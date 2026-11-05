В парке на киевской Аскольдовой могиле везде более-менее подметено, но осень всё активнее насыпает листву на хаотичные и разнокалиберные захоронения «героев Майдана и АТО». Например, командира батальона «Волки Да Винчи» Дмытра Коцюбайло и пилота Андрея Пильщикова «Джуса», связанного с пиар-образом «Призрака Киева», про который крутили в эфире легенды в 2022 году.

ИА Регнум

Когда-то одно из любимых мест киевлян для прогулок по красивым аллеям парка Славы, совсем рядом с Лаврой, начало превращаться в безобразное кладбище в апреле 2014 года — здесь хоронили без системы и без разрешений.

Тогда на клумбе, откуда после Великой Отечественной войны были выкопаны останки немецких солдат, был захоронен майдановец, сгоревший в Доме профсоюзов.

Обряд организовал священник греко-католической церкви о. Игорь Онишкевич (маленький храм на Аскольдовой могиле был первым, который УГКЦ получила в Киеве), а инициатива исходила от бывшего советника президента Виктора Ющенко Владимира Волкова, тоже активничавшего на Майдане.

И в этой точке сюжет начинает складываться в более сложную историю про современный «Национальный пантеон героев», шум вокруг которого стоял всю весну и лето.

Тогда с личным участием Зеленского (как теперь стало известно, что он лично утверждал первую пятерку «героев», которых надо вернуть на Украину) из-за границы привезли останки одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и его жены, а в августе — Евгения Коновальца, эксгумированного с кладбища Кросвейк в Роттердаме в августе.

Первые перезахоронения были произведены на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом, где были выделены специальные участки. Но закон «Об Украинском национальном пантеоне», принятый в июле 2026 года, предусматривает создание главного мемориального комплекса на территории Киево-Печерской лавры, о чем тоже было много шумных рассуждений.

Правительство Украины планирует перенести туда останки еще около десятка деятелей «освободительной борьбы».

Однако, в конечном итоге, суть проблемы состоит не в том, как скоро появится очередное кладбище и сколько там будет «выдающихся людей», а в том, какое оно будет иметь практическое влияние на умы и сердца граждан Украины.

А парк на Аскольдовой могиле, куда специально отправился корреспондент ИА Регнум, уже давным-давно был определен как место для Пантеона — и все нынешние захоронения там появились именно в данной связи. В пустоте и унынии этого места мы и нашли ответ на важный вопрос: кому «пантеоны» нужны на самом деле?

Аскольд без могилы

Идея создать пантеон отцов-основателей украинского государства возникла еще в начале 90-х годов. В 1994 году члены Союза писателей и Союза краеведов собирали деньги на перезахоронение на Аскольдовой могиле украинцев, боровшихся за независимость и похороненных за границей.

В том числе символического, тех, чьи могилы не сохранились, — Ивана Мазепы, Филиппа Орлика, Петра Сагайдачного. Им планировали поставить кенотафы.

Но в нищете 90-х всем было не до пантеонов, в парламенте были сильны коммунисты, поэтому снова к этой идее вернулись уже после «оранжевой революции», в президентство Виктора Ющенко.

Именно при нем наверху, в парке Славы, появился мемориал «голодомора», а нижний ярус днепровского склона рассматривался как наполненное разными смыслами кладбище.

Место это с длинной и сложной историей: здесь всё время кого-нибудь хоронили, что следует даже из названия. Братья Аскольд и Дир, согласно «Повести временных лет», были убиты здесь в 882 году коллегой из Новгорода Олегом Вещим и по преданию княгиня Ольга построила над могилой Аскольда небольшую деревянную церковь.

Хотя никаких курганов при исследовании места археологи не нашли.

Позже здесь хоронили монахов Киево-Печерского и не сохранившегося Пустынно-Николаевского монастырей, а примерно с 1786 года территория Аскольдовой могилы стала общегородским кладбищем.

В 1810 году по проекту архитектора Андрея Меленского здесь возвели каменную церковь-ротонду, освященную в честь св. Николая. Как преемницу легендарного храма княгини. Именно она и стала ментальной бомбой.

Место стало стремительно превращаться в элитарный некрополь, где земля уже стоила огромных денег. Пышные склепы купцов, генералов и профессоров украсили тенистый высокий берег Днепра.

И именно с оглядкой на «элитарность» здесь первоначально был похоронен летчик Пётр Нестеров, автор «мертвой петли». Поэтому сюда в 1918 г. потащили «героев Крут» — киевских студентов, брошенных на убой бежавшей из Киева Центральной радой.

В 1930-е годы кладбище было закрыто и перенесено, «царство белого мрамора» постепенно превратилось в парк культуры и отдыха, который просуществовал практически 70 лет, развивался и стал излюбленным местом прогулок киевлян.

Во время Великой Отечественной войны немцы снова сделали там кладбище — свое, немецкое. Тела эксгумировали уже в годы независимости Украины. И тогда же начали развивать мифологические сюжеты, к середине 90-х восстановив храм, соорудив «Памятный крест Героям Крут» — тоже без единого согласования, а в 2014 году перейдя к захоронениям в рамках реализации идеи пантеона, но с теми «героями», которые оказались под рукой.

Натужное уважение

Первого майдановца закопали на скорую руку — как безымянного.

Когда через время по ДНК его личность была идентифицирована, родственники хотели забрать его домой, в Хмельницкую область. Но активисты уговорили их этого не делать — иначе вся идея рухнет. Вторым «героем» стал гражданин США Марк Паславский, которого «задвухсотили» в Донбассе в составе «добробата».

Им поставили по кресту из красного гранита (неодинаковой формы), а потом между двумя могилами напихали мемориальных табличек еще нескольким участникам т. н. АТО, которые похоронены во Львове, но «отсюда пошли воевать».

В январе 2015 г. тогдашний президент Пётр Порошенко**, премьер Арсений Яценюк и спикер Владимир Гройсман пришли на Аскольдову могилу в день памяти героев Крут. Возложили цветы к кресту и заметили свежие могилы.

Поинтересовались их происхождением и в ответ получили предложение от всё того же Волкова организовать здесь перезахоронение Евгения Коновальца. То есть поднять уже существующий «пантеон» на новый уровень.

Спикер не отказал, а впоследствии парламент и правительство приняли решение, что МИД, минкультуры, Украинский институт национальной памяти и киевская городская администрация должны «проработать вопрос» к 125-й годовщине создателя ОУН*, которая отмечалась в 2016 году.

Другим постановлением парламент поддержал инициативу общественности создать в центре Киева национальный пантеон. Но в итоге ни того ни другого сделано не было — не до того.

Поэтому в многострадальном парке продолжали хоронить того, кого сумели.

В 2016 году по инициативе активистов (в частности, всё того же Владимира Волкова) было объявлено про установку камней «Иловайск», «Дебальцево» и «Киборги». Деньги на один из них дал мэр Виталий Кличко, еще немного подсыпали отдельные меценаты. Но поскольку количество символов смерти, которые хотели установить в парке, росло как снежный ком, а УГКЦ, удачно занявшая место, почуяла запах денег, начались споры по поводу землеустройства и договоров на пользование участком.

Защитники исторического Киева же пошли с протестом, им навстречу вышли «патриотически настроенные» хуторяне, как их называют киевские уроженцы, и даже вышла битва «стенка на стенку». Жители столицы справедливо обращали внимание на то, что, если обычный киевлянин попытается похоронить родственника на территории памятника садово-паркового искусства, ему судимости и штрафов не миновать.

Однако «патриотизм» победил, и осенью 2021 года наконец были получены документы на установку пресловутых «камней Волкова». В феврале 2022-го их объединили в один монумент, к которому приехал тогда еще главком ВСУ Валерий Залужный.

И началась СВО.

В 2023 году тут «порешали» с захоронением Коцюбайло — что открыло двери всем желающим. Самовольные захоронения начали расти, и остановило этот процесс только количество погибших: их начали сразу свозить на выделенные участки городских и сельских кладбищ, разросшиеся в целые поля флагов.

Потом идея пантеона опять всплыла, но уже в рамках видения новой власти, а про Аскольдову могилу и лежащих там «героев», о которых еще вчера слагали песни, забыли.

Если прийти в воскресенье, часов в 11, то из репродукторов, которые нацепили по периметру ротонды, будут слышны песнопения — трансляция идущей внутри греко-католической службы.

Людей там собирается немного. Машины ставят прямо у ротонды — это удивляет, ведь выше, метрах в пятидесяти, есть немаленькая парковка, и она почти свободна. Киевских номеров на машинах нет: Ивано-Франковск, Тернополь, Львов — всё логично.

Ниже ротонды — террасы, где некогда были исторические погребения. Все современные могилы несостоявшегося «пантеона» на месте. За ними смотрят, очевидно, только родственники.

В некоторых лампадках возле холмиков — копеечные светодиодные лампочки, работающие от батареек. Сколько там ни ходи, ощущение какой-то важности от места не приходит. Нет ни «остановившегося времени», ни грусти.

Безразличие и пустота, наступившие сразу же, как только отвернулись политики и визгливые «активисты».

За час, кроме корреспондента ИА Регнум, там так никто и не прошел. И, что странно, ни бродячих животных, ни птиц, даже вороны — и те почему-то не пролетали. Может быть день такой? Ощущение ненужности всего окружающего.

И обстановка вокруг под стать: лет двадцать уже никаких ремонтов. Старые асфальтовые дорожки, по которым мы гуляли раньше, рассыпаются под ногами, и нет уже ни фонарей тех, ни лавочек, ни кустов акации.

Зато есть огромные кресты. 14 традиционных католических «статий» Крестного пути, которые символизируют этапы страданий и восхождения Иисуса Христа на Голгофу. На них прибиты таблички формата А4, где на украинской мове написаны стилизованной вязью тексты. Кресты стоят примерно каждые 200 метров, по всему склону вниз, до Днепровской набережной, такие же чуждые православному Киеву, как и всё остальное здесь.

Здесь нет ни памяти, ни «места силы», ни желания «отомстить за павших защитников». И совершенно очевидно, что то же самое случится в любом другом месте — будь то затопленное грунтовыми водами поле за городом или новое кладбище на территории оскверненной Печерской лавры.

Иначе с тем, что на самом деле абсолютно безразлично большинству украинцев, и быть не может.

*экстремистская организация, запрещенная в РФ

**физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов