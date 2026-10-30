Франция подсчитывает убытки от причиненных беспорядков, которые далеки от завершения.

ИА Регнум

Во сколько обойдется компенсация потерь пострадавшим? Откуда возьмутся на это средства и каков будет механизм выплат? Эти вопросы всерьез волнуют французское общество.

По мнению профессора политологии университета Sciences Po Ксавье Кретьеза, соавтора книги «Политическое насилие во Франции», участников нынешних протестов можно разделить на три группы.

В одной находятся политически мотивированные манифестанты, среди которых действительно велико влияние в том числе ультралевых сил. В другой — любители поучаствовать в общем «движе», что особенно характерно для молодежной среды. А третью группу составляют погромщики и грабители, совершающие свои действия с разными целями, в том числе и для наживы.

Последние подсчеты показывают, что от действий правонарушителей пострадало около трех тысяч магазинов и других торговых точек. А общий экономический ущерб уже превысил миллиард евро.

Для понимания стоит сравнить эти цифры с данными об экономическом ущербе во время прошлых протестов 2023 г. против пенсионной реформы. Тогда заявленный ущерб торговле оценивался в 794 млн евро.

Однако эксперты, проводившие детальный анализ, показали более серьезный масштаб убытков. После чего специальная сенатская комиссия озвучила сумму в миллиард евро потерь, назвав ее колоссальной. Есть все основания полагать, что реальный ущерб 2026 г. тоже будет намного выше сегодняшних оценок.

Представители бизнеса стали сигнализировать властям о своих проблемах сразу же после начала масштабных погромов. 19 октября состоялась их первая встреча с правительством, в ходе которой пострадавшие изложили предварительные данные об ущербе и требования государственных мер поддержки.

Участие государства запрашивается на том основании, что недостаточные действия властей расцениваются как одна из причин масштаба разрушений. И несмотря на попытки оправдаться, правительство этот факт признаёт.

Недаром министр внутренних дел Лоран Нуньес, в недавнем прошлом возглавлявший парижскую полицию, признал, что государство «потеряло контроль» над ситуацией, и подал в отставку, которую, однако, не принял президент.

Sebastien Courdji/Global Look Press

Для восполнения экономических потерь во Франции в 2026 г. предприняли два серьезных шага.

Первый — принятие в первом чтении 28 октября парламентом так называемого «закона о погромщиках». Согласно новому закону, с виновников погромов и грабителей будут взимать штраф для компенсации ущерба пострадавшим. А финансово несостоятельных погромщиков ждет лишение пособий и других бюджетных выплат.

Вторая мера — это так называемая обязательная «такса на беспорядки», которая повысит страховые взносы на 0,8%. Собираемые суммы пойдут на пополнение кассы, из которой страховые компании выплачивают компенсации пострадавшим от природных катастроф.

Закон приняли еще прошедшей зимой 2026 г., в силу он вступает 1 января 2027 г. Таким способом правительство решило бороться с нежеланием страховщиков в некоторых регионах включать в условия договора возмещение ущерба от действий погромщиков.

Но это решение вызвало широкую критику. Граждане и эксперты задаются вопросами о справедливости приравнивания непредсказуемой стихии к массовым беспорядкам, которых можно избежать, если государство и силовики будут вести грамотную работу.

Вдобавок в базовую страховку от последствий беспорядков входит ограниченное число случаев. Для получения полноценной выплаты в договор нужно прописывать множество разных типов разрушений (бой витрин, поломка мебели, повреждение электропроводки и т.п.). И, очевидно, страховые компании, пользуясь множеством нюансов, будут использовать все возможности, чтобы затруднить или уменьшить выплату причитающихся возмещений.

Тем временем сюжеты о разграбленных и разгромленных французских магазинах и их владельцах активно обсуждаются журналистами и блогерами всего мира. Мировой знаменитостью стал Пьер Колан, на чей магазин видеоигр в Ницце напали 17 октября. Мужчина вступил в драку с преступниками, запись которой попала в интернет. А фото Хассана Робиуля возле развалин своей лавки стало символом трагических событий того же дня в Париже.

Сообщается, что крупные предприятия не пострадали, поскольку лучше охранялись. Однако одной группе грабителей все же удалось проникнуть на завод Framatome — единственного во Франции производителя гафния. Этот редкий металл используется в производстве стержней для АЭС, лопаток турбин двигателей истребителей Rafale и компонентов для атомных подлодок.

Подобные случаи на предприятии уже происходили. Но, видимо, необходимые меры безопасности так и не были приняты. О связи грабителей с действиями уличных правонарушителей не сообщается. Но этот случай — еще одно доказательство крайне неблагополучной ситуации в стране.

Sebastien Courdji/Global Look Press

Французы уже пришли к мысли, что защищать свое имущество придется самостоятельно. За последние три недели взлетел спрос на услуги частных охранных агентств, однако их персонал не может прикрыть всех желающих. В связи с этим многие призывают вооружаться, готовясь таким образом ко дню очередной манифестации, намеченной на 31 октября.

На этом фоне также множатся случаи мошенничества. Широко развернувшиеся кампании по сбору средств в пользу пострадавших владельцев магазинов не всегда ведутся от лица реальных людей. К примеру, упомянутый Хассан Робиуль заявил, что около 50 «волонтеров», собирающих деньги якобы на восстановление его магазина, не имеют к нему никакого отношения.

Текущие протесты, несомненно, являются весьма масштабными, особенно по уровню насилия. Однако нельзя сказать, что страна не сталкивалась с подобными проблемами ранее.

Но особенность сегодняшнего дня заключается в системном ослаблении Франции, растрачивающей ценные ресурсы куда угодно, только не на решение внутренних кризисов. Изменить ситуацию может только кардинальная смена внутриполитического курса. На что нынешние политики, видимо, не способны.