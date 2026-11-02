Европейская молодежь требует от властей пересмотра государственных приоритетов. Молодые люди по всей Германии вышли на улицы, требуя увеличения финансирования образования и выступая против обязательной военной службы.

ИА Регнум

Более чем в 30 городах, включая Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Майнц, Эрфурт, Магдебург, Дрезден и Лейпциг, 31 октября собрались десятки тысяч недовольных.

Немецкие юноши и девушки небезосновательно утверждают, что программа экономии госбюджета, направленная на перезапуск ВПК, и стремление сделать Германию вновь «способной к войне» работают в ущерб молодежи, в то время как самых богатых щадят.

Они считают, что с ними обращаются несправедливо, а проблемы настоящего времени ложатся в первую очередь на их плечи. И задаются вопросом, почему должны своим трудом расплачиваться за провалы финансовой, пенсионной и оборонной политики.

К этому добавляются сложная ситуация на рынке труда и рост стоимости жизни. Раньше студенты могли более или менее нормально прожить на стипендию. Теперь фиксированная цена жилья составляет €380 в месяц, однако за комнату в общей квартире во многих городах приходится платить вдвое больше.

Плюс принудительный призыв в бундесвер, который пока еще скрыт за фиговым листком обязательного заполнения анкеты о готовности служить.

Согласно опросам, лишь 14% немецких респондентов в возрасте до 30 лет заявили, что доверяют политикам. Почти 60% ответили на соответствующий вопрос отрицательно. Многие считают, что правительство просто принимает решения, никого не спрашивая, хотя это затрагивает непосредственно их интересы. Что вызывает чувство беспомощности и разочарование.

С другой стороны, доля молодых взрослых, обеспокоенных конфликтом поколений, составляет всего 20%. Ситуация пока не слишком обострилась. Но это также связано с тем, что у многих есть родители, которые помогают, когда невозможно найти работу или позволить себе квартиру. Это сглаживает проблему. Тем не менее неудовлетворенность и психологическая нагрузка среди людей младше 30 лет в Германии растут.

Гнев молодежи принял разнообразные формы. Были и мирные беседы, и вселяющие надежду ораторы, и плакаты с ироничными надписями в адрес канцлера Фридриха Мерца, и пиротехника, и нападения на полицейских с бутылками и камнями, и подожженные баррикады.

При этом протесты порой носили размытый характер: гнев на федеральное правительство и сверхбогатых смешивался с проявлениями солидарности с Палестиной.

В Мюнхене всё прошло относительно спокойно: по данным полиции, пиротехника применялась лишь изредка. Было замечено несколько красных флагов с серпом и молотом, а также знамена Революционной коммунистической партии с лозунгами, относящимися по классификации органов защиты конституции к левоэкстремистским.

Инициатива Gen-Z regelt, стоящая за организацией протестов, дистанцировалась от насилия. Однако Федеральное ведомство по защите конституции предупредило о возможных попытках леворадикальных групп и аполитичных мародеров проникнуть в ряды активистов.

Из опасения мародерства в баварской столице некоторые розничные магазины забаррикадировали витрины деревянными панелями, например, на элитной торговой улице Максимилианштрассе.

В Штутгарте также не обошлось без громких инцидентов — правоохранителям не понравилось, что часть участников демонстрации носили маски. Были приняты жесткие меры из-за использования пиротехники.

В Кёльне полиция в последний момент отменила марш из-за масок и пиротехники. Демонстрация продолжилась в форме митинга. Чтобы привести в чувство «демонстрантов, склонных к насилию», был задействован полицейский водомет.

Из Франкфурта также поступали сообщения о метании петард в полицейских. В Берлине некоторые демонстранты бросали бутылки и яйца.

В Гамбурге сотрудников полиции забросали пиротехникой и строительными ограждениями. Сообщается, что в ответ была проведена акция «непосредственного принуждения» к порядку.

Люди, одетые в черное и частично замаскированные, вырвали из креплений пластиковые строительные ограждения и бросили их на улицу, а затем подожгли. Полиция разогнала толпу и применила против демонстрантов перцовый спрей.

Насколько громко молодежь еще заговорит, покажут, вероятно, будущие протесты. В ряде городов они уже анонсированы на 20 ноября. В Магдебурге, например, протестующие рассматривали инциденты конца октября как начало чего-то большего.

Некоторые, впрочем, считают, что общеевропейский мятежный импульс на Германию может полноценно не перекинуться, потому что активисты недостаточно решительно настаивают на своих требованиях.

Другие — потому что Германия, в отличие от Франции, не имеет ярко выраженного постколониального бэкграунда. Это значит, что среди вышедших на улицы отсутствуют потомки жителей бывших колоний, за несколько поколений так и не сумевшие найти себя в обществе и экономике метрополии.

В любом случае для широкого общественного признания протестов, по-видимому, необходимы два условия: готовность молодежи дистанцироваться от случайных попутчиков, которые стремятся прежде всего к провокациям и насилию в отношении полиции, а также готовность старшего поколения, политиков и гражданского общества серьезно отнестись к содержанию выступлений и заявленным проблемам, вместо того чтобы демонизировать их.