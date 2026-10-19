* Линдси Грэм — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Решение Дональда Трампа заключить сделку о поставках российского дизеля на американский и мировые рынки спровоцировало новый раскол между Вашингтоном и Брюсселем. Лидеры ЕС один за другим назвали соглашение ошибкой, однако правительство Соединенных Штатов не только не отступило, но и перешло в контратаку.

ИА Регнум

Соглашение, о котором президент США объявил 9 октября после телефонного разговора с Владимиром Путиным, предусматривает немедленную поставку 300 тысяч тонн топлива из России на американский и глобальный рынки с последующим увеличением объемов.

Белый дом объяснял это решение необходимостью сбить рекордные цены на горючее, которые взлетели на фоне войны США с Ираном: к середине октября дизель в среднем по стране стоил $6,33 за галлон, «взлетев» более чем в полтора раза по сравнению с предвоенным периодом.

Реакция Европы была практически единодушной. Евросовет осудил решение Вашингтона: «Европейский совет выражает сожаление в связи с решением Соединенных Штатов временно отменить санкции в отношении российского дизельного топлива».

Не обошлось и без критики со стороны отдельных европейских лидеров. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала соглашение «очень рискованным выбором». «Результат этого решения сомнителен, риски очевидны», — отметила она.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что сделка вредна. «Для Германии и Европы такое решение исключено», — заявил он, добавив, что ограничения надо было ужесточить, а не смягчать.

AP/TASS Министр финансов США Скотт Бессент и Дональд Трамп

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал достигнутую договоренность «неуместной и неэффективной» и предупредил, что она «посылает негативный сигнал», а глава шведского правительства Ульф Кристерссон счел решение США «движением в неправильном направлении».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пошел дальше всех, напрямую обвинив американского лидера в предательстве: «Трамп, заключив эту сделку с Путиным, фактически предал нас».

Реакция Соединенных Штатов на эти отповеди ждать себя на заставила. Возглавил контрнаступление министр финансов Скотт Бессент.

В интервью Fox News он заявил, что страны ЕС с 2022 года заплатили России больше, чем предоставили Украине, и именно это лишает их морального права критиковать Вашингтон.

«С начала этого конфликта европейцы дали русским больше денег, чем украинцам, потому что они не могут отказаться от российских энергоресурсов … Поэтому их слова о том, что мы не можем позволить себе передышку в ценах на дизель, совершенно лицемерны», — сказал руководитель американского минфина.

Он также напомнил, что Великобритания еще в мае отказалась от эмбарго на горючее из российского сырья. «И, знаете, я отмечу, что в мае Великобритания отменила эмбарго на дизельное топливо и авиационное топливо, произведенное на основе российской нефти. Где же возмущение остального мира?» — задался вопросом министр.

Позже досталось и Владимиру Зеленскому, который обвинил Белый дом в том, что он замедлил Starlink для ВСУ на фоне заключенного с Россией соглашения. «Я считаю, что со стороны президента Зеленского очень опрометчиво выдвигать такое обвинение», — указал Бессент в разговоре с NBC News.

Справедливости ради, нашлись в Европе и те, кто сделку одобрил, к примеру премьер Болгарии Румен Радев, который напомнил, что Евросоюз и сам испытывает немалые проблемы, а потому «ценит любые шаги по снижению цен на топливо и обеспечению нашей конкурентоспособности».

Его позиция подчеркивает, что раскол по данному вопросу произошел не только между Соединенными Штатами и ЕС, но и внутри самого Европейского союза.

Впрочем, дизель был только началом. Спустя неделю после заключения сделки Трамп пошел еще дальше, приостановив применение масштабного пакета «адских санкций» против России, который сам же подписал месяцем ранее.

После этого полыхнуло уже в самих США. Как среди республиканцев, так и среди демократов нашлось немало тех, что вложил солидный политический (а порой и не только) капитал в поддержку киевского режима и теперь рискует остаться без ожидавшихся дивидендов. Свою роль, разумеется, играет и американское нефтяное лобби, которому высокие цены только на руку.

Sipa USA/ТАСС Сенатор Ричард Блюменталь

Двухпартийная группа сенаторов, включая республиканца Митча Макконнелла, назвала договоренности с Россией «предательством наших союзников». Его коллега по партии сенатор Тед Круз назвал приостановку санкций «ошибкой», хотя и признал озабоченность ценами на топливо.

Не остались в стороне и демократы, которые никогда не упускают возможности покритиковать действующего главу государства. Конгрессмен-демократ Дон Бейер расценил действия администрации как «капитуляцию Трампа» и «предательство украинских партнеров».

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что «эти исключения не имеют ничего общего с нашей национальной безопасностью и всем обязаны подхалимству» перед Россией.

Пожалуй, самым забавным оказалось мнение сенатора-республиканца Тома Тиллиса, который назвал решение «запредельно безответственным» и задался вопросом: «Какую часть закона, принятого Сенатом 86 голосами против 11, президент и его советники не понимают?».

Дело в том, что Трамп смог приостановить действие ограничений именно благодаря тому, что он и его команда достаточно тщательно изучили документ. Раздел 115 закона имени Линдси Грэма* прямо уполномочивает президента «отказаться от применения любого санкционного положения» при условии предоставления конгрессу данных о том, что это соответствует национальным интересам США.

Ранее администрация уже пыталась разными способами повлиять на цены — от выпуска дополнительных объемов топлива на рынок до давления на европейских союзников с требованием использовать собственные стратегические резервы. Ни одна из этих мер не дала серьезного эффекта, и в этих условиях любой новый источник дизеля имеет значение.

Фактически конгресс, принимая закон подавляющим большинством голосов, сам делегировал президенту право это большинство проигнорировать, если тот сочтет, что это необходимо в интересах страны.

Именно этой нормой и воспользовался глава государства на фоне дизельного кризиса. «Настоящим я отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и обязанностей, предусмотренных разделом 102(d) закона Грэма*. Я представил конгрессу подтверждение того, что предоставление такого исключения отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, а также доклад с обоснованием данного подтверждения в соответствии с разделом 115(b) закона Грэма», — сказано в указе президента США.

Поэтому заявление сенатора-республиканца Дона Корнина о том, что от решения Белого дома «Линдси* был бы в шоке», вряд ли уместно. Есть все основания подозревать, что сам автор был знаком с текстом собственного законопроекта гораздо лучше, чем те, что впоследствии за него голосовали.

Так что «мину» под «адские санкции» заложили сами их авторы, и поставить Трампу в вину умение воспользоваться положением принятого закона конгрессменам и сенаторам вряд ли удастся. Между тем сам он на критику отреагировал очень спокойно, напомнив, что караван идет вне зависимости от раздающегося вокруг лая.

«Мое решение по поводу России весьма простое. Я сейчас веду переговоры о мире в конфликте между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что могло бы по глупости оттолкнуть Россию от стола переговоров», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Своей готовностью идти навстречу Трамп и его команда действительно показали, что серьезно настроены на мирное урегулирование на Украине и нормализацию отношений с нашей страной — в отличие от целого ряда европейских и американских политиков, которые заявляют о стремлении к миру, но на деле делают всё, чтобы конфликт продолжался, ради собственной финансовой и политической выгоды.

*Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов