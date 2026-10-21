Раскол по палестинскому вопросу в западном мире продолжает расти и шириться, причем не только и не столько по линии «левые против правых», сколько по линии «официальная политика против общественного мнения». Государства ужесточают законы — деятели культуры и спорта, а также рядовые граждане бунтуют, и конца этому не видно.

ИА Регнум Салли Руни

Наиболее свежий и характерный пример — история ирландской писательницы Салли Руни, автора международного бестселлера «Нормальные люди». Британский издатель Faber прекратил поставки всех ее книг в Великобританию — в любом формате. Причина — в открытой поддержке Руни организации Palestine Action.

Организацию эту в прошлом году британские власти признали террористической. За любую связь с ней, включая участие в митингах, предусмотрено серьезное наказание, вплоть до 14 лет тюрьмы. И оно грозит уже более чем 3700 гражданам, около 2500 из них официально предъявлены обвинения.

Притом Руни поддерживает Palestine Action не просто на словах, а вполне себе материально, делая регулярные отчисления из собственных доходов. Учитывая, что книги ее разлетаются как горячие пирожки — только в той же Великобритании продано 2,3 млн экземпляров — сумма, думается, набежала приличная.

Тем временем у соотечественников Салли, игроков и работников штаба сборной Ирландии по футболу, в начале октября выдалась весьма нелегкая неделя, в течение которой им пришлось дважды встречаться со сборной Израиля в рамках Лиги наций. Обе встречи прошли на нейтральных полях и без зрителей, но от скандалов это не уберегло.

Речь шла даже о бойкоте, но правительство и Футбольная ассоциация Ирландии настаивали на проведении матчей. В итоге бойкот таки состоялся, но одиночный — лишь вратарь клуба «Болтон Уондерерс» Гэвин Базуну проявил максимально непримиримую принципиальность.

Остальные же ирландцы ограничились тем, что надели черные повязки, отказались пожимать руки соперникам и склоняли головы во время исполнения гимна Израиля. Матчи завершились со счетом 3:0 в пользу Ирландии и 1:1 соответственно, но до, после и во время них, помимо забитых голов, происходило еще много чего интересного.

Например, расистские выкрики в адрес ирландского нападающего Адаму Айде. Которые УЕФА расследовать отказался, сославшись на бюрократические проблемы. Или провокационные вопросы израильских журналистов на пресс-конференциях. В частности, о произошедшем на рейсе FlyDubai.

А тренер сборной Ирландии по физической подготовке Дэмиен Дойл вовсе пожаловался, что один из израильских игроков в него плюнул. В общем, противостояние выдалось горячим. Так что теперь стоит вопрос о том, чтобы впредь эти команды на турнирах по разным группам разводить — от греха подальше.

Кроме того, Ирландия в июле официально приняла закон, запрещающий импорт товаров и продукции, произведенных в израильских поселениях за пределами признанных границ Израиля. Объем импорта, подпадающего под этот запрет, невелик (около $230 тыс. в год), так что это не экономическая мера, а выразительный политический жест.

Хотя казалось бы: где Ирландия и где Израиль с Палестиной? А всё дело в том, что ирландцы видят в палестинцах отражение собственной истории — «истории о вытеснении, лишении собственности, сомнении в национальной идентичности или ее отрицании, вынужденной эмиграции, дискриминации, а теперь еще и голоде».

Это слова бывшего премьер-министра Ирландии Лео Вардакара, которые он произнес в 2024 году, еще при полномочиях, в ходе визита в Белый дом, удовлетворяя интерес журналистов. В свете чего также стоит напомнить, что тогда же, в 2024-м, Ирландия в числе первых признала Палестину как государство.

Однако Ирландия — чуть ли не единственная страна Западного мира, в которой насчет ситуации вокруг Палестины сложился единогласный консенсус. В других странах всё гораздо сложнее и запутаннее. Из-за чего то и дело происходят разные чреватые неприятностями инциденты. Взять те же США.

Там, кстати, Palestine Action также недавно внесли в список террористических организаций. Что вызвало осуждение со стороны ООН как «несоразмерное и нецелесообразное ограничение прав на свободу слова, собраний и объединений, а также права на участие в общественной жизни».

Тем не менее сочувствующих Палестине там хватает. На днях группа таких симпатизирующих пришла на концерт популярного комика Джерри Сайнфелда и принялась громко обвинять его в соучастии в убийстве палестинских детей. На что тот, задорно приплясывая, ответил: «Я расист. Это геноцид, и мне это нравится». Под одобрительные возгласы публики.

Вдобавок он пообещал деньги, которые прервавшие его выступление активисты потратили на билеты, направить на финансирование армии Израиля. Но тут же оговорился, что передумал и оставит их себе. После чего еще более разгневанных нарушителей правопорядка жестко выпроводила из здания охрана.

Сайнфелд давно известен как один из самых громких произраильских голосов в американском шоу-бизнесе. Ранее он сравнивал движение Free Palestine с ку-клукс-кланом (причем последние, по его словам, «честнее»), а о Палестине шутил, что «ее не существует». И пока что ему всё сходило с рук.

Разве что назначенный на конец октября фестиваль комиков в Лиссабоне, где он заявлен хедлайнером, теперь под угрозой срыва. Так как сразу несколько других участников уже публично отказались на одну сцену с Джерри выходить и тем самым «превращать геноцид в норму».

Самые же горячие стычки между сторонниками Израиля и Палестины разворачиваются в Голливуде. Актриса Мелисса Баррера была уволена из франшизы «Крик» еще в 2023 году за посты в поддержку Палестины. Студия Spyglass тогда мотивировала свое решение «нулевой терпимостью к антисемитизму».

Сейчас Баррера запустила собственную продюсерскую компанию для поддержки творческих работников пропалестинских взглядов, чувствует себя неплохо и в интервью отмечает, что ситуация выправляется. То есть сегодня в ее среде голоса в пользу Палестины звучат увереннее, дружнее и встречают больше солидарности.

Это подтверждает и коллега Мелиссы по «Крику» Мэтью Лиллард: «Когда это случилось с Мелиссой, весь мир не поднялся. Но она была права на год раньше всех. Я облажался. Я был на неправильной стороне истории».

Иначе говоря, налицо постепенное, но неуклонное смещение общественного мнения в сторону поддержки Палестины. И это подтверждается статистикой. Опрос, проведенный аналитической компанией Gallup в феврале, зафиксировал, что американцы — впервые за 20 лет — симпатизируют палестинцам больше, чем израильтянам: 41% против 36%.

Примерно та же картина в Европе. Исследование HU/EF-Barometer в Германии, Франции, Британии и Польше убедительно демонстрирует, что доля тех, кто больше симпатизирует палестинцам, выросла везде, тогда как доля произраильски настроенных граждан сокращается во всех странах.

Пока, впрочем, о массовом сдвиге речи не идет: смещение происходит в основном за счет тех, кто придерживается левых взглядов, и молодежи. Тогда как консерваторы и старшее поколение остаются при своем. Однако при сохранении тенденции через 10–15 лет произраильская позиция на Западе может стать позицией меньшинства.