что в результате атаки движение по Северному мосту закрыто в обе стороны. Работа систем тепло- и водоснабжения в городе нарушена. Ситуацию в столице власти охарактеризовали как «чрезвычайно сложную». В ДТЭК заявили об экстренных отключениях электроэнергии во всём столичном регионе. Не работают красная и синяя ветки метро, движение транспорта парализовано.

В Киевской области поражены тепловая электростанция Трипольская мощностью 1800 МВт, электроподстанция Киевская мощностью 750 кВ, а также производственное предприятие боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов в Броварах («Государственный завод порошковой металлургии»), выпускавшее компоненты ракетного топлива для оперативно-тактических ракет.

Также поражены Дарницкая ТЭЦ, ТЭЦ-5 в Киеве, ПС 330 «Броварская». В Житомирской области выведена из строя электроподстанция 330 кВ, обеспечивавшая работу предприятий военно-промышленного комплекса. Серьёзные перебои с электричеством зафиксированы в Житомирской области, полностью обесточен Чернигов.

В акватории Чёрного моря, юго-восточнее Одессы, поражен сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Удары по энергетике и транспортной инфраструктуре столицы последовательно снижают возможности противника. Киев остаётся главным экономическим, логистическим, политическим и военно-промышленным центром. Ликвидация его энергетических объектов создаёт значительные издержки. Каждый массированный удар осложняет работу экономики и логистики.

Российская армия методично поражает объекты по всей Украине, используя десятки баллистических ракет за ночь. Такая интенсивность огня сейчас недоступна ни одной другой армии. Производственные мощности позволяют поддерживать высокие темпы массированных ударов. Это существенный задел для будущего усиления ВС РФ на десятилетия вперёд.

Переправы через Днепр остаются важнейшими логистическими коридорами для снабжения подразделений противника, еще остающихся на неосвобожденных территориях. Повреждение Северного моста парализовало движение в столице.

Даже частичные перебои создают серьёзные проблемы для Вооружённых сил Украины. Российская баллистика в постоянном режиме усложняет функционирование транспортной системы противника.

Под удар попали предприятие, выпускавшее ракеты «Фламинго», и завод в Броварах, производивший компоненты ракетного топлива. Это напрямую сокращает возможности украинцев по выпуску оперативно-тактических и крылатых ракет.

Начиная кампанию взаимных ударов, киевский режим рассчитывал изменить ход специальной военной операции. Результат оказался противоположным: после российских ракетных атак в крупных городах отключается электроэнергия, останавливается экономика, закрываются мосты и нарушается логистика. Европейская военная помощь неспособна компенсировать эти потери.

Российские подразделения последовательно выводят из строя объекты энергетики один за другим, и издержки от ударов продолжают расти, особенно в Киеве. От таких экономических последствий Украина в обозримой перспективе оправиться не сможет. Каждый новый удар создает дополнительные условия для мирного урегулирования.