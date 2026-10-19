На Западном берегу реки Иордан снова неспокойно. Радикально настроенные израильские поселенцы наращивают масштабы локального насилия, срывая сбор урожая в местных оливковых рощах.

ИА Регнум

От разгоревшегося конфликта, к слову, страдают не только палестинцы, но и граждане западных стран, которым в момент очередного рейда «посчастливилось» оказаться неподалеку. От расправы не спасают ни удостоверение журналиста, ни даже, как выяснилось на днях, дипломатический иммунитет и статус представителя Евросоюза.

Впрочем, израильское руководство, судя по всему, пока что не видит в происходящем большой беды. Да и пострадавшие иностранцы, вольно перефразируя Гоголя, раз за разом «сами себя избивают».

«Это наша земля»

Стычки на Западном берегу — который Израиль считает своей исторической землей и не намерен делить с местным палестинским населением — явление не новое. Представители местного поселенческого движения регулярно устраивают набеги на местные хозяйства и населенные пункты.

Особенно популярны так называемые «рейды по рощам», в ходе которых воинственно настроенная молодежь портит оливковые рощи (ломая и корчуя деревья), а также угрожает местным земледельцам увечьями, пытаясь таким образом заставить покинуть опасные земли и уступить территорию под расширение поселений.

AP/TASS Израильские поселенцы собираются в оливковой роще на Западном берегу

В 2026 году, с начала сезона сбора оливок (27 сентября), на Западном берегу зафиксировано около 400 случаев нападений на оливковые рощи и местных фермеров — что в 2,5 раза больше, чем в 2025-м. Более половины из них закончились нанесением телесных повреждений палестинцам (рост почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом).

Набегами на рощи дело, к слову, не ограничивается — радикально настроенные поселенцы пытаются подорвать и другие сферы традиционного палестинского хозяйства. Например, пригрозили вырезать весь скот в районе Кафр-Малика (и для демонстрации серьезности намерений забили не менее 20 принадлежавших палестинцам овец).

Долгое время эти инциденты не привлекали значительного внимания или не выходили за рамки местной новостной повестки. Однако 17 октября «оливковые инциденты» неожиданно получили глобальное звучание.

В этот день в окрестности палестинской деревни Тайбе (большая часть населения которого является христианами) приехала большая группа дипломатов и чиновников из Франции, Бельгии и Польши. Были среди них и представители католической церкви, решившие таким образом поддержать мирян в сложный период. Тем более что последние неоднократно получали угрозы от обосновавшихся неподалеку израильских поселенцев.

Однако тур символической поддержки пошел не по плану. Не успела иностранная группа присоединиться к местным фермерам, как на горизонте появилась группа молодых людей в балаклавах. Сначала нападавшие закидали процессию камнями, а потом принялись ломать автомобили (в том числе разбили стекло спецтранспорта бельгийской дипмиссии) и бросаться на дипломатов.

Сильнее других пострадал Бернар Боду, мэр французского города Олнуа-Эмери, — в момент налета он вместе с палестинцами собирал оливки и оказался ближе всех к эпицентру драки. Поселенцы несколько раз толкнули его, а когда чиновник пытался сесть в автомобиль, повалили на землю и избили.

Едва унес ноги и архиепископ Камбре во Франции Венсан Дольманн. В отличие от Боду, он и его супруга успели укрыться в транспорте. Находившимся в роще палестинцам (в том числе женщинам) повезло на порядок меньше — из-за серьезного характера полученных травм минимум двоих пришлось госпитализировать.

«Всё не так однозначно»

Инцидент вызвал взрыв негодования в Европе — большинство стран-членов ЕС осудили растущую волну немотивированного насилия в еврейском государстве, которое всё отчетливее приобретает характер системного и негласно одобряемого государством.

Далеко ходить за дополнительными примерами европейцам не пришлось — всего за день до этого в районе населенного пункта Абу-Фалах пострадала американская журналистка Хайди Левин, штатный фотограф газеты The Washington Post (WP). Группа молодых поселенцев повалила ее на землю и избила палками и ногами. Девушке потребовалась серьезная операция.

AP/TASS Фотожурналистка Washington Post Хайди Левин проходит лечение в больнице после ранения в результате нападения израильских поселенцев

В ответ на возмущения представителей WP израильтяне ответили лаконично: ситуация неоднозначна и может быть частью кампании по очернению Израиля и поселенцев. Публичная часть расследования заглохла, но после инцидента в Тайбе от израильских властей стали требовать уже «пакетную» реакцию на все эпизоды — даже если в них не пострадали граждане ЕС или другие иностранцы.

Под общественным нажимом канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вынуждена была выступить с комментарием. В официальном заявлении, переданном в СМИ, инцидент был назван «вопиющим нарушением», расследованием которого уже заняты армия, полиция и ШАБАК.

Правда, с формализованными извинениями и осуждениями «неизвестных смутьянов» соседствовала и ответная критика западников. Израильтяне не преминули напомнить, что визит иностранных дипломатов в Тайбе не был согласован с армией и спецслужбами, а потому и ответственность за инцидент отчасти лежит на них самих.

Присутствовали и намеки, что произошедшее «не так однозначно», а еврочиновники и дипломаты могли и сами спровоцировать местных поселенцев, и без того нервных из-за «постоянной угрозы со стороны ХАМАС».

Такая постановка вопроса разозлила европейцев ещё больше. Евросоюз публично потребовал привлечь виновных к ответственности и принять эффективные меры для предотвращения дальнейшего насилия. В противном случае Брюссель грозил принять «собственные меры».

Правда, эффективность этих «собственных мер» — под которыми, вероятнее всего, подразумевались персональные санкции и запрет на въезд на территорию ЕС для отдельных поселенцев и их лидеров, — давно исчерпали себя. Особенно с учетом того, что значительная часть новоиспеченных «персон нон грата» вообще не покидает израильскую территорию.

Зато злость евробюрократов хорошо работает на их политический престиж, который вожаки поселенцев (включая нынешнего министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира) охотно конвертируют в очки на приближающихся парламентских выборах. Что только способствует молчаливой поддержке практики поселенческих набегов на Западном берегу.

Разорвать порочный круг могли бы более жесткие и последовательные меры со стороны Брюсселя, которые ударили бы по кошельку Израиля и вынудили правительство Нетаньяху несколько остудить пыл радикалов.

Однако пока внутри Европы отсутствует консолидированная позиция в отношении Израиля, а возможных имиджевых издержек от давления на еврейское государство опасаются даже крупные игроки вроде Франции. Что дает поселенцам возможность заниматься набегами без особых реальных последствий как для себя, так и для государства.