С начала 2010-х в «цветущий европейский сад» из «диких джунглей» устремился многомиллионный поток беженцев. Часть из них действительно была вынуждена покинуть родные края из-за спровоцированной Западом цепи гражданских войн и народных восстаний, получивших название «Арабская весна».

ИА Регнум

Однако как минимум половина тех, кто объявили себя на границе ЕС «беженцами из стран, охваченных войной», на самом деле таковыми не являлись. Они лишь воспользовались открывшимся окном возможностей для того, чтобы попасть в мир щедрых европейских социальных пособий.

Как показывает практика, Германия была, есть и остается главным магнитом для притяжения экономических мигрантов из Африки, с Ближнего Востока и некоторых стран Азии.

Значительная часть беженцев, вне зависимости от того, как они попали в ЕС — через Грецию, Испанию, Италию или более экзотические маршруты, именно в Германии видят конечную цель своей европейской мечты.

С тех пор как бывший канцлер Ангела Меркель произнесла судьбоносные слова: «Да, мы справимся», в Германии произошло некоторое переосмысление роли миграции в экономической жизни страны.

DPA/TASS Мигранты в немецком Пассау

К сожалению, доктора наук и квалифицированные инженеры составляют в неконтролируемом потоке мигрантов едва ли сотую долю процента. При этом значительная доля прибывших в ФРГ в поисках лучшей доли — молодые и половозрелые профессиональные получатели социальных пособий.

И в лучшем случае они начинают подрабатывать «в чёрную», не платя налогов. А в худшем — пополняют армию мелких уголовников на службе этнических преступных кланов или примыкают к организациям религиозно-экстремистского толка.

С момента прихода к власти в Германии коалиции Фридриха Мерца ситуация в миграционной сфере немного сдвинулась с мертвой точки благодаря усилиям министра внутренних дел Александра Добриндта.

Однако из-за забюрократизированности правовой системы Германии и ЕС, а также откровенного саботажа антимиграционных мер со стороны леволиберальных политиков результаты в области обуздания потоков нелегальных мигрантов оказываются в лучшем случае символическими.

Система GEAS: замах на рубль — удар на копейку

Так, Германии по-прежнему практически не удается возвращать претендентов на убежище в Италию и Грецию. Об этом свидетельствуют данные федерального министерства внутренних дел, запрошенные депутатом от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Себастьяном Мюнценмайером.

Согласно этим данным, с момента запуска новой европейской системы предоставления убежища GEAS в июне 2026 года и до сих пор были возвращены лишь два соискателя убежища в Италию и два — в Грецию.

При этом зафиксированы сотни случаев, когда Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев (BAMF) установило ответственность этих двух стран, которые не сумели предотвратить проникновение нелегалов через свою территорию.

Patrick Pleul/Global Look Press

Конкретные данные по возврату беженцев министерство внутренних дел назвало только после нескольких запросов Мюнценмайера. «Неудивительно, что министр внутренних дел Добриндт предпочел бы держать эти цифры в секрете, — заявил депутат. — Всего четыре случая возвращения с момента вступления соглашения в силу в июне — это просто смешно».

Согласно европейским правилам предоставления убежища, в принципе только одно государство-член ЕС несет ответственность за процедуру его предоставления, и, как правило, это государство первого въезда. Если мигранты продолжают путь без разрешения, их должны возвращать в страну, которая за них ответственна.

С такими странами, как Италия, в прошлом это практически не удавалось, но правительство питало надежды, что с введением GEAS ситуация изменится. Однако вскоре начались первые конфликты: в августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил, что его страна на какое-то время приостанавливает прием мигрантов из Германии.

Если Италия будет и дальше отказываться, необходимо будет инициировать процедуру привлечения к ответственности за нарушение договора, говорит Детлеф Зайф, уполномоченный фракции «Христианско-демократический союз» по вопросам реализации европейской реформы в области убежища и миграции.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится под давлением в преддверии парламентских выборов в следующем году, поскольку функционирование GEAS вызывает в её стране острую полемику.

В том числе и потому, что Италия инфраструктурно не готова к массовым возвратам мигрантов, которые попали в Европу через ее территорию. Уже сейчас многие беженцы живут в убогих лагерях или на улицах крупных городов.

Александр Добриндт в последнее время воздерживался от публичной эскалации конфликта, открыто проявляя понимание особой нагрузки, которую несет Италия. Но в то же время он дает понять, что возвращение мигрантов имеет ключевое значение для функционирования новой миграционной системы.

Соискатели убежища должны быть репатриированы в страну прибытия в течение шести месяцев после того, как принимающая сторона дала согласие. В случае превышения срока ответственность ложится уже на Германию.

Согласно данным BAMF, с июля по сентябрь в другие страны ЕС были высланы 782 человека, в основном во Францию и Испанию.

Популярная лазейка

Судя по ответу федерального правительства на запрос фракции АдГ, по состоянию на 31 августа 2026 года в центральном реестре иностранцев были зарегистрированы 909 682 сирийских гражданина. 14 748 были обязаны покинуть страну, однако 11 835 из них получили разрешения на временное пребывание. А немецкое гражданство с 2020 года получили 300 тысяч сирийцев.

Широко известно обещание Мерца, данное еще весной: в течение трех лет 80% находящихся в Германии сирийцев будут отправлены на родину. Однако с апреля по сентябрь добровольно выехали из страны 4 803 человека. 3 214 из них получили для этого государственную поддержку — оплату поездки, карманные деньги, «подъемные», деньги на медицинские расходы.

Если к добровольно уехавшим прибавить высланных, получится, что покинули Германию всего 5585 граждан Сирии, что составляет лишь 0,76% от обещанных канцлером «80% сирийцев».

Одной из наиболее популярных лазеек в немецком миграционном законодательстве продолжает оставаться так называемое «воссоединение семей». Подобный способ легализации мигрантов остается очень популярным: с января по сентябрь немцы выдали 80 870 виз для воссоединения. Всего по итогам года в Германию по этой схеме прибудут более 100 000 человек.

Nicolas/Global Look Press Лагерь мигрантов в Греции

Принятое правительством решение о приостановке семейного воссоединения касается далеко не всех. Воссоединение с теми, кто признан беженцами, трудовыми мигрантами и иностранцами, имеющими другие виды на жительство, остается без изменений. По-прежнему могут беспрепятственно въезжать и родители несопровождаемых несовершеннолетних беженцев.

С тех пор как в мае 2025 года министр Добриндт распорядился ужесточить контроль на границах, до конца сентября текущего года было выдано около 151 500 виз для семейного воссоединения. Большинство из них получают граждане Турции, Индии и выходцы из Косова. Далее следуют сирийцы и албанцы.

Правда, число первичных ходатайств о предоставлении убежища сократилось. С января по сентябрь ведомство по миграции и делам беженцев зарегистрировало 55 366 ходатайств, что на 36,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Winfried Mausolf/Global Look Press Немецкая полиция проверяет фургон на границе с Польшей

Однако это снижение в первую очередь связано с резким сокращением числа сирийских заявителей после падения режима Башара Асада. В настоящее время основной страной подачи заявок о предоставлении убежища становится Афганистан.

Что касается депортаций, то здесь тенденция обратная. В первом полугодии 2026 года из страны были высланы 9 663 человека. За аналогичный период прошлого года их число составляло 11 807 — снижение на 18,2%. В то же время в Германии по-прежнему проживает около 259 000 иностранцев, обязанных покинуть страну, из которых примерно 77% находятся в стране на условиях временной отсрочки высылки.

Таким образом, сейчас результаты работы федерального правительства ФРГ по обузданию потока нелегальных мигрантов можно охарактеризовать в лучшем случае как символические.