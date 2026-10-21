В октябре новостные ленты практически всех украинских СМИ всколыхнула новость: 14-летняя жительница Ровно подмешала наркотики в алкоголь 27-летнему военнослужащему ВСУ, а когда тот крепко уснул, задушила его. Преступление произошло еще в начале года, но подробности обнародовали только сейчас.

ИА Регнум

Однако закономерный вопрос, который возникает сразу же, никто не задал. Зачем военнослужащий в принципе знакомился с несовершеннолетней и назначил ей встречу в арендованной квартире? Судя по фотографии с места преступления, мужчина лежал в постели. Вряд ли он собирался смотреть там с девочкой фильм или играть в шашки.

Однако эти обстоятельства практически не заинтересовали ни журналистов, ни общественность. В центре внимания оказалась исключительно «малолетняя убийца», которая, разумеется, должна понести суровое наказание. Особенно потому, что ее действия привычным методом автоматически объяснили «заказом российских спецслужб». Разбирать настоящие причины никому не интересно.

Потому что, если обратиться к сообщениям о других подобных преступлениях, становится очевидно, что среди военнослужащих ВСУ сексуальный интерес к несовершеннолетним не такая уж редкая история (в том числе прикрываемая байками о «завербованных агентах»). И такие встречи регулярно заканчиваются трагедиями.

Так, ночью 27 февраля 2025 года во Львове военнослужащий ВСУ, уроженец города Косов Ивано-Франковской области, преследовал несовершеннолетнюю местную жительницу, затащил ее на территорию одного из домов и изнасиловал. В Винницкой области рассматривается дело 26-летнего военнослужащего ВСУ, который, находясь в СЗЧ, то есть самовольно оставив воинскую часть, знасиловал и убил 15-летнюю девочку, а ее тело спрятал в колодце.

Можно найти множество сообщений подобного рода и с участием гражданских лиц.

О росте случаев сексуального насилия над детьми на Украине говорят и органы власти. По данным, обнародованным офисом генерального прокурора, в 2025 году количество сексуальных преступлений против несовершеннолетних выросло на 27% по сравнению с 2024-м, когда их было 695.

При этом точные итоговые данные за 2025 год в рассматриваемых материалах не приводятся. Только за январь–июнь 2025 года жертвами изнасилования стали 60 несовершеннолетних и 114 детей в возрасте до 14 лет.

Однако, как признавал заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов, речь идет не только о прямом насилии. Весьма распространены случаи, как в Тернопольской области: там 35-летний местный житель вербовал в мессенджерах малолетних девочек и обманом заставлял их создавать порноконтент. Кроме того, он длительное время насиловал 14-летнего ребенка, снимал происходящее на видео, а затем продавал записи.

Во втором случае житель Ровенской области совершал насилие над детьми из малообеспеченных семей, а фотографии и видеозаписи распространял за деньги на цифровых ресурсах.

И здесь список можно продолжать. Хотя вроде бы украинские власти ужесточили наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних, а виновные получают длительные сроки — от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

С 2023 года на Украине даже действует реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В него внесены более 600 человек, реестр закрыт для широкой общественности.

Отдельно обсуждалась и возможность химической кастрации осужденных за педофилию, но в 2019 году Владимир Зеленский ветировал соответствующий законопроект, заявив, что такая мера не решит проблему.

Однако всё это не устраняет причин, по которым дети становятся жертвами сексуальной эксплуатации. Поскольку еще в 2016 году Международная сеть по правам ребенка (CRIN) сообщала, что Украина и Молдавия превратились в новые направления детского секс-туризма в Европе.

Страна уже покатилась в пропасть, деньги зарабатывались на всем, а чем меньше становилось возможностей заработать на жизнь нормальной работой — тем больше расцветала секс-индустрия. Особенно уязвимыми оказались дети из неблагополучных семей, где родители не контролируют их жизнь и порой сами заинтересованы в том, чтобы ребенок приносил деньги.

А спрос оставался стабильно высоким. В 2021 году Украина находилась в ТОП-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире.

«Подруга рассказывала, что есть один интим-салон в частном доме, в пригороде Львова, Винниках. И там клиентов обслуживают девочки 16–17 лет. О деталях не рассказывала. Меня лично клиенты очень часто расспрашивают, нет ли малолеток. Готовы платить очень большие деньги», — утверждает в беседе с ИА Регнум работница секс-индустрии из Львова Елена.

По информации министерства социальной политики, более 166 тыс. украинских семей числятся малообеспеченными и получают государственную поддержку. По данным правозащитников, таких семей более 300 тысяч. По состоянию на июнь 2026 года на государственном учете находилось более 58 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Еще более 400 тысяч детей живут в неблагополучных семьях — при нынешнем размере населения (который оценивается уже в 20 миллионов человек) это очень много даже для официальной статистики.

Стоит добавить, что из-за общего падения нравов за 35 лет «независимости» большое количество украинских подростков начинают половую жизнь в возрасте 15–17 лет.

По результатам анонимного соцопроса компании HBSC, проведенного в 2022–2023 гг. среди украинских школьников, более 15% опрошенных имели половую связь в возрасте от 11 до 15 лет. По данным ресурса «Громадське радіо», на Украине ежегодно рожают более 1000 несовершеннолетних, и среди них достаточно много детей в возрасте 14–16 лет.

Одно легко соединяется с другим: если подростки относятся к своему телу легкомысленно, предложение заработать на нем они воспринимают как нечто естественное.

«Моя бывшая одноклассница предлагала мне посниматься полностью обнаженной. Говорила, по желанию можно заняться сексом с партнером моего возраста. Гримируют лицо, меняют прическу или даже парик дают. Никто не узнает.

Говорила, что можно запросто больше тысячи долларов заработать в месяц. У нее отца нет, а мать постоянно меняет сожителей, еще есть младший брат», — утверждает в разговоре с ИА Регнум 15-летняя львовская школьница Евгения.

В публичных сообщениях украинской полиции регулярно появляются сведения о разоблачении людей, которые создавали и распространяли порнографические материалы с участием детей. В некоторых случаях речь идет о родителях и других близких родственниках несовершеннолетних.

Так, в Полтавской области полиция объявила подозрение двум женщинам, которые снимали на телефоны полностью обнаженных дочерей в возрасте восьми и десяти лет, а затем продавали полученные материалы в интернете.

В Киеве правоохранители задержали супружескую пару, которая снимала порнографические материалы с участием несовершеннолетней дочери женщины. По данным публикации, ее отчим выступал сексуальным партнером падчерицы. Фото− и видеоматериалы тоже продавались, а деньги поступали на банковские карты.

Еще один случай связан с главным инженером одной из строительных компаний Львова. По имеющимся сообщениям, 48-летний мужчина вербовал несовершеннолетних в социальных сетях для создания порноконтента, а затем продавал материалы своим знакомым.

Зато крупные порностудии остаются в тени, имеют солидную «крышу» и очень влиятельных клиентов. Украина, которая превратилась в одну из самых коррумпированных стран мира, концлагерь, где с каждым днем увеличивается армия бедных, является идеальным местом для развития детской проституции и порнографии.

Которую очень удобно всякий раз прикрывать «происками вражеских спецслужб».