В Израиле завершились выборы в парламент (кнессет). Правда, даже после обработки 70% бюллетеней определить явного фаворита по-прежнему не получается: ни правительство, ни оппозиция не получили заветного «контрольного пакета» в 61 место и вынуждены искать поддержку у третьей силы — израильских арабов.

ИА Регнум

Окончательные результаты выборов ЦИК Израиля планирует объявить к пятнице, 30 октября. Тогда же станет ясно, какая политическая сила будет определять судьбу еврейского государства в ближайшие годы. Впрочем, даже после этого ключевой вопрос — удержится ли Биньямин Нетаньяху в большой политике — останется открытым.

С точки зрения израильтян, выборы в кнессет проходили в условиях осажденной крепости. Национальная армия продолжала операции в Ливане и Сирии, готовилась к новому (пока гипотетическому) броску на Иран; расширяла масштабы операций в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Активные баталии шли и внутри страны: к осени обострились конфликты между религиозным и светским лагерями, а также между военными и гражданскими элитами. Фактически Израиль подошел к черте, у которой предстояло определить вектор развития страны на ближайшие десятилетия.

Разногласия способствовали электоральной мобилизации — за голоса избирателей боролись сразу 36 партий и общественно-политических объединений. Причем минимум пять из них были созданы специально под нынешний избирательный цикл и представляли интересы узких групп населения (военнослужащие-резервисты, консервативные фермеры и пр.)

Yonatan Sindel/dpa/Global Look Press Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Итоговая явка избирателей (77,7%) также побила прежние рекорды, став самой высокой с 1999 года.

Красноречивы оказались и акценты. Израильская пресса позиционировала выборы не как очередной виток волеизъявления, а как «национальный референдум», который должен дать ответ на вопрос, в правильном ли направлении движется страна.

Израильские политические тяжеловесы — премьер Нетаньяху и его оппонент, экс-начальник Генштаба Гади Айзенкот — были оба уверены в быстрой и убедительной победе. А потому начали поздравлять сторонников с триумфом уже после обработки первой четверти бюллетеней.

Правда, радость в обоих случаях оказалась преждевременной. Премьерская партия «Ликуд», пусть и сохранила лидерство внутри коалиции (имея в активе не менее 27 мандатов) и обошла партию Айзенкота «Яшар» (20 мандатов), далеко вперед вырваться не сумела.

Более того, по сравнению с предыдущими годами (на аналогичном этапе обработки голосов) партия Нетаньяху явно потеряла в поддержке, получив минимальный результат с 2009 года. Большая часть союзных премьеру партий также пока ухудшает показатели по сравнению с предыдущими созывами.

У оппозиции дела не сильно лучше. Сторонникам Айзенкота удается удерживать минимальный разрыв с правительственным блокам (47 против 54), однако достигается это за счет привлечения под свое крыло большого количества мелких партий, чьи интересы совпадают только на тактическом уровне. Что, в свою очередь, делает будущую коалицию крайне неустойчивой и подверженной внутренним разногласиям.

Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press Экс-начальник Генштаба Израиля Гади Айзенкот

По мере обработки бюллетеней становится очевидно, что решающую роль в формировании новой правящей коалиции суждено будет сыграть арабским политическим силам — «Объединенному арабскому списку» (парламентское объединение партий «Хадаш», «Тааль» и «Балад», представляющих интересы нееврейского населения) и партии «РААМ».

Им прочат 19 мандатов (13 и 6 мест соответственно), рекордный результат для партий меньшинств. Тем не менее их вклада будет достаточно, чтобы сформировать устойчивый коалиционный противовес в кнессете и легитимизировать новое правительство.

Разумеется, возвышение арабских сил быстро обросло конспирологическими теориями и стало поводами для нападок со стороны тяжеловесов. Так, в день голосования израильская полиция задержала в Негеве банду скупщиков голосов, которые вели работу в интересах «РААМ», убеждая местное бедуинское население проголосовать за «арабский интерес» в обмен на несколько тысяч шекелей.

Масштаб вброса еще предстоит выяснить — и оба политических блока рассчитывают, что обнуление голосов на отдельных участках поможет им немного «прирасти». Правда, на общую картину это повлияет незначительно. Рано или поздно и Нетаньяху, и Айзенкоту, которые уже успели заявить о добровольном дистанцировании от «РААМ» и «Объединенного списка», придется искать компромисс с арабскими партиями.

В публичном поле симпатии арабских парламентариев в большей степени склоняются на сторону оппозиции. Так, например, председатель «Общего списка» Юсеф Джабарин заявил журналистам, что цель его политической платформы — изгнать из правительства Нетаньяху и дружественных ему «ястребов» — Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.

Именно на их совести, по его мнению, лежат сегодняшние проблемы израильтянина арабского происхождения. А значит, уместно действовать по принципу «враг моего врага — мой друг»

Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press Предвыборный рекламный щит в Израиле

Впрочем, и сближаться с оппозицией арабские партии тоже не спешат. Негативный опыт партии «РААМ», которая когда-то поддержала противников Нетаньяху, но играла в кнессете при них лишь декоративную роль, дает о себе знать. А потому даже после оглашения результатов политическим партиям предстоит долгий период кулуарных торгов и формирования постоянных альянсов.

Для действующего премьер-министра результаты этих выборов станут определяющими. И не только для карьеры, но и для дальнейшей жизни. За Нетаньяху тянется длинный шлейф политических и коррупционных скандалов. Если обвинения будут доказаны, по совокупности они вполне могут «потянуть» на государственную измену.

А противники только и ждут шанса отправить политика за решетку, заодно повесив на него основные провалы на внешнем и внутреннем контуре за последние годы.

Тем не менее у Нетаньяху даже в случае поражения есть шанс остаться в публичной политике. И даже, при определенном везении, вернуться в премьерское кресло. Будучи лидером одной из крупнейших политических партий Израиля с хорошим представительством в кнессете, в случае проигрыша он вполне может претендовать на неформальный статус лидера оппозиции нового созыва. И, как следствие, портить жизнь блоку Айзенкота, добиваясь его распада и новых досрочных выборов.

Такая стратегия оправдала себя в прошлом и помогла Нетаньяху вернуться к роли премьер-министра менее чем через полтора года после поражения. Однако сработает ли такая тактика снова — большой вопрос. Тем более что противники премьера в этот раз будут ожидать удара и стараться разобщить его лагерь еще до того, как кнессет соберется на первое официальное заседание.