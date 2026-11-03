Протесты добрались до Швейцарии, которая традиционно считается одной из самых стабильных, благополучных и безопасных стран Европы. В Цюрихе и Базеле несанкционированные левые демонстрации вылились в столкновения с полицией, поджоги и погромы.

ИА Регнум

Швейцарцы не поддержали насилие и обвинили правоохранителей в излишней мягкости, но в то же время выразили солидарность с некоторыми требованиями протестующих.

Время для организации беспорядков было выбрано неслучайно. Акции пришлись на празднование Хеллоуина, когда улицы заполнены людьми в костюмах и масках. С 2025 года в Швейцарии действует федеральный запрет на сокрытие лица в общественных местах.

За нарушение предусмотрен штраф, однако закон содержит ряд исключений, в частности для отдельных культурных традиций и развлекательных мероприятий, в том числе для популярного на Западе праздника, который отмечают в конце октября. Этим и воспользовались радикалы, так как в толпе отмечающих отличить их обычных гуляк поначалу было невозможно.

В Цюрихе всё начиналось именно как хеллоуинская вечеринка. Вечером 31 октября на Лангштрассе собрались несколько сотен человек, некоторые в масках и костюмах, звучала громкая музыка, люди танцевали и запускали фейерверки.

Однако вскоре к ним присоединились радикалы, и празднование переросло в погром, участники которого сооружали баррикады из мусорных контейнеров, поджигали автомобили, крушили витрины и остановки общественного транспорта.

«Цюрих в огне», — описал свои впечатления от увиденного один из свидетелей событий, опрошенный изданием 20Minuten.

В полицейских полетели бутылки и камни, также их начали закидывать петардами. В ответ стражи порядка были вынуждены применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. С учетом того, что из-за праздника на улице находилось много людей, досталось не только нарушителям, но и тем, кто просто оказался не в то время не в том месте.

Добавило проблем и то, что после резонансных новостей о массовых демонстрациях в Европе, захвативших информационную повестку в ЕС в последнее время, многие стали воспринимать подобные акции как развлечение, поэтому они фотографируются на фоне запускающих пиротехнику активистов, горящих баррикад и т.д. Как позже признали правоохранители, многочисленные зеваки и празднующие серьезно осложнили их работу.

Протесты действительно входят в моду, и это только усиливает их, так как к убежденным участникам присоединяются «попутчики», далеко не всегда понимающие суть происходящего, но страстно желающие попасть в кадр. В такой ситуации граница между демонстрацией, шоу и насилием размывается, при этом массовость работает на радикалов.

В Базеле размах был скромнее. По данным полиции кантона, в столкновениях приняли участие около 150 человек, в основном очень молодых.

Шествие началось мирно, но затем демонстранты соорудили баррикады из подручных материалов и подожгли их, парализовав автомобильное и общественное движение в районе проведения демонстрации. Исправить ситуацию удалось лишь сотрудникам правоохранительных органов, обратившим нарушителей в бегство.

Пожалуй, общим лозунгом, хоть как-то объединившим происходившее в двух городах, стал следующий: «Нам надоело — и в Швейцарии тоже». А надоело, как показала практика, каждому свое.

Требования были настолько пестрыми, что говорить о наличии какой-либо единой повестки не приходится. Речь шла о преступлениях Израиля в Газе, об изменении климата и связанных с ним вызовах, о борьбе «против полицейского государства и его надзора» и, конечно, о социальном неравенстве и дорогом жилье.

Тон лозунгов и оставленных демонстрантами надписей на стенах при этом был откровенно агрессивным. Участники столкновений скандировали: «Весь Цюрих ненавидит полицию», «Усиливайте борьбу», «Цюрих горит, а мы танцуем».

Несмотря на оказанное противодействие, стражей порядка подвергли критике за излишнюю мягкость. Причиной недовольства стало и то, что после довольно значительных по меркам страны беспорядков были задержаны только два человека, и то, что сотрудники правоохранительных органов недостаточно оперативно и решительно отвечали на агрессивные действия правонарушителей, а это привело к увеличению масштабов нанесенного ущерба.

Швейцарская народная партия (SVP) уже потребовала изучить возможность передачи городской полиции под управление кантонов, чтобы создать единый орган, последовательно обеспечивающий закон и порядок. Лидер парламентской группы SVP Тобиас Вайдманн заявил: «Министр безопасности [Цюриха] Карин Рикарт должна теперь занять твердую позицию».

В ответ на это предложение криминолог Дирк Байер, желая подчеркнуть бездействие правоохранителей, язвительно заметил в беседе с 20Minuten, что речь не о более суровых мерах, а просто о необходимости последствий как таковых: установлении причастных, расследовании и наказании виновных.

Не меньший гнев вызвали сообщения о том, что беспорядки вообще можно было предотвратить. Как выяснилось, за несколько дней до событий на платформе Barrikade и в социальных сетях появились призывы к участию в радикальных акциях, сопровождавшиеся видеороликами бесчинств, происходивших недавно на улицах Франции.

Под лозунгом «Дух восстания веет над Европой» потенциальных участников призывали «погрузить Швейцарию в хаос». «В каждом осколке разбитой витрины в центрах городов, которые нам иначе не по карману, проглядывает крупица справедливости», — говорилось в опубликованных призывах.

Несмотря на такую откровенность, никаких действий, направленных на предотвращение уличного насилия, предпринято не было. «Почему беспорядки не были остановлены на ранней стадии, несмотря на предупреждения?» — задается вопросом депутат национального парламента от SPV Нина Фер-Дюзель.

Посты с призывами к сопротивлению распространили различные леворадикальные паблики, включая аккаунты с десятками тысяч подписчиков, что в итоге и обеспечило массовость. Инструкции были под стать: приходить в маскировке, защитных очках и перчатках.

Несмотря на жесткую критику погромщиков, швейцарское общество не склонно сводить всё исключительно к действиям радикалов. Многие швейцарцы отмечают, что гнев не может служить оправданием насилия, однако признают, что причины недовольства вполне реальны.

«Сокращают расходы на всё, кроме армии. Найти жилье становится всё труднее, а взносы на медицинское страхование ежегодно растут и достигли немыслимого уровня», — заявил женевский социалист Томас Брюше в эфире телеканала RTS. Впрочем, жалуются не только представители левых, но и обычные граждане.

Читатель журнала Beobachter, назвавший себя противником насилия, сформулировал это так: «Может быть, нам стоит меньше говорить о том, какие страхи за будущее должны быть у людей, и больше о том, почему они больше не могут позволить себе настоящее».

«Всё каждый год дорожает, и порой — значительно. Но зарплаты среднего класса остаются на прежнем уровне», — согласился с ним другой комментатор.

Профессор Кристиан Штеркле из Лозаннского университета подтверждает: хотя социальная ситуация в стране объективно лучше, чем во Франции, в ней есть социальная база для протестов. «В Швейцарии тоже есть люди, которым нечего терять», — объяснил он в комментарии для Tages-Anzeiger.

Погромы в Цюрихе и Базеле — не изолированный эпизод. Волна демонстраций захлестнула Францию, Германию, Италию, Испанию, Португалию, Бельгию, Австрию и Албанию. Везде требования схожи: доступное жилье, достойные зарплаты, инвестиции в образование.

«Движение всё еще находится на ранней стадии. Но тот факт, что оно распространилось на другие страны, показывает, что у него есть потенциал стать глобальным молодежным движением», — считает профессор социологии Филип Бальсигер из Университета Невшателя.

То, что теперь эта волна докатилась до одного из самых тихих и благополучных мест Европы, — важный симптом. Он говорит о том, что даже сравнительно высокий уровень жизни перестал быть страховкой от беспорядков, а европейский радикальный протест выходит далеко за привычные для него рамки.