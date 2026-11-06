Самые масштабные с начала осени массовые протесты и забастовки состоялись накануне во Франции. Правительство уверяет, что услышало протестующих и готово к диалогу, однако разговорами накопившиеся проблемы уже не решить.

ИА Регнум

По официальным данным МВД, на улицы вышли около 575 тысяч человек; отдельные издания со ссылкой на власти сообщали более чем о 600 тысячах. Профсоюз CGT, один из организаторов сопровождавшей демонстрации общенациональной забастовки, настаивал на том, что всего было около 1,6 млн участников.

Расхождение в цифрах между официальным и неофициальными источниками — дело привычное, но даже государственная оценка оказалась выше показателей 17 октября, когда уличные акции вылились в погромы и грабежи. С учетом имеющегося опыта и масштабов происходящего власти развернули по всей стране около 70 тысяч полицейских для охраны правопорядка, а также бронетехнику, дроны и вертолеты.

Состав участников оказался предельно широким: студенты и школьники, учителя, железнодорожники, почтальоны, медики, энергетики, пенсионеры и многие другие. Бок о бок протестовали 20-летние студенты, молодые специалисты, работники старшего возраста и пенсионеры.

Требования у них самые разные: повышение зарплат и пенсий, увеличение расходов на образование и социальную сферу в целом, создание дополнительных мест в вузах. При этом все без исключения жалуются на рост стоимости жизни и на то, что их не слышит правительство.

В наиболее общем виде сформулировать главные причины недовольства довольно просто — это обнищание населения на фоне резкого роста цен и ощущение несправедливости. Официальной причиной стал проект бюджета на 2027 год, предусматривающий заморозку социальных трат и оптимизацию госсектора, которая подразумевает сокращение количества рабочих мест.

«Всё растет, кроме зарплат и пенсий. Гнев велик», — сказано в совместном заявлении профсоюзов CGT, CNT и UNEF, поддержка которых сыграла далеко не последнюю роль в установленном накануне рекорде численности.

Участвующий в демонстрации студент так объяснил Al Jazeera свой выход на улицу: «Люди протестуют, потому что чувствуют, что их будущее под угрозой». Историк из Лилля сформулировал причину еще жестче: «Деньги в обществе есть, но они в руках небольшой группы людей, и мы должны бороться, чтобы изменить ситуацию».

«Трудно сводить концы с концами на зарплату, которую годами должным образом не пересматривали», — отметила в комментарии для The Guardian медсестра из Парижа.

Всеобщая забастовка не парализовала страну полностью, но ударила по чувствительным точкам. Произошли сбои в работе транспорта, промышленности, различных общественных учреждений и туристических объектов, включая Эйфелеву башню и Триумфальную арку.

В целом день прошел спокойнее, чем 17 октября, но без серьезных столкновений с полицией всё равно не обошлось. Ведь что для одних повод для недовольства, то для других — предлог устроить очередные уличные бои, чтобы поживиться содержимым витрин или просто пощекотать нервы.

В Париже, Лионе, Орлеане, По, Ренне и некоторых других городах полицейских забрасывали всем, что под руку попадется, включая металлические шары для игры в петанк. Под Тулузой сгорела школа, всего же пожарные получили не менее 86 вызовов в связи с беспорядками.

В результате были задержаны 448 человек, пострадали 53 полицейских. Министр внутренних дел Лоран Нуньес, отставку которого отказался принимать президент Франции, заявил, что сотрудники правоохранительных органов «действовали с мужеством и решимостью».

Между тем сам факт привлечения десятков тысяч стражей порядка вызвал резкое неприятие участников протестов. Старейшая французская неправительственная правозащитная организация «Лига прав человека» заявила об «авторитарном сдвиге», цель которого — «задушить любое инакомыслие».

В то же время большинство протестующих в связи с этим заботили гораздо более приземленные вопросы. «Полиция повсюду, но где финансирование других общественных служб?» — вопрошала общавшаяся с корреспондентом The Guardian соцработница из парижского пригорода.

Власти тем временем упорно пытаются сделать вид, что готовы пойти навстречу протестующим.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню анонсировал проведение 9 ноября специальной конференции, на которой будут обсуждаться выдвинутые улицей требования. Макрон также признал, что многие тревоги участников демонстраций справедливы, предложив поговорить о них в рамках «демократической дискуссии».

Но обещания, конференции и круглые столы тут вряд ли помогут. А найти бюджетные средства даже для частичного выполнения имеющихся пожеланий будет очень непросто.

Рекордный госдолг, продолжающий расти на фоне падения ВВП, и без того стал причиной серьезного дефицита госказны. Расходы на обслуживание государственных займов уже обходятся в рекордные 79,2 млрд евро, а в следующем году могут вырасти до 91 млрд, что вынудит еще сильнее урезать другие расходы.

К примеру, сейчас власти рассматривают повышение минимальной зарплаты, которого требуют демонстранты, но в условиях растущего год от года бюджетного дефицита обеспечить его нечем, равно как нет возможности удовлетворить иные ожидания: поднять пенсии, прекратить сокращение социальных расходов, отказаться от ограничения на рост зарплат бюджетников и так далее.

Кроме того, имеющийся подход к охватившим республику беспорядкам не устраивает другую часть общества — обеспеченных французов, которым, в отличие от участников этих акций, есть что терять. Они критикуют и протестующих, и правительство, но стараются выступать не слишком активно, помня, насколько жестокой умеет быть французская революция.

«Сегодня мы выражаем сожаление по поводу бездействия правительства, с одной стороны, и поддержки этих протестов со стороны некоторых профсоюзов и политиков с целью обеспечения себе голосов избирателей, с другой», — заявила NYT владелица разгромленной парижской пекарни, открывшейся всего за две недели до начала массовых демонстраций.

Это мнение разделяет и Александр Бомпар, председатель совета директоров французской розничной сети Carrefour — одного из крупнейших европейских ретейлеров. «Республика должна защитить своих торговцев!» — сказал он в комментарии для Business Insider.

Попытки правительства заигрывать с чаяниями протестующих на фоне масштабных экономических проблем также вызвали резкую критику. «Под предлогом покупки социального мира на улице мы создадим беспорядок на предприятиях», — заявил в разговоре с BFMTV Патрик Мартен, президент MEDEF (крупнейшая ассоциация работодателей Франции).

Правительство оказывается меж двух огней: если уступить в части повышения минимальной зарплаты и социальных расходов, бизнес предупреждает об угрозах банкротств и бегства инвесторов; если не уступить — профсоюзы, студенты и «желтые жилеты» продолжают забастовки, а оппозиция набирает очки.

Впрочем, как показывает практика, даже если частично пойти навстречу протестующим, это не гарантирует прекращения их акций.

Так, к примеру, учащимся школ, с которых и начиналась осенняя волна протестов, было обещано направить на работу около 3000 учителей дополнительно, чтобы восполнить нехватку кадров. Также обещали сокращение количества учеников в классах, дальнейшее увеличение численности персонала в следующем году и выделение 4 миллиардов евро в виде кредитов на реконструкцию учебных заведений.

Вероятно, в сложившихся условиях изыскать средства на удовлетворение потребностей школьников, их родителей и учителей было непросто. При этом в конечном счете это ни к чему не привело, ведь ряды протестующих продолжают расти, а сами акции становятся более масштабными.

Сами организаторы и участники протестов, похоже, прекрасно понимают, что даже при всем желании власти не смогут удовлетворить большинство их запросов. В ответ на призыв президента к дискуссии они клеймят власть и заявляют, что происходящее сейчас — еще цветочки.

«Это только начало. Если правительство и работодатели не ответят на наши требования, мы, очевидно, продолжим», — пригрозила руководитель профсоюза CGT Софи Бине в разговоре с The New York Times.

Тот факт, что настолько масштабные протесты проходят за шесть месяцев до президентских выборов, только придает ситуации большей остроты. Вовлеченные в гонку за президентское кресло политики пытаются использовать кризисную ситуацию — и небезуспешно.

На сегодняшний день в опросах продолжает лидировать глава «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая обещает найти политический ответ на социальный кризис. Судя по всему, она подразумевает свои планы по сокращению доли Франции в бюджете ЕС, что позволит если не прекратить, то хотя бы замедлить падение экономики в пропасть.

В защиту протестующих выступил и второй по популярности кандидат — лидер парламентской фракции «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон. Он назвал происходящее «кризисом режима» и, как и положено крайне левому политику, назвал беспорядки «частью жизни любого общества».

Впрочем, простых методов выхода из ситуации, в которой страна оказалась по воле Макрона и его приспешников, уже нет.

«Кто бы ни победил на президентских выборах, ему придется разбираться с кучей проблем», — сказал AP политолог Пол Смит, доцент Ноттингемского университета.

Поэтому для любого из кандидатов желанная победа может обернуться головной болью, которая заставит быстро забыть об успехе. Таково тяжелое наследие макронизма.