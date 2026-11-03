В Кемеровской области старший участковый уполномоченный полиции Наталья Стельмакова дважды застрелила медведей, угрожавших людям и хозяйству. В этом году звери стали выходить к людям очень часто — один забрался на пасеку, другой пришел в огород к пенсионерам. В обоих случаях на помощь пришла участковая.

ИА Регнум

А потом она возвращалась к обычной работе: ехала к кому-нибудь из жителей, разбиралась с семейной ссорой, садилась в свою «Ниву» и отправлялась дальше.

Корреспондент ИА Регнум пообщался с участковой, которую теперь в родном селе называют героиней, а она считает, что не сделала ничего особенного.

Медведи вышли к людям

Поселок Кузедеево Новокузнецкого округа — место с историей в три с лишним века. В нем живет около трех тысяч жителей, разбросанных по двум берегам реки на одиннадцать километров. А еще в этом году сюда пришли медведи, очень много. Такого, говорит Наталья, не припоминает никто.

— Сейчас у нас огромное число медведей, просто неконтролируемое количество. И неурожай катастрофический: в этом году вообще нет кедрового ореха, совсем. Кедр ведь всегда плодоносит: в один год — изобилие, в другой — чуть меньше, но орех всегда есть. А сейчас нечто аномальное. Люди поговаривают, что медведи-то не наши, пришлые. Может, пожары, природные катаклизмы погнали их в нашу сторону из Красноярского края или из Хакасии.

Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу

Когда из Кузедеева поступил первый вызов, ситуация развивалась очень быстро, времени на долгие раздумья у Натальи не было. Зверь прорвался на пасеку, сломал забор, разорил улей и подходил к хозяину.

— При встрече с медведями нужны молниеносные решения. Время на оценку ситуации — считаные секунды. Это суровые хищники, очень быстрые. Представьте, огромный зверюга: вот он зарычал и встал на задние лапы — еще не нападает, предупреждает. Но когда он опускается обратно на четыре лапы и скалится, находясь на расстоянии 10-15 метров, то времени на размышление не остается. Пришлось стрелять на поражение.

Через несколько дней похожий вызов поступил из поселка Кандалеп Новокузнецкого округа. Медведь зашел в огород пенсионеров и пытался проникнуть в загон для птицы. Люди пытались отпугнуть его, но зверь не уходил и продолжал вести себя агрессивно. В этот раз нейтрализовать его удалось только со второго выстрела.

— Медведи же очень быстрые. Сначала, конечно, на адреналине ты не осознаешь всю опасность. Но тогда я думала, что у меня есть здесь задача важная — защитить граждан, ну и себя, естественно, также. То есть первый раз я действовала на интуиции, во второй раз уже четко осознавала, что надо делать. Но я на службе, и просто бояться и ничего не сделать я не могу. Есть задача — надо выполнять.

Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу Наталья с местным егерем

Наталья рассказала ИА Регнум, что после официального видео, выложенного МВД, она попала в новости, на нее обрушилась внезапная слава и начались звонки с благодарностями и вопросами в отдел. Для Натальи такое внимание было непривычным:

— Это просто обычная наша работа. Я уверена, что каждый сотрудник конкретно из моего отдела, где я работаю, точно так же поступил бы. Уверена. Но жители поселка, конечно, реагировали. Звонили родственники, друзья, говорили: «Мы тобой гордимся». Говорили, конечно, что я героиня, но я себя не считаю такой. Я обычный человек.

«Нива» и сто километров в день

Обычный рабочий день Натальи — это работа с людьми. И дорога. Расстояния в Сибири между поселками приличные.

— На Ниве в день проезжаю больше ста километров. Редко когда 50-60.

— Как проходит ваш обычный трудовой день?

— Населённые пункты разбросаны во все стороны, поэтому, конечно же, я очень много времени провожу за рулём служебного автомобиля. Чаще всего приходится разбираться в конфликтах. Ситуации бывают всякие. Допустим, в 2021 году пришлось преследовать вора по следам. Это был ноябрь, и по свежему снегу удалось проследить направление… Бывает, доставляю в отдел пьяных, особо буйных. Выходим на поиски пропавших людей в ночное время. Это и есть мои будни.

Наталья рассказывает, что сейчас на профилактическом учете осталось совсем немного людей — в поселках стали значительно меньше употреблять алкоголь. Раньше, вспоминает участковая, особенно много было тех, кого она называет «кухонными бойцами».

— «Кухонными бойцами» я называю домашних тиранов, которые напьются и начинают рукоприкладствовать. Наверное, я с позиции женщины более требовательна к ним.

Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу Дорога в Кандалепу

Всегда стараюсь доносить, чтобы такой человек подумал над своим поведением. По-человечески разговариваю, спрашиваю: «Ну вот за что ты ее бьешь? Она же твоя женщина, почему бьешь? Ты же физически сильнее. Если поднял руку на женщину, ты же не мужчина».

Ну и женщинам я также говорю: «Неужели тебе нравится? Зачем терпишь? Ждешь, пока убьет?» То есть свою позицию и позицию общества, что это ненормально, я стараюсь всегда донести.

Причины, почему односельчане меньше пьют, она называет разные, в том числе демографические и социальные. Но в разговоре с людьми старается не ограничиваться угрозами и формальными предупреждениями: пытается объяснить, к чему приводит их поведение.

— Люди потихоньку пересматривают, наверное, свою жизненную позицию. Есть, конечно, те, кто выпивает и работать не хочет. Это такая категория граждан, которые стали требовательно относиться ко всем, но не к себе. Все им должны, особенно государство. Но таких у нас в поселке стало поменьше, чем когда я начинала работать.

У меня нет образования специального, я не психолог. Но я в профилактических беседах всегда тонкости разбираю, я же очень много читала литературы и из жизненного опыта стараюсь довести до человека, что причина-то прежде всего в нем самом.

«Закон суров, но это — закон»

В полицию Наталья пришла в 2021 году. Говорит, что профессию специально не искала — она сама ее нашла.

К тому времени у нее уже было высшее юридическое образование. В 2010 году Наталья поступила в Кузбасский институт ФСИН. Решение было неожиданным даже для близких: вместе с ней собирался учиться брат, но в последний момент передумал.

— Дело в том, что я всегда мечтала о высшем образовании. Поэтому, когда брат предложил, я сразу согласилась. Я подготовилась, надо ехать поступать. И тут братец говорит: «Нет, всё, я передумал». Ну а я не отступила, хотя у меня тогда уже второй сын родился, он еще грудной был.

На работу ее позвали — однажды поступил звонок с предложением поступить на службу. Дети на тот момент уже подросли, в семье ее решение поддержали, и она решила попробовать.

— Я в детстве кем только не мечтала стать. И волшебницей хотела быть, и мушкетёром. Я же читала всё время, читать я очень любила и люблю. Потом хотела быть продавцом, директором школы, спецагентом, судьей я хотела быть, потом и актрисой, опером, ну и наконец адвокатом.

Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу Старший участковый уполномоченный полиции Наталья Стельмакова

А когда в десятом классе училась, сериал «Убойная сила» вышел. Вот тогда мне очень хотелось стоять на страже закона. Прям я любила этот сериал. Наверное, поэтому не отказалась от предложения, — смеется Наталья.

Служба изменила в Наталье отношение к людям. Она научилась не принимать на веру чужие слова и проверять информацию. А еще — балансировать, не смешивать служебное и личное — чтобы рабочие обязанности не влияли на личные отношения с жителями поселка.

— В полиции меня научили лучше понимать сущность человека. Не верить слепо людям, держать себя всегда в руках, быть собранной. Мои наставники, которые меня учили работать, мне это объясняли с самого начала. И теперь, чтобы вывести из себя, нужно очень постараться.

Когда я на работе — у меня нет ничего личного. Закон суров, но это — закон. А я на страже закона. Но у нас культурное село, у нас нет асоциальных учреждений, сборищ, скажем так, никакие правонарушители или преступники за время работы на меня не обиделись. По крайней мере, никто не сказал, что я не права.

На вопрос, считает ли она себя сильной женщиной, Наталья отвечает не сразу.

— Сильная женщина для меня — это та, которая нашла в себе силы жить после серьезных потерь и потрясений. Я думаю, что я обычная. Сильной я, конечно, могу быть, думаю, но это тогда, когда есть ради кого быть такой.

Хвостик

— А откуда у вас такая любовь к чтению?

— Это от моего деда Николая. Он меня любил и баловал больше всех. Звал меня Хвостик. И верил в меня как никто. Из-за него я, конечно, росла такой самоуверенной шкодой. Он хвалил меня за всё, что бы я ни сделала. Но в это же время воспитывал так, чтобы я была порядочным человеком.

Был примером для меня, и сейчас он для меня остается самым большим авторитетом. Если мы совершали проступки, дедушка не ругал никогда нас, он сохранял спокойствие, а наказание выдавал трудом — шли драить полы, либо туалет, либо курятник.

Родом Наталья из Алтайского края, село Афонино Солтонского района — это тайга. У нее большая семья — брат и трое сестер, она в семье вторая дочь. Дед Николай был инспектором лесхоза, дядья — егери, а папа — тракторист. Так что лес всегда был частью жизни Стельмаковой. И именно там Наталья научилась стрелять, еще в детстве. Вообще в семье принято было много работать, и для детей исключений не делали.

Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу Наталья с семьей, спасенной от нападения медведя

Когда Наталье было 4 года, семья переехала в Сибирь, под Новокузнецк. Уезжали из родного села потому, что Афонино стало распадаться. Это был 1988 год, уже начинался развал Союза, школы закрывались, производства останавливались.

Но на Алтай, к дедушке, Наталья ездила на каникулы каждый год. С ним ходили на рыбалку, ездили на охоту, играли в шашки или шахматы. И читали — Наталья в детстве перечитала всю местную библиотеку — «Мушкетеров» Дюма, «Тарзана» Берроуза, Шукшина, Островского…

— Мое детство было неповторимым, насыщенным и веселым. Несмотря на трудности девяностых, которые нам пришлось хлебнуть, если бы была возможность всё вернуть, я бы ничего не меняла.

«Счастье — это семья»

После служебных выездов, разговоров с гражданами и тревожных вызовов Наталья возвращается домой. Там ее ждет совсем другая жизнь.

— Я люблю свой дом. Дома я — обычный человек, который готовит, стирает, убирает. Но всё равно люблю проводить время с семьей, с друзьями, с родными, поболтать, расслабиться.

С мужем Наталья вместе двадцать пятый год. Старший сын получил диплом о высшем образовании, младший учится в одиннадцатом классе. Когда она пришла на службу, дети уже были достаточно взрослыми, чтобы понимать, почему мама часто задерживается и почему ее работа бывает опасной. В выходные она печет пирожки и угощает близких.

Любит делать подарки, читать, играет в волейбол — сама называет себя любителем-дилетантом. Есть у нее и необычное для человека, который большую часть рабочего дня проводит среди конфликтов и чужих проблем, увлечение: наблюдать за людьми.

— Очень люблю наблюдать за людьми, особенно счастливыми. Вот, знаете, просто наблюдаю, смотрю, и на душе так радостно, хорошо, что у нас такие есть. Смотрю на них — улыбающихся, и на душе становится светло.

— А в чем ваше счастье?

— Счастье каждый понимает по-своему. Для меня — это мои близкие, родные люди. А дети — это вообще центр Вселенной. Я их воспитываю, конечно, в строгости, чтобы они стали достойными членами общества, чего-то добились в этой жизни, и мне никогда чтоб не было за них стыдно. Но я жизнь готова за них отдать.

У меня мой крепкий тыл — мой супруг, моя поддержка. Ну и поэтому для меня — это великое счастье, когда возвращаюсь домой со службы и знаю, что меня ждут.