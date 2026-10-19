На прошедшей неделе главные триумфаторы минувших выборов в ландтаг немецкой земли Саксонии-Анхальт — «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 43,8%, и левацкая BSW, сумевшая преодолеть пятипроцентный барьер, объединили усилия, чтобы принять в Магдебурге символическую резолюцию, призывающую прекратить военную поддержку Украины со стороны Берлина.

ИА Регнум

По мнению оппозиционеров, более €100 млрд, потраченных Германией на проект «Украина» в условиях экономической рецессии, могли бы принести гораздо большую пользу внутри Германии.

Помощь Украине в заведомо безвыигрышном для Киева конфликте лишь затягивает войну и ведет к увеличению человеческих жертв с обеих сторон. Ну а отмена антироссийских санкций, как справедливо полагают в АдГ и BSW, немало способствовала бы снижению мировых цен на топливо. Что особенно актуально для Германии, где цены на дизельное топливо в этом году доходили до запредельных значений €2,45 за литр.

Также символично, что резолюция была принята в день открытия судебного процесса в Гамбурге над бывшим украинским военным офицером, обвиняемым во взрыве газопровода «Северный поток», по которому в Германию поставлялся российский газ.

Увы, несмотря на на то, что настроения АдГ и BSW разделяет значительная часть немецкого общества, принятая резолюция не имеет практического значения, поскольку земельные парламенты не играют никакой роли во внешней политике ФРГ.

Peter Gercke/Global Look Press Совместное выступление политиков AfD и BSW против продолжения военной помощи

Однако эта инициатива сыграла еще одну важную символическую роль, показав, что партии в магдебургском ландтаге, которые политический мейнстрим относит к крайним полюсам политического спектра, вполне способны договариваться, совместно голосовать, а в перспективе — даже сформировать правительственную коалицию.

Глава АдГ в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд заявил, что намерен до конца года добиться своего официального утверждения парламентом в качестве министра-президента земли, хотя большинство других партий в парламенте исключили возможность вступления в коалицию в рамках так называемой политики «брандмауэра», направленной на изоляцию АдГ.

Для Зигмунда совместная резолюция является «первой настоящей мирной инициативой», благодаря которой цены на топливо наконец должны снизиться. Для его главной сторонницы — лидера фракции BSW Клаудии Виттиг это предложение — необходимое признание того, «что ядерную державу нельзя победить на поле боя».

Партия BSW не хочет вступать в официальную коалицию с АдГ, однако не отвергает возможного сотрудничества с политической силой, с которой ее объединяет стремление восстановить экономические связи с Россией и обуздать бесконтрольную миграцию.

«Политика «брандмауэра» провалилась, — заявила основательница партии Сара Вагенкнехт. — Мы будем формировать политику за счет смены большинства и продвигать как можно больше позиций BSW».

IMAGO/Global Look Press Лидер фракции АдГ Ульрих Зигмунд выступает на заседании Парламента о проведении мирных переговоров по Украине

«То, что происходило в течение последних нескольких месяцев и лет в ходе этой войны, наряду с неконтролируемой миграцией, является одной из самых серьезных проблем нашего времени», — заявил Зигмунд в ходе дебатов, которые партии политического центра назвали «фарсом».

ХДС, «Зеленые» и «Левые» осудили предложение АдГ и BSW как «театр уличных представлений» и «симуляцию политики». «Тот, кто требует одностороннего перемирия, — это не тот, кто требует мира, а тот, кто требует капитуляции», — заявили представители ХДС.

Эксперт по внешней политике из СДПГ и бывший председатель фракции Рольф Мютцених раскритиковал предложение АдГ и BSW, назал его «бесстыдством» и предупредил о «катастрофе», если Германия последует ему и отменит санкции против России. Надежду на то, что топливо станет дешевле надолго, политик из СДПГ называет «ерундой».

«Они вводят людей в заблуждение, утверждая, что на сложный вопрос существуют простые ответы», — подчеркнул он.

Подобная позиция Рольфа Мютцениха — наряду с позицией Ральфа Штегнера, одного из лидеров левого крыла СДПГ и соавтора прошлогоднего «Манифеста об обеспечении мира в Европе», в котором высказывались довольно здравые идеи о необходимости выстраивания конструктивного диалога с Россией — откровенно удивила.

Ronny Hartmann/Global Look Press Лидер фракции BSW Клаудия Виттиг

Впрочем, изменение политической позиции на 180° в угоду политической конъюнктуре вполне свойственно для современной немецкой политики в целом и СДПГ в частности. Мютцених всего лишь встал в один ряд с такими деятелями социал-демократов, как федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и министр-президент Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг.

Это политики, которые некогда слыли в Германии одними из ближайших друзей России, а с февраля 2022-го резко поменяли политический «окрас».

По мнению критиков, своим предложением партии АдГ и BSW хотят следовать настроениям своих сторонников и избирателей, разделяющих точку зрения, что санкции наносят вред национальной экономике, а военная помощь Украине — безрезультатна и лишь оттягивает неизбежное.

Помимо этого, оппозиционеры хотят воспользоваться возможностью и поставить в неловкое положение всё еще занимающего свой пост министра-президента Саксонии-Анхальт от ХДС Свена Шульце.

На следующем заседании бундесрата он, согласно регламенту, будет вынужден попросить своих коллег из правительств других земель передать эти «пророссийские» требования федеральному правительству.

Наконец, как уже отмечалось, совместная декларация может послужить началом коалиционного сотрудничества и повысить шансы на то, что BSW отдаст свои пять голосов в ландтаге Ульриху Зигмунду, если тот в декабре выдвинет свою кандидатуру на выборах министра-президента.

Дело в том, что партия ХДС панически боится того, что кто-то из членов ее фракции тайно отдаст на выборах свой голос за Зигмунда. Подобные подозрения не лишены оснований: многие христианские демократы в Саксонии-Анхальт склоняются к позиции АдГ. Да и сам Ульрих Зигмунд до 2015 года был членом ХДС.

Поэтому руководство фракции в ландтаге и федеральное партийное руководство решили лишить потенциальных перебежчиков возможности для маневра и приняли решение не участвовать в выборах министра-президента.

Особой же пикантности принятию совместной декларации АдГ и BSW добавила новость о том, что первая поездка вновь сформированного комитета по европейским делам магдебургского ландтага должна пройти… в Россию.