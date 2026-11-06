В конце августа Вера Асачёва, мать восьмерых детей, из московского Солнцева составляет расписание на учебный год. Двое старших уже взрослые, а шестерых младших нужно успеть отвезти на музыку, танцы, футбол, волейбол и хоккей. При этом приходится учитывать не только часы и адреса кружков, но и школьное расписание каждого ребенка. От того, насколько удачно удастся совместить поездки, зависит жизнь семьи на ближайшие девять месяцев.

ИА Регнум

«На самом деле самое сложное — это правильно составить расписание. От этого зависит, в принципе, весь дальнейший год. Поэтому основной стресс — это конец августа, начало сентября, когда как раз составляется расписание. Я составляю такую таблицу в Excel. И, конечно, хочется как-то структурировать, чтобы хотя бы несколько детей ехали в одну сторону в одно и то же время», — рассказала Вера ИА Регнум.

В самые загруженные дни она возвращается домой около девяти вечера: «Я, можно сказать, переквалифицировалась в таксиста. Только если таксисты говорят, что они вечером могут уйти с линии, то я не могу уйти с линии, пока не все дети дома».

Выбор кружков в столице, признает Вера, большой, в том числе бесплатных. Но если подходящее занятие находится на другом конце Москвы, семья скорее заплатит за аналогичное поблизости. Многочасовая дорога отнимает время у уроков, отдыха и других детей.

Получается, что бесплатный кружок не всегда оказывается доступным. Государство может обеспечить место и оплатить занятия, но родителям еще необходимо доставить ребенка к назначенному часу. И часто для семьи это становится главной трудностью.

Бесплатное место — еще не доступный кружок

По данным Минпросвещения, в апреле 2026 года дополнительным образованием в России были охвачены 20,2 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет — 87,55%. В Москве, как сообщал городской департамент образования в сентябре, работают более 140 тыс. кружков и секций, которые посещают свыше 1,5 млн детей.

Однако столичная статистика включает как бесплатные, так и платные занятия. По общему числу кружков невозможно определить, сколько бесплатных мест осталось в конкретном районе и есть ли среди них подходящие ребенку.

Закон «Об образовании» не гарантирует каждому ребенку бесплатное место в любом кружке по его выбору. Часть программ финансируют из региональных и муниципальных бюджетов, другие работают на платной основе.

Даже в государственной школе могут одновременно действовать бесплатные и платные кружки. При этом закон запрещает брать деньги за обучение, которое уже оплачено из бюджета.

Как объяснила ИА Регнум Ирина Абанкина, заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ, дополнительное образование оплачивают из разных источников. Размер бюджетной поддержки зависит от возможностей региона и муниципалитета.

«Дополнительное образование существует в такой гибридной форме. Частично оно финансируется за счет бюджетов, в первую очередь региональных. Если у муниципалитета есть средства, он тоже может финансировать часть программ», — пояснила Абанкина.

По ее словам, в столице учитывают запросы родителей при распределении бюджетных средств на следующий год. Однако даже в Москве бесплатных мест на востребованные занятия хватает не всегда.

«В образовательных комплексах бесплатные группы могут быть переполнены, мест может не хватить. Тогда надо куда-то ездить в поисках бесплатного кружка или, если рядом открыты платные, выбирать их», — объяснила эксперт. В известные музыкальные и спортивные коллективы на бесплатные посещения принимают по конкурсу.

С подобной проблемой столкнулась Маргарита Коваленко, мать четверых детей из подмосковных Мытищ. Автомобиля у семьи нет, а до школы и детского сада — около семи минут пешком. Родителям помогают бабушка и дедушка, но дополнительные занятия Маргарита всё равно старается выбирать неподалеку от дома.

Однажды ей удалось записать старшую дочь на бесплатное рисование. Однако занятия проходили в другом корпусе школы, который был расположен неудобно — самостоятельно туда ребенок добраться не мог, а время оказалось неудобным: родители были заняты и не могли отводить ребенка на занятия. Теперь девочка периодически посещает платные художественные мастер-классы.

«Есть возможность ходить в художественную школу, в музыкальную школу бесплатно ну или за какие-то совершенно небольшие деньги. Но мы туда не едем, потому что мне это неудобно. У меня нет машины, у меня четверо детей. И я стараюсь выбирать все дополнительные занятия в пешей доступности, чтобы у меня была возможность их самой развести и не надеяться на дополнительную какую-то помощь стороннюю», — рассказала Маргарита.

По ее словам, в большой школе с двумя корпусами на некоторые бесплатные направления выделяют совсем немного мест. Так, в группе танцев для детей определенного возраста их было десять. Впрочем, даже если записаться удалось, остается вопрос, кто и когда приведет ребенка на занятия.

Маргарита не считает, что ее дети остались без интересных занятий. Если какое-то направление пока не удается совместить с остальными делами, семья может отложить его до следующего года, когда ребенок подрастет и сможет ходить самостоятельно.

Но это означает, что при выборе кружка родителям приходится учитывать не только способности и желания ребенка, но и собственные возможности.

Когда за занятия платит вся семья

Для многодетных родителей трудности растут с каждым новым расписанием. Пока младшего нужно сопровождать на занятия, старшего уже ждут на тренировке. У одного ребенка кружок сразу после школы, у другого — вечером. Родственники и автомобиль помогают, но даже с ними не всегда удается успеть в несколько мест одновременно. Работающим родителям организовать такие поездки еще сложнее.

Расходы тоже складываются. Маргарита сообщила, что сейчас ее семья тратит на дополнительное образование около 40 тыс. рублей в месяц, хотя активно занимаются пока только двое детей. Старшая дочь посещает английский, плавание и общую физическую подготовку, второй ребенок — физподготовку. Бесплатных кружков они сейчас не посещают.

Вера вспоминает еще более затратный период, когда два ее сына профессионально занимались хоккеем. Тренировки проходили пять раз в неделю, а турниры нередко совпадали по времени: один — в Долгопрудном, другой — в Балашихе. Пришлось нанять водителя, поскольку сама мать не успевала отвезти обоих детей.

Тогда занятия, сборы, соревнования и экипировка обходились семье примерно в 100 тыс. рублей ежемесячно на двоих сыновей, и это еще не все расходы.

Теперь один из них играет в любительской хоккейной команде, где занятия бесплатны. Траты значительно сократились, но покупать форму, клюшки и другую экипировку по-прежнему приходится родителям.

По словам Абанкиной, сопутствующие расходы нередко влияют даже на выбор направления, которым ребенок будет заниматься:

«Те же музыкальные инструменты: для занятий в классе они обеспечены, но для занятий дома — нет. Но вы не можете заниматься в классе на инструментах достаточно высокого уровня, а дома потом на деревянной дудочке играть», — поясняет эксперт.

То есть бесплатные занятия почти всегда несут для семьи дополнительные расходы на экипировку, инвентарь или инструменты. Особенно остро стоит вопрос об отсутствии скидок для многодетных во многих платных кружках.

Вера получает льготу в музыкальной школе, но другие учреждения далеко не всегда предоставляют такие возможности. Когда занятия посещают сразу пять или шесть детей, даже небольшая плата за каждый кружок превращается в значительную сумму.

Маргарита столкнулась с похожей проблемой в Мытищах.

«В нашем районе, в нашей большой школе на два корпуса система кружков не приспособлена для потребностей многодетных семей, потому что цены на эти кружки довольно высокие. И, сравнивая с другими районами Подмосковья, с другими городами Подмосковья и даже со школами Москвы, я могу сказать, что у нас очень высокие цены. Хотелось бы, чтобы была какая-то система скидок для многодетных. Ее нет на данный момент», — рассказала она.

По словам Маргариты, она даже направила обращение в Министерство просвещения, но добиться изменения условий оплаты не удалось. После обращения ей позвонили из администрации школы и сообщили, что скидок для многодетных не будет.

Сам по себе статус многодетной семьи не дает единой федеральной скидки на любой платный кружок, льготы зависят от региональных правил и условий конкретных образовательных программ.

Если подходящего бесплатного кружка поблизости нет, а ездить далеко семья не может, платные занятия становятся наиболее удобным, а иногда и единственным подходящим по расписанию вариантом.

Почему спрос опережает возможности

Расширить выбор родителей призвана система персонифицированного финансирования дополнительного образования. Ее принцип состоит в том, что бюджет выделяет средства на обучение ребенка, а семья может направить их на подходящую программу, которая участвует в системе. В пределах доступной суммы можно оплачивать занятия не только в государственных, но и в некоторых частных организациях.

Такой механизм действует и в Московской области. На региональном портале «Навигатор дополнительного образования» родители могут найти подходящий кружок, узнать возрастные ограничения и количество бюджетных мест. Запись проходит через подмосковный портал госуслуг.

С апреля 2026 года система автоматически проверяет наличие свободных мест и остаток средств на сертификате. Самим сертификатом можно оплачивать одну или несколько программ в пределах установленной суммы, в том числе в частных организациях, участвующих в программе.

По оценке Абанкиной, сертификаты помогли расширить выбор и привлекли новые образовательные организации. Но у системы есть ограничения: выделенные суммы зависят от бюджета, а число мест и педагогов не увеличивается автоматически.

Еще сложнее перераспределять деньги между кружками. Бывает, что одна программа не пользуется спросом, а в другую невозможно записаться из-за нехватки мест. Однако закрыть невостребованную группу и направить ее финансирование на более популярные занятия не всегда просто.

«Это непросто — закрыть такой кружок, надо же сократить педагога. Мы знаем случаи, когда из года в год не записываются в кружок, но педагог всё равно говорит, что это не моя ответственность — обеспечивать набор в кружок. У меня программа есть, я на занятия прихожу», — привела пример Абанкина.

За каждой программой стоят преподаватели, помещения и обязательства учреждения перед сотрудниками.

При этом даже полностью заполненная бесплатная группа еще не говорит о том, что потребности всех семей удовлетворены. Кто-то не смог записаться, кого-то не устроило расписание, а кто-то не стал рассматривать секцию из-за длительной дороги. Общая статистика охвата не объясняет причин, по которым эти дети не посещают занятия.

Что можно изменить

Прежде всего можно законодательно закрепить минимальный объем бесплатного дополнительного образования. Сейчас, как объясняет Абанкина, нет гарантии даже одного бесплатного кружка для каждого ребенка или установленного числа часов занятий: объем бюджетных программ зависит от возможностей региона и муниципалитета. Такая гарантия имела бы смысл лишь вместе с обязательным финансированием, иначе она осталась бы на бумаге.

Для дотационных регионов одним из решений могли бы стать целевые субсидии из федерального бюджета. Они позволили бы финансировать необходимое число бесплатных мест там, где собственных средств не хватает, и уменьшить различия между регионами.

«Главная причина — это очень серьезная напряженность региональных бюджетов. Практически все регионы испытывают давление кредиторской задолженности, а когда она есть, они даже не имеют права ничего сверх жестких обязательств финансировать. А дополнительное образование, оно для бюджета по остаточному принципу. Если есть средства, они туда направляют. Поэтому объем бесплатного сокращается», — поясняет Абанкина.

Один из способов облегчить жизнь семьям — развивать кружки непосредственно при школах и детских садах. Если ребенок после уроков может остаться на музыку, рисование или спорт в том же здании, родителям не придется организовывать отдельную поездку.

Однако история Маргариты показывает, что самого факта открытия кружка при школе недостаточно. Занятия могут проходить в другом корпусе, а расписание — не совпадать с возможностями семьи. Поэтому при организации новых групп важно учитывать не только число желающих, но и возраст детей, часы окончания уроков и расстояние между учебными площадками.

Не менее важно понимать, какие занятия востребованы в конкретных районах. Где-то не хватает спортивных секций, где-то — творческих студий или технических кружков. Сведения о заполненных группах, отказах в записи и количестве семей с несколькими детьми могли бы помочь властям определить, где требуются дополнительные бесплатные места.

Но открыть новую группу — значит найти преподавателя, помещение и деньги на ее работу. Именно поэтому, как объясняет Абанкина, перераспределение финансирования между программами не всегда происходит быстро. Нужен и постоянный порядок пересмотра программ: проверять, куда записываются дети, обновлять невостребованные кружки и направлять освободившиеся средства на занятия, где есть очередь. Как следует из объяснений Абанкиной, сделать это невозможно без решения кадровых вопросов и соблюдения трудовых прав педагогов.

Не менее важно обеспечить деньгами уже действующую систему сертификатов — именных документов, которые закрепляют за ребёнком определённый объём бюджетных средств и позволяют семье направить их в выбранный кружок или секцию, включая негосударственные организации (учреждение затем получает компенсацию из бюджета).

Абанкина привела пример Ярославской области, где предусмотренные средства на сертификаты однажды закончились уже в январе: получить их смогли те, кто успел обратиться раньше остальных. Поэтому при расширении программы необходимо заранее определять достаточный объем финансирования, а не ограничиваться самим правом семьи выбрать кружок.

Нужны и четкие критерии того, какие занятия учитываются как дополнительное образование. Абанкина рассказала о случаях, когда под видом кружков пытались оформлять обычную продленку. С подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ вопрос сложнее: такие занятия востребованы родителями, но важно отличать дополнительные занятия по школьной программе от самостоятельных программ по интересам. При подсчете охвата следует учитывать содержание и фактическое проведение занятий, а не только часы пребывания ребенка в школе.

Помочь родителям могут и более подробные сведения о занятиях. Электронные навигаторы уже существуют, но при выборе кружка полезно заранее знать не только его название, но и точный адрес корпуса, расписание, возрастные ограничения, количество свободных бесплатных мест и предполагаемые расходы на материалы.

Такая информация не устранит нехватку кружков, зато позволит семье сразу оценить, сможет ли ребенок посещать занятия.

Наконец, остается вопрос финансовой поддержки. Более широкое применение скидок для многодетных семей, помощь с дорогой экипировкой или компенсация транспортных расходов могли бы сделать занятия доступнее. Для каждой такой меры потребуются средства и понятные правила предоставления помощи. При учреждениях можно организовать прокат спортивного инвентаря и музыкальных инструментов, а для многодетных семей предусмотреть компенсацию части расходов на оборудование, костюмы и дорогу.

Однако даже дополнительные льготы не заменят удобного расписания и занятий рядом с домом. Родителям нужны не только деньги на кружки, но и возможность совмещать их с работой, школьными уроками и потребностями остальных детей.

Вера уверена, что в Москве можно найти немало бесплатных занятий. Маргарита тоже не считает, что ее дети остались без возможностей для развития. Но Вера организует поездки на автомобиле, иногда проводит за рулем почти весь день, а Маргарита выбирает кружки, до которых можно дойти пешком.

Обе семьи справляются, хотя тратят на дополнительное образование значительные средства и время. И пока власти оценивают доступность кружков прежде всего по числу программ и охвату детей, родителям приходится решать еще одну задачу: как сделать так, чтобы ребенок действительно смог попасть на выбранное занятие.

Для детей и особенно подростков посещение кружков и секций — это не просто способ занять свободное время ребенка, а важнейший инструмент социализации и личностного роста. В кружке по интересам подросток находит свое сообщество, где его понимают и поддерживают, что особенно важно в период взросления и поиска себя.

Кроме того, занятия в секциях формируют дисциплину, ответственность и умение доводить начатое до конца — качества, которые невозможно развить только за школьной партой. Ребенок учится планировать время, справляться с трудностями и радоваться собственным достижениям, будь то первый выученный этюд или победа на соревнованиях.

Не менее важно и то, что кружки дают детям пространство для творчества и самовыражения, помогают снять стресс и найти баланс между учебой и отдыхом. В эпоху цифровых технологий, когда свободное время часто поглощается гаджетами, живое общение и совместная деятельность со сверстниками становятся особенно ценными. Кружок — это место, где ребенок может попробовать себя в разных ролях, обрести уверенность в своих силах и найти друзей, а значит, сделать шаг к гармоничной и полноценной жизни, поэтому доступность таких занятий — это одна из основ благополучия общества в будущем, а не просто прихоть родителей.