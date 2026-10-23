Наднациональный институт в Брюсселе, забирающий у европейских государств добрую половину их суверенитета во внешних и внутренних делах, давно уже является костью в горле у части национально ориентированных политических элит. Особенно — в государствах-донорах, вынужденных содержать своими взносами несостоятельные экономики юга и востока Европы, по сути — огромные черные дыры для денег европейских налогоплательщиков.

ИА Регнум

Однако антиевропейские центробежные политические течения давно считаются маргинальными в мире победившей либеральной демократии. Некоторые критики в Брюсселе даже считают их инспирированными извне врагами объединенной Европы.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила предложения по радикальной реформе Европейского союза.

«Для меня Европейский союз больше не является объединением суверенных государств», — заявила лидер партии Алиса Вайдель на английском языке во время пресс-конференции в Европейском парламенте в Страсбурге. Она раскритиковала тот факт, что не избранная прямым голосованием Европейская комиссия является единственным институтом, который может предлагать законы, действующие на всей территории Европы.

По её словам, это является «серьёзным нарушением системы взаимного контроля и демократического процесса принятия решений». «Поэтому мы заявляем, что нам необходимо перестроить Европейский союз, что мы должны вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», — заявила Вайдель.

Global Look Press лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель

В настоящее время в ЕС действует следующий принцип: европейское право, согласованное между 27 государствами, имеет приоритет над национальным правом. «Европейский совет станет центральным органом принятия решений; главы государств и правительств будут непосредственно обсуждать вопросы и принимать решения», гласит концепция АдГ.

По требованию АдГ следует отменить выборы в Европарламент, который должен состоять из делегатов от национальных парламентов. Европейский суд должен стать лишь арбитражным судом, а национальное право должно иметь приоритет над правом ЕС.

Процедуры предоставления убежища должны быть перенесены в третьи страны, а солидарного распределения лиц, ищущих убежища, в пределах ЕС быть не должно. Кроме того, подчеркивается, что любая LGBTQ±пропаганда* должна быть изгнана из образовательных учреждений.

Еще одним ключевым пунктом европейской политики АдГ Вайдель назвала возможность выхода из общеевропейских соглашений. Например, если Шенгенская зона не будет функционировать, Германия должна выйти из нее и защищать свои границы.

Шенгенская зона — это территория в Европе, на которой люди в принципе могут передвигаться без пограничного контроля. Тем не менее Германия ввела внутренний пограничный контроль, а другие страны также ограничили действие Шенгенской зоны.

Кроме того, Вайдель раскритиковала покупку государственных облигаций Европейским центральным банком.

Из других предложений АдГ следует отметить отмену «Зелёного договора», а также торговлю квотами на выбросы углекислого газа. Для производства энергии снова следует шире использовать атомную энергию, газ и уголь.

Global Look Press Председатель фракции АдГ в Европейском парламенте Рене Ауст

Помимо этого, в документе говорится о «коренной перестройке» системы евро из-за «структурных сбоев». Среди прочего, Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен «строго ограничиваться своим первоначальным мандатом по обеспечению ценовой стабильности», а голос Германии в Совете ЕЦБ должен иметь больший вес.

В то же время ещё в августе Вайдель подтвердила намерение своей партии выйти из еврозоны в случае прихода к власти. Когда журналисты спросили её, подтверждает ли она, как и в программном документе, намерение остаться в ЕС и в еврозоне, Вайдель ответила, что в партии «открыто обсуждается и даже идут споры о том, каким должно быть лучшее решение для Европейского союза и какова роль Германии в Европейском союзе».

Чтобы продвинуть различные инициативы, Германия должна использовать право вето при утверждении бюджета ЕС. Если реструктуризация Союза не будет проходить в соответствии с замыслом партии, политики АдГ намерены провести референдум о членстве Германии в ЕС. При этом делается акцент на то, что АдГ хочет лишь реформировать общеевропейские структуры и сделать их работу более прозрачной, а вовсе не ломать их.

«Мы — проевропейская партия. Мы настроены на сотрудничество и конструктивный диалог», — подчеркнул Рене Ауст, председатель фракции АдГ в Европейском парламенте. — Мы выступаем за Европейский союз, за Европу отечеств, в которой европейские государства находятся на равных».

Двумя днями ранее на партийном съезде АдГ в Леверкузене Алиса Вайдель была более радикальна, заявив, что новая концепция необходима для того, чтобы «деконструировать» Европу, дабы она не стала «неуправляемым монстром в стиле Советского Союза».

Из других радикальных идей Вайдель, не озвученных в Брюсселе, — тотальное сокращение штатов европейских бюрократических структур: «Можно было бы просто уволить 30 000 чиновников, и этого никто бы даже не заметил». Вся Европейская комиссия насчитывает около 30 000 чиновников, а во всём ЕС их около 60 000.

Global Look Press Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен

Инициатива «АдГ» появилась после того, как совсем недавно кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен провела в Брюсселе пресс-конференцию и озвучила аналогичные планы.

В Брюсселе она заявила, что «Европа наций» означает прежде всего, что Европейская комиссия, которая сегодня постоянно выходит за пределы своих полномочий, должна вновь взять на себя роль «секретариата» на службе у наций, передав свои полномочия главам государств и правительств.

Ле Пен также призывает оказывать давление на европейские институты через бюджет и намерена сократить взнос Франции в бюджет ЕС до €5 млрд.

«Национальное объединение» Ле Пен и АдГ фактически поссорились и больше не входят в одну фракцию Европарламента, однако в программных вопросах у них по-прежнему много общего.

«Альтернатива для Германии» входит в фракцию «Европейские суверенные нации» (ESN). Имея 27 из 719 депутатов, она является самым малочисленным объединением.

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