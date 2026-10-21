В то время как польские политики меряются между собой степенью преданности Киеву, на гражданском уровне солидарность с украинцами обрела довольно конкретную цену.

ИА Регнум

Для предприимчивых гостей с востока республика, распахнувшая свои двери, оказалась идеальным местом, предоставляющим полный криминальный «сервис»: под прикрытием статуса беженца можно отмывать сотни миллионов злотых или «зачищать» квартиры одиноких пенсионерок.

Два свежих расследования показывают, что украинская преступность в Польше не ограничивается только бытовыми драками или пьяными поездками за рулем. Приезжие полноценно включились в преступную инфраструктуру — как под началом местных, так и под собственным управлением.

Самая показательная история последних дней — раскрытая сеть, через которую с февраля 2025 по июль 2026 года украинцы провели более 337 млн злотых (около 77 млн евро) преступных средств. Следствие утверждает, что группа действовала в Варшаве, Люблине, Вроцлаве, Катовице и Гданьске, а задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве.

Из девяти задержанных восемь оказались гражданами Украины — пятеро мужчин и три женщины, ещё одна участница имела белорусское гражданство. Руководителем следствие считает 34-летнего украинца, который распределял задачи, принимал решения о получении наличных и контролировал их дальнейшее перемещение по Польше и за рубеж.

Деньги поступали главным образом от интернет-мошенничества: псевдоинвестиционных площадок, криптовалютных схем, хищений через систему мобильных платежей BLIK и звонков от липовых сотрудников банков. Иными словами, сначала жертву убеждали добровольно отправить сбережения неизвестно куда, после чего начиналась уже техническая часть — превращение похищенного в якобы законный капитал.

Внутренняя организация у преступников была на высоком уровне и напоминала небольшое финансовое предприятие. Среди задержанных — четыре кассира, три руководителя обменников и два курьера; всем предъявлены обвинения в участии в организованной группе и отмывании денег

Схема обналичивания была похожа на сюжет криминального фильма. Когда курьер получал наличность в заранее назначенном месте, для опознания подельника использовались фотографии разорванной банкноты с видимым серийным номером. Затем оба получали контрольные коды, после сверки которых деньги принимались обменником в обход обязательных процедур по противодействию отмыванию денег.

Далее наличные загружали через банковские депозитные устройства на счета связанных компаний, переводили между подконтрольными структурами, вывозили за границу в оборудованных автомобильных тайниках либо маскировали фиктивными покупками золота. Значительную часть средств в итоге переводили в криптовалюту.

Global Look Press

Сеть почти полтора года использовала легальную польскую финансовую инфраструктуру как «прачечную». Сотрудники отдельных обменных пунктов, по заявлению прокуратуры, сознательно игнорировали контрольные процедуры. Сейчас семеро подозреваемых помещены под временный арест, а максимальное наказание может составить 15 лет лишения свободы каждому.

Особенно выразительно выглядит финансовый результат обысков. При установленном обороте свыше 337 млн злотых силовики обнаружили наличность и золото стоимостью немногим более 1 млн — менее трети процента от суммы прошедших через сеть активов. Конечно, оборот не равен чистой прибыли, а поиск счетов и цифровых активов продолжится, но пока бухгалтерия успеха выглядит, мягко говоря, провально.

При этом обменники — только один из способов включения украинских граждан в польскую криминальную жизнь. Другая варшавская история не располагает к финансовым метафорам: полиция заново проверяет десятки смертей одиноких пожилых людей, которые ранее считались естественными. Поводом стали материалы дела 43-летнего сантехника Михала П., обвиняемого в шести убийствах пожилых женщин и разбойном нападении ещё на одну пенсионерку, погибшую впоследствии.

По данным прокуратуры, схема строилась на профессии главного обвиняемого. Михал П. выполнял настоящие сантехнические работы, входил в доверие к пожилым клиенткам и благодаря рекомендациям получал доступ в новые квартиры. Затем он либо возвращался сам, либо приходил с сообщниками: женщин запугивали, связывали, заставляли выдать деньги и ценности, а некоторых душили.

После нападений преступники забирали ключи и запирали двери снаружи. Именно поэтому три смерти — двух сестёр на улице Гжибовской в декабре 2024 года и пенсионерки на проспекте Иоанна Павла II в январе 2025-го — первоначально признали наступившими по естественным причинам. Для подобной схемы не требовалось особенно изощрённой маскировки, достаточно было расчёта на то, что отсутствие одинокой пожилой женщины может долго не вызывать у окружающих вопросов.

Главный обвиняемый — поляк, и записывать это дело в исключительно «украинскую серию» было бы неверным. Однако участие украинцев здесь не второстепенная деталь. Гражданину Украины Игорю Х. предъявлены обвинения в трёх убийствах, включая двойное, а Тарасу Г. — в одном убийстве и разбойном нападении.

Михал и Тарас признали предъявленные им обвинения, хотя Тарас утверждает, что собирался участвовать только в ограблении и убийство заранее не планировал. Третий преступник вину отрицает; все находятся под временным арестом.

Расследование задержалось из-за экспертизы содержимого телефона Михала П. В нём обнаружили примерно 75 тыс. фотографий украшений, серебра, картин, столовых приборов, виниловых пластинок и других вещей, часть которых не удалось связать с уже известными жертвами.

Global Look Press

Само количество снимков ещё не доказывает наличие десятков новых убийств, но этого достаточно, чтобы полиция вернулась к старым делам о смертях одиноких пенсионеров. Скорее всего, группа могла годами превращать квартиры пенсионерок в склад похищенного, а ломбарды и рынки — в канал реализации.

Оба дела различаются масштабом и составом участников, но объединяет их одна неприятная для Варшавы деталь: украинцы в них выступают не случайными разовыми исполнителями.

Показывает рост преступности со стороны иностранных граждан и полицейская статистика. Обвинения в Польше получили 17 504 иностранца, которым в общей сложности вменили 28 466 преступлений; число подозреваемых выросло на 1067 человек, а зарегистрированных деяний — на 2200.

Первое место заняли граждане Украины — 10 602 подозреваемых, на 849 больше, чем годом ранее. Далее следовали граждане Грузии — 1780 человек — и Белоруссии — 1032. Особенно заметно выросло число украинцев, подозреваемых в мошенничестве: с 478 до 756, то есть примерно на 60%.

Global Look Press

Конечно, было лишь вопросом времени, как скоро Польша вместе с крупной украинской общиной получит и её криминальную среду. Тем более что число случаев проникновения подозрительных личностей через границу и мошенничеств с пособиями стало расти буквально сразу после начала СВО.

В Варшаве слишком долго пытались представить присутствие украинцев почти исключительно с гуманитарной и политической точек зрения. Но польским властям всё равно придётся отделять солидарность от банальной бесконтрольности — желательно до того, как у самих поляков окончательно лопнет терпение.

И глядя на то, как полыхнула Франция, как протестующие выходят на улицы в Италии, Варшаве стоит поторопиться: вирус уличного протеста распространяется быстро.