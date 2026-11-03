Телефонные переговоры Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, состоявшиеся на минувшей неделе, вызвали в европейской прессе бурю, которая гораздо больше говорит о состоянии и целях самой этой прессы, чем о содержании разговора.

ИА Регнум

Financial Times со ссылкой на три анонимных источника сообщила, что российский лидер потратил почти всё время на «лекцию о средневековой славянской истории». По версии газеты, руководители северных стран не перебивали его, чтобы «понять, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой».

Однако и Стубб, и Стёре категорически эту информацию опровергли.

Норвежский премьер в разговоре с TV2 назвал публикацию неправдой и заявил, что попросил FT внести исправления. «Утверждение, что он читал какую-то лекцию по славянской истории, просто неверно», — сказал он. По его словам, Путин действительно попросил дать ему изложить свою версию событий и прошелся по истории конфликта с 2014 года, но разговор был содержательным.

Финский президент в комментарии Yle также подтвердил: «Это не соответствует действительности, то есть это ошибочная информация». Financial Times, что показательно, отказалась признать ошибку и сообщила, что будет придерживаться своей версии и дальше.

С самого начала подача британских журналистов выглядела как попытка объяснить, почему западные политики так долго говорили с Путиным: не потому, что у них был предмет для разговора, ведь о чем вообще в их понимании можно говорить c Россией, а потому, что лидер РФ «захватил» разговор и не давал европейцам вставить ни слова. Это типичная форма пропаганды, которая позволяет выставить его читающим нотации лектором, а русских — неотесанными варварами, не понимающими дипломатического протокола.

Очевидная цель — обесценить саму попытку наладить контакт и перейти от конфронтации к поиску компромисса между ЕС и РФ.

Это далеко не единственный пример подобных додумок. Ранее та же Financial Times выпустила фактически идентичный материал о переговорах России и Соединенных Штатов на Аляске в августе 2025 года.

Тогда газета сообщила, что Путин в ходе общения с Дональдом Трампом якобы разразился «длинной исторической лекцией» о Рюрике, Ярославе Мудром и Богдане Хмельницком. По версии FT, президент США был «взбешен», несколько раз повышал голос и даже угрожал уйти со встречи.

Подтверждения эта версия, конечно же, не получила. Белый дом назвал саммит продуктивным и отверг идею о его провале, отметив, что администрация считает полезной любую возможность лучше понять позицию российской стороны.

Сам Трамп также высоко оценил встречу. «Сегодня мы действительно добились больших успехов. У меня всегда были прекрасные отношения с президентом Путиным, с Владимиром», — заявил он тогда.

Болезненная фиксация на знании истории выглядит симптоматично еще и потому, что у обеих публикаций FT — о недавнем звонке и о саммите на Аляске — одни и те же авторы. Тут невольно задумаешься: то ли у кого-то из этих британских «фантазеров» в свое время были проблемы с историей в школе или университете, из-за чего они ее до сих пор недолюбливают, то ли в своем отрицании собственной истории и здравого смысла в ЕС уже дошли до того, что знание действительно расценивается как недостаток, а не как преимущество.

При этом попытки создать России образ «империи зла» в глазах западной аудитории начались отнюдь не в последние годы. В этом ключе характерна история с собакой российского лидера, датируемая 2007 годом.

Тогда на встрече в Сочи Путин привел в комнату переговоров своего лабрадора Конни. Оказалось, что канцлер Германии Ангела Меркель боится собак после неприятного инцидента в прошлом.

Немецкие СМИ немедленно принялись писать о намеренной психологической атаке с целью запугать канцлера и продемонстрировать ей превосходство. Тот факт, что многие политики периодически появляются в кадре со своими домашними животными, а переговоры проходили в президентской резиденции Бочаров Ручей, и появление собаки, напротив, должно было подчеркнуть теплый, домашний формат приема, разумеется, был проигнорирован.

Позже глава государства сам неоднократно опровергал версию об умышленном запугивании и заявлял, что извинился, когда узнал о фобии своей собеседницы: «Я не знал, что Меркель боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал». Однако «фейковые новости» свою функцию к тому времени уже выполнили, подпитав представления об агрессивной и варварской России под боком у Европы.

Но если в этом эпизоде хотя бы действительно имела место оплошность, которую позже признал и сам президент, то следующий похожий эпизод с участием всё того же канцлера иначе как полным абсурдом не назовешь. Когда она в очередной раз прибыла на переговоры в Сочи в 2018 году, Путин приветствовал ее большим букетом цветов.

В тот же день Bild и другие немецкие издания перевернули всё с ног на голову, превратив обычное для нашей страны проявление вежливости в акт агрессии. «То, что выглядит вежливо, на самом деле является оскорблением: высокопоставленные политики пожимают руки, а не дарят цветы. Фотографии призваны дать сигнал: влиятельный мужчина приветствует женщину», — писало издание.

Что тут скажешь, если общество дошло до того, что знание истории и привычка дарить женщинам цветы в нем достойны порицания, есть подозрение, что где-то оно свернуло не туда — и уже не единожды.

С началом СВО число таких фейков о «злой России» значительно выросло, причем озвучивать откровенную ложь стали уже не только СМИ, но и высокопоставленные политики. В 2023 году Борис Джонсон сообщил, что российский президент якобы угрожал ему ракетным ударом.

«Я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», — заявил он в фильме BBC, передавая фразу, якобы прозвучавшую в одном из телефонных разговоров в преддверии СВО. Никаких подтверждений из других источников его слова не получили, а в Кремле пояснили, что Путин говорил лишь о том, что в случае вступления Украины в НАТО размещение ракет у границ РФ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты.

Действительно, если обратиться к оригинальной цитате Джонсона — «I don’t want to hurt you, but with a missile, it would only take a minute», — двусмысленность видна невооруженным глазом.

Формально перевести «hurt» как «причинять боль» можно, но с учетом контекста иначе как топорным такой перевод не назовешь. А если перевести начало как «Не хочу тебя обидеть», что тоже вполне соответствует формулировке, смысл меняется радикально, при этом никакого указания ни на Лондон, ни на самого британского экс-премьера фраза не содержит.

Однако, как во всех прошлых случаях, расчет тут исключительно на то, чтобы создать очередную громкую новость об агрессивных варварах с востока, и ориентировано это на аудиторию, для которой никакие опровержения роли уже не играют. Даже в самом последнем случае, когда главы Финляндии и Норвегии опровергли инсинуации об исторических лекциях президента России, убедило это далеко не всех.

«Хорошая статья. Полагаю, что FT права. У газеты было три источника. Очевидно, это поставило европейских лидеров, участвовавших в телефонной конференции, в неловкое положение, поэтому они пытаются выкрутиться из этой ситуации», — сказано в одном из первых комментариев под статьей. Действительно, какое значение имеют слова участников переговоров, если у Financial Times целых три неназванных источника.

Все эти эпизоды создают удобный предлог для того, чтобы обвинять Россию во всех грехах. Будь то взрыв «Северных потоков», падение ракеты в Польше или взрывы дронов в Румынии и Прибалтике — на фоне созданного подобными «фейками» образа все первые обвинения сразу ложатся на русских, ведь кого же еще обвинять, если «злодея» для своей аудитории уже слепили.

Тем неудобнее оказывается потом, когда выясняется, что в каждом из перечисленных случаев в реальности была виновата Украина. Такой подход, конечно же, не прибавляет распространяющим откровенную ложь СМИ симпатий думающей аудитории.

Однако это, похоже, никого не волнует. Главное, чтобы у доверчивой публики в сознании оставался антироссийский «осадочек», стимулирующий даже и не помышлять о том, что можно иметь дело со «злыми русскими», ведь они либо цветами унизят, либо знанием истории оскорбят.