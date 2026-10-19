Строго по плану, как и прогнозировало ИА Регнум, в Киеве начались уличные протесты с требованием отставки мэра Виталия Кличко.

ИА Регнум

На митинг под стенами Киевской городской администрации 17 октября, по разным оценкам, собралось около тысячи человек с новым орудием агитации, опробованным летом, — картонками.

Формальным поводом стали события в одном из городских районов, где кличковские головорезы побили активистов, выступающих против уничтожения зеленой зоны ради теплотрассы. А к этому оптом добавили тезисы, постоянно звучащие в качестве претензии из офиса президента: отсутствие убежищ, неготовность к зиме, медленное восстановление разрушенных домов, коррупция и т.п.

Зеленский со своей стороны тоже заявил о «почти полном невыполнении городскими властями необходимых шагов» по подготовке Киева к отопительному сезону.

Некогда любимый и популярный боксер теперь стал «Кліщ-ко» (то есть клещом) и «мародером». И речь идет, конечно же, не о праведном гневе киевлян, а о попытке Банковой использовать протест для внедрения сложной комбинации: отстранения мэра и назначения на позицию главы Киевской военной администрации (КГВА) своего человека.

Если заблокировать возможности мэра управлять ситуацией именно в качестве избранного лица — установление контроля над ней становится делом куда более легким.

Начальника КГВА президент назначает своим указом абсолютно единолично и законно, что позволяет перехватить реальные оборонные и оперативные полномочия в столице, формально не увольняя мэра с поста главы Киевской городской госадминистрации (КГГА), которую тот возглавляет параллельно с 2014 года.

Кличко ответил обвинениями уже в адрес центральной власти и 14 октября выступил в Верховной раде, потребовав объяснить, куда исчезли средства, предназначенные для защиты энергетической инфраструктуры: «Где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где миллиарды, которые на это выделяли?»

Мэр утверждает, что Банковая пытается возложить на него ответственность за проблемы, находящиеся далеко за пределами полномочий городской администрации. Но суть нынешнего обострения, как мы подробно рассказывали на прошлой неделе, состоит в проблеме контроля улицы — чтобы на нее не вышли настоящие «активисты» с требованием смены президента и окончания войны.

Хотя у этих событий длинная предыстория.

Еще в ноябре 2018 года, на дне рождения украинского олигарха Игоря Суркиса, произошло следующее событие: Зеленский вместе со своим другом Евгением Кошевым из «Квартала 95» развлекал гостей, а Кличко позволил себе в их адрес довольно язвительную шутку. Зеленский, как утверждали свидетели, ответил обещанием сделать так, чтобы следующий праздник вел уже сам Кличко.

Позднее боксер отрицал наличие серьезной ссоры, однако подтверждал многолетнюю кампанию дискредитации со стороны «Квартала 95» — его руководитель еще тогда показал, насколько он обидчив и злопамятен.

А когда получил власть — тут же обернул ее против оппонента.

Летом 2019 года первый глава президентского офиса Андрей Богдан добивался увольнения Кличко с должности руководителя КГГА.

Затем последовали временные договоренности, новые конфликты и попытки перераспределить полномочия. В этой борьбе фигурировали уже сменивший Богдана Андрей Ермак и ряд других влиятельных персонажей.

Социальные сети Уличные протесты в Киеве с требованием отставки мэра Виталия Кличко

Украинские журналисты подробно описывали систему теневого влияния на земельные решения, строительные проекты и городские финансовые потоки, вокруг которых сталкивались интересы разных политических групп.

При этом, естественно, репутация самого Кличко далека от безупречной.

Когда киевляне говорят, что город «превратился в помойку» — это весьма близко к реальному положению дел. Странные инфраструктурные проекты, явно лишние в условиях войны, уголовные производства против окружения мэра и операция Нацагентства по борьбе с коррупцией «Чистый город» (по версии следствия, некая ОПГ взяла под контроль принятие решений по выделению самых ценных участков земли) дают достаточно оснований для серьезных вопросов к столичной администрации.

Но коррупционная повестка как таковая никого никогда не интересовала — только как инструмент борьбы за власть.

А Кличко, несмотря ни на что, сохраняет большинство в Киевсовете, собственную политическую инфраструктуру и влиятельные зарубежные контакты, прежде всего в Германии. Банковой на протяжении семи лет так и не удалось решить проблему самостоятельного столичного мэра.

Теперь же события развиваются с совершенно иной скоростью.

Второй фронт был открыт публичным обвинением со стороны Банковой в том, что даже в прифронтовых регионах планы энергетической устойчивости выполняются лучше, чем в Киеве.

Мэр ответил встречными претензиями. «Все общины, все города разгребают проблемы, которые создало правительство», — заявил он в Верховной раде.

Более того, Кличко слил в медиа очень болезненную для «семьи» Зеленского информацию касательно обстоятельств, способных серьезно изменить представление о том, кто именно виновен в энергетическом кризисе.

Некогда влиятельное издание «Зеркало недели» опубликовало расследование с красноречивым названием «Десять точек, одна компания и ноль построенных энергетических установок». О том, что накануне зимы Киев остался без 1500 мегаватт дополнительной генерации, а это 70–80% пикового потребления электричества зимой.

Газете слили информацию о том, что десять лучших площадок для подключения газовых когенерационных установок (им требуется доступ к сети среднего давления) фактически оказались зарезервированы за одной компанией, «Файер Энерджи». Она зарегистрирована лишь 8 апреля нынешнего года и неким образом связана с известной структурой по производству «невидимых ракет» «Fire Point».

Руководит ею некто Виктор Куртев, во время парламентских выборов 2019 года внесший крупное пожертвование в фонд партии «Слуга народа», но потерпевший фиаско в мажоритарном округе. Его основное место работы — «смотрящий» за энергобизнесом олигарха Василия Хмельницкого, одного из крупнейших владельцев столичной недвижимости. Но действует он везде, где появляется, по мандату «лично от президента».

В таком качестве, например, он пытался заняться достройкой Хмельницкой АЭС.

Как сообщает «ЗН», компанию «Киевтеплоэнерго» фактически принудили предоставить инфраструктуру и содействовать проекту. При этом к середине октября ни одна установка не была построена, а необходимые подготовительные работы даже не начались.

Получается крайне неудобная для Банковой картина.

Пока там обвиняют во всех грехах Кличко, в публичное поле вброшено фактическое обвинение самого Зеленского в том, что его люди заблокировали реализацию важнейшего проекта.

Особую пикантность моменту придает то, что сами когенерационные установки поставляются в Киев в качестве международной технической помощи бесплатно, а их оплату взяли на себя иностранные доноры — правительства США и Германии. Основным поставщиком большинства мини-ТЭЦ для украинских городов (включая Киев) стало американское Агентство по международному развитию (USAID) — с 2022 года оно поставило 188 единиц.

Оборудование закупалось на средства американских налогоплательщиков в рамках проектов по энергетической безопасности Украины.

Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ), действующее по поручению правительства Германии (тут уже явно просматриваются связи братьев Кличко), профинансировало и передало Киеву две дополнительные установки еще в январе этого года.

Но ни в прошлую зиму, ни в грядущую взять и подключить подарок к сетям одинаково не могут нигде: весной констатировалось, что более 40% переданной американцами когенерации так и не введено в эксплуатацию.

Если совсем коротко, то у Кличко собирались нормально заработать на этой «теме» через свои фирмы, потом в нее вклинились люди Зеленского, а киевляне в итоге опять останутся без света. А «западные партнеры» — с еще одним примером того, что помогать Украине себе дороже и ее основная задача — умереть наиболее безобразным способом.

Другое дело, что в нынешнем раскладе столичной власти будет проще отбиться от обвинений и спихнуть всё на власть центральную, которая в открытом расследовании вышла на себя саму. А это, в свою очередь, ведет к тому, чего и боится Зеленский — уличным протестам, только уже заряженным настоящей болью и поддержанным финансово и организационно агентами Вашингтона.

Так, как это было летом, когда были запущены митинги в поддержку уволенного министра обороны Михаила Фёдорова.

Известный в политике афоризм о том, что «все революции и перевороты совершаются в столицах», Киев подтверждает тремя майданами и бесчисленным множеством мелких атак, приводивших к продавливанию тех или иных решений.

Тем временем приходят сообщения о новых неприятностях в президентском окружении.

По собственной информации ИА Регнум, бывший генпрокурор Руслан Кравченко, окопавшийся в Вене, вывез архив компрометирующих материалов и уже дал показания против Зеленского. С этим связывают странную активность украинских силовиков, зачастивших в столицу Австрии.

Отдельно поговаривают о возможном оперативном деле НАБУ в отношении Елены Зеленской.

Подтверждений последнему пока нет, но сама перспектива появления таких материалов создает для президентской команды и лично для Зеленского просто экзистенциальные риски. А для любых протестов — законное основание.

Отсюда и спешка с установлением контроля над столицей.

Против Кличко, как утверждают наши источники, уже готовят уголовное производство — халатность при подготовке столицы к зиме хотят представить как угрозу национальной безопасности. В качестве образца здесь имеются истории Геннадия Труханова в Одессе и Владислава Атрошенко в Чернигове, где уголовные, административные и чрезвычайные механизмы использовались в подобных конфликтах.

Борьба за Киев вступила в решающую стадию, поскольку Зеленский отчетливо почуял: дело для него сильно запахло жареным.