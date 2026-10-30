Руководство ЕС препятствует нормальной работе Европейской прокуратуры и пытается всячески ограничить ее деятельность. В конечном счете ее могут просто ликвидировать за то, что она выполняет свою работу, предупредила, намекнув на причастных, главный прокурор ЕС Лаура Кодруца Кёвеши, первой возглавившая новое ведомство в 2019 году.

ИА Регнум

На этой неделе стало известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так и не дала пояснений по делу Pfizergate. Пользуясь своим положением и влиянием, она не первый год уходит от ответов на неудобные вопросы.

«Урсула фон дер Ляйен пока не дала личных показаний в Европейской прокуратуре в рамках расследования, касающегося закупок вакцин от коронавируса», — сообщил Politico причастный к следствию источник, пожелавший остаться анонимным.

Суть упомянутого дела заключается в скандале вокруг непрозрачной закупки вакцин от COVID-19 Европейской комиссией (ЕК) у американской фармацевтической компании Pfizer. Еще в 2021 году фон дер Ляйен лично вела неформальные переговоры с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой, координируя крупнейшую в истории ЕС сделку стоимостью около 35 миллиардов евро на поставку почти двух миллиардов доз вакцин через телефонные звонки, SMS-сообщения и чаты.

Проблема возникла после того, как СМИ стало известно, что глава Еврокомиссии общалась с руководителем фармгиганта посредством текстовых сообщений и звонков. Журналисты и общественность потребовали обнародовать их переписку, ссылаясь на европейские законы о прозрачности, однако власти ЕС отказались предоставить к ним доступ, сославшись на то, что сообщения потеряны или удалены.

Инцидент вызвал волну критики, поскольку важные решения о расходовании миллиардов евро из государственных бюджетов принимались кулуарно. В связи с этим в Бельгии началось расследование, которое позже у бельгийских следователей забрала Европрокуратура.

Moritz Frankenberg/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

Ранее суд уже постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, не предоставив ни доступ к переписке, ни внятных объяснений ее отсутствия. Однако следствие продолжается, прокуроры до сих пор пытаются прояснить ключевые обстоятельства дела и ожидают показаний ключевых фигурантов, в числе которых фон дер Ляйен.

Тот факт, что ее так и не смогли вызвать на допрос, стал причиной для возмущения. Член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон выступила с резкой критикой главы ЕК, напрямую обвинив ее в том, что та нарушила закон.

«Фон дер Ляйен поставила себя выше правил, выше парламента, выше закона, выше народа, как королева, правящая по божественному праву. Но никто не выше закона, даже Урсула фон дер Ляйен», — заявила она.

Евродепутат призвала создать в парламенте специальную следственную комиссию, наделенную полномочиями вызвать политика на допрос, получить необходимые документы и прояснить обстоятельства, сопутствовавшие скандальной сделке.

Досталось и Европрокуратуре. Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поспешил обвинить ее в бездействии.

«Она даже не была допрошена Европейской прокуратурой, которая якобы должна вести расследование… Которая на самом деле существует, чтобы это дело похоронить!» — написал он в соцсети.

Однако главный прокурор ЕС Лаура Кодруца Кёвеши объяснила: дело не в том, что она хочет похоронить Pfizergate, а в том, что это и другие резонансные расследования их фигуранты пытаются всячески ограничить, а то и вовсе ликвидировать само ее ведомство.

«Оставляя свой пост, я вспоминаю знаменитый датский сериал «Борген». Там есть очень известная фраза: «В Брюсселе никто не услышит твоего крика», и, к сожалению, это правда. Я опасаюсь, что Европейскую прокуратуру ждет тихое убийство за то, что она выполняет свою работу», — открыто заявила она в интервью Politico. Судя по всему, поводом для такой откровенности стал тот факт, что сегодня истекает срок ее полномочий.

Хроническое недофинансирование, бюрократия и политическое давление в отдельных странах препятствуют наиболее резонансным разбирательствам. Пока в Евросоюзе «растут преступные организации, растрачивающие бюджеты ЕС и национальные бюджеты», предметом обсуждений остается то, как усложнить жизнь обвинителям, отметила она.

И пожаловалась, что в случаях, «когда в расследование оказываются вовлечены влиятельные фигуры — будь то высокопоставленные политики или состоятельные люди, связанные с политическими кругами», добиться от них сотрудничества очень сложно. Разумеется, называть имена и открыто комментировать конкретные дела руководитель Европейской прокуратуры не стала, однако сделала вполне понятный намек на Урсулу фон дер Ляйен и Pfizergate.

«Некоторые политики считают, что они стоят выше закона, и если вас вызывают для дачи показаний, вы обязаны явиться, но не всегда все это понимают одинаково. Итак, это один из примеров, когда прокуроры не могут довести дело до конца», — заявила она, намекнув тем самым на один из источников давления.

Однако это далеко не единственный проблемный случай. Самая вопиющая попытка помешать следствию, по словам Кёвеши, произошла в Греции.

ЕРА/ТАСС Лаура Кодруца Кёвеши

Судя по всему, речь в данном случае идет о масштабном коррупционном скандале с сельскохозяйственными субсидиями ЕС, распределением которых занималось греческое агентство OPEKERE. Выяснилось, что злоумышленники годами получали миллионные субсидии за фиктивные пастбища, земли и т.д.

Обвинители потребовали снять парламентский иммунитет с ряда действующих депутатов Греции для проведения следственных действий, однако в ответ страна отказалась продлевать мандат европрокуроров на пять лет, ограничив его двумя годами.

Это и есть пример политического давления. Несмотря на то, что пока прокуроры остаются на своих местах, это решение кардинально меняет их положение и дает подозреваемым определенные преимущества.

Обычно настолько масштабные дела расследуются годами. Если в 2028 году прокурорам придется передавать всё новым, не погруженным в контекст людям, процесс затянется.

В дополнение к этому любое продвижение по делу против представителей высших эшелонов власти может стоить им карьеры: высший судебный совет страны просто снова не продлит их мандаты.

Несмотря на это, прокуратура не отступила и продолжила работу. «В ходе расследований были выявлены типичные схемы коррупции при управлении сельскохозяйственными фондами ЕС, финансируемыми в рамках Общей сельскохозяйственной политики», — было сказано в опубликованном ранее заявлении.

Откровенный рассказ покидающего свой пост главного прокурора совсем не вяжется с тем образом Евросоюза, который создают в Брюсселе. Несмотря на дежурные слова о прозрачности органов власти и равенстве перед законом, на деле в европейском «саду» действует хорошо знакомое оруэлловское правило, согласно которому все, конечно же, равны, но некоторые все-таки более равны, чем другие.