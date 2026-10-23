Главу Нацбанка Украины могла писать на IQOS симпатичная руководительница департамента лицензирования, — по крайней мере, именно такой слух разошелся по украинским пабликам после обысков у Андрея Пышного, возглавляющего орган монетарной политики с 2022 года.

ИА Регнум Дарья Софина

На роль информатора Нацагентства по борьбе с коррупцией, взявшегося за очередного персонажа из высшего эшелона власти, Дарью Софину назначили потому, что она появилась в НБУ вместе с Пышным. А объявила об уходе с должности почти одновременно с появлением новостей о следственных действиях.

И спешно выехала за границу.

Впрочем, пока сама она обвинения и слухи отвергла, заявив, что написала заявление на внезапный уход с очень хлебной должности еще 10 дней назад «по собственному желанию». И возмутилась тому, как новость «превращается в волну грязи и откровенно гротескных форм обсуждения возраста, внешности и личной жизни: «Муза», «королева», «корабельная сосна», «директор милфтеха».

Но аналогии со знаменитыми пленками НАБУ, из которых мы узнали о жадности украинского киберпрокурора и его 24-летней «Музы», на которую он записывал имущество и деньги, неслучайны. И речь даже не о зарплате в 496 тысяч гривен в месяц — почти миллион рублей — и не о BMW X6 M, купленном себе любимой в прошлом году.

Случайные девочки на таких должностях не появляются, а интерес Пышного к рабочим отношениям именно такого рода общеизвестен. Как раз на днях наконец-то вышла под залог из СИЗО аналогичная «девочка» — протеже и бывшая любовница банкира Ирина Мудрая. Тоже погоревшая на записях, которые делал её текущий сожитель: жаловалась, что получает «как бомжиха» официальную зарплату в 50 тысяч гривен (90 тыс. руб), и проводила коррупционные доходы как гонорары через Киевскую школу экономики (президентом этого вуза является экс-министр экономики Тимофей Милованов).

«Последние события в Украине показали интересное явление, которое получило развитие именно после Майдана — назначение на высокие должности «фавориток».

Цинизм ситуации состоит в том, что они предоставляют не только сексуальные услуги в обмен на блага цивилизации — их в самый сложный момент приносят в жертву, так как именно им предоставляется право подписи под наиболее сомнительными документами, а также именно они выполняют самую грязную с коррупционной точки зрения работу», — писал тогда оппозиционный украинский политолог Кость Бондаренко.

Такие девочки (или мальчики — зависит от вкусов руководителя) сидят во всех ведомствах, и их объединяют сексапильность, фальшивая биография, любовь к дорогим брендовым вещам и высокомерность в общении. Это уже неотъемлемый элемент системы управления, так что Софиной грех обижаться: жизнь такая. А эпизоды, по которым детективы НАБУ пришли к её руководителю, тянут на куда больше, чем подержанный BMW. У антикоррупционного ведомства имеются вопросы к национализированному Sense Bank (о котором рассказывало ИА Регнум — именно там орудовала с деньгами на другой залог Мудрая), финансовым операциям в интересах окружения Владимира Зеленского и людям, которых связывают с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В расследовании вокруг бывшего российского «Альфа-Банка», национализированного и переименованного в Sense Bank, особое место занимает вопрос о том, кто фактически его контролировал. Формально он стал государственным активом, но в опубликованных записях по делу известного половине мира друга Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича — обсуждались кандидатуры будущих членов наблюдательного совета.

В частности, в разговорах фигурировал бизнесмен Василий Веселый, которого некоторые депутаты называют неформальным представителем интересов Банковой — кто он такой и почему важен, мы объясним чуть ниже. А пока достаточно будет того, что именно он получил должность советника набсовета Sense Bank по связям с правительством и регулярно бывал в Нацбанке.

Получается, что речь уже идет про целый круг людей, которые могли влиять на лицензирование, финансовый мониторинг, управление государственным банком и назначения в его руководстве. Если следствие докажет, что эти связи использовались для незаконных операций, дело выйдет далеко за рамки частного эпизода.

Пока же всё держится в рамках приличия: 21 октября НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в кабинете Пышного и его служебном автомобиле. Задержаний не было и подозрения никому не предъявлялись.

Сам Пышный заявил, что обыски стали для него «новым опытом», и подчеркнул, что искали доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами, а он тут вообще ни при чем.

Однако депутат Верховной рады Ярослав Железняк, работающий штатным «сливным бачком» НАБУ, как раз и уточнил, что речь идет про Sense Bank и предприятие «Карпатнефтехим» — исторически завод принадлежал российской компании «Лукойл». Так что речь идет уже о двух «отжатых» активах.

Здесь начинается уже закрученный сюжет.

В конце 2023 года арест с предприятия был неожиданно снят, а в структуре владения появились новые лица: братья Андрей и Василий Веселые. По данным НАБУ, передача доли произошла «без фактической оплаты», то есть безвозмездно. Лоббировал эту тему Тимур Миндич, а глава НБУ помог с разблокировкой актива, используя свой высокий статус и близкие доверительные отношения с Андреем Ермаком.

А также поспособствовал назначению Василия в национализированный «Альфа-Банк».

Вполне допустимым будет предположить, что сделано это всё было небесплатно, отчего Пышный совершенно не кривит душой, когда говорит, что обыски не связаны с деятельностью НБУ. Да и в открытых источниках указывается, что уголовное производство открыто по статье 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды.

То есть мутные схемы с нефтехимическим заводом и в госбанке крутили другие, а руководитель регулятора просто получал конверт за то, что где-то подсказал, где-то подтолкнул, а где-то закрыл глаза. Ведь Sense Bank попал в поле зрения НАБУ не только в связи с оформлением залога за еще одного представителя всей этой тёплой компании.

В банковских кругах давно обсуждаются подозрения в обходе правил финансового мониторинга и обслуживании нелегального игорного бизнеса. Часть рынка платежей, связанных с азартными играми, путем определенных усилий была переведена к определенным финучреждениям. В том числе к этому.

И где-то здесь как раз и может мелькать девушка с айкосом. Поскольку первоначально она трудилась в Департаменте финансового мониторинга, а затем занималась лицензированием — проверка ключевых лиц, слияния и поглощения активов и структур собственности, выявление связей.

Правду она говорит о своей исключительной честности и назревшем из-за неё желанием покинуть это гнездо коррупционеров или врёт — это расскажет следствие. Но сам факт того, что ранее неприкасаемый глава Нацбанка, ветеран украинской политики и «ровесник революции» (Пышный получил в управление государственный «Ощадбанк» сразу после Майдана) вдруг попал в лапы антикоррупционеров, говорит о важном.

Он — один из ключевых людей в системе власти Зеленского. Как мы и прогнозировали, петля затягивается всё туже, и в последовательности предыдущих дел история Пышного выглядит не изолированным эпизодом. Это — часть масштабной работы против президентской команды и в итоге — против Зеленского.

Если следствие доберется от банковских операций до людей, принимавших кадровые и политические решения, речь пойдет не о судьбе очередного чиновника, а о разрушении системы взаимодействия внутри всей президентской вертикали. Тем более что НБУ — это главный государственный банкир и кассир.

Финансовая помощь Запада (кроме прямых военных расходов) поступает Украине именно в Национальный банк, который конвертирует валюту и перечисляет деньги на счета распорядителя — Министерства финансов.

Отобрать у Зеленского главный кошелек — прекрасный поворот многосерийной драмы, финал которой давно уже понятен и вряд ли может быть переписан.