Пентагон объявил о планах транслировать в прямом эфире расстрел Нидала Хасана, бывшего военного психиатра, осужденного за массовое убийство на базе Форт-Худ. Это решение, озвученное министром обороны Питом Хегсетом, стало беспрецедентным для США и вызвало волну критики.

ИА Регнум Нидал Хасан

Хасан, которому сейчас 56 лет, был признан виновным в убийстве 13 человек и ранении еще 32 во время стрельбы в медицинском центре Форт-Худа в Техасе 5 ноября 2009 года. В 2013 году его приговорили к казни, назначена она на 3 декабря и пройдет на той же базе, где произошла трагедия.

Действия убийцы были признаны терактом, мотивированным исламистскими убеждениями. Было установлено, что до нападения Хасан переписывался с представителем «Аль-Каиды»*.

Это будет первое исполнение смертного приговора военному в Соединенных Штатах с 1961 года и первый расстрел американского военнослужащего со времен Второй мировой войны. К тому же это будет первый в стране расстрел человека, который передвигается на коляске: после ранения при задержании преступник прикован к инвалидному креслу.

Решение об организации трансляции было подтверждено Хегсетом 8 октября. «Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было публично. Потому что люди должны понимать, что у таких вещей есть серьезные последствия», — заявил он. На вопрос о возможных последних желаниях Хасана и его возможности обратиться к президенту с просьбой об отсрочке исполнения приговора министр ответил: «Плевать. Увидимся 3 декабря».

Согласно военному законодательству страны, казнь с участием расстрельной команды требует одобрения президента. Трамп одобрил ее по рекомендации Хегсета. «Одобрил ли? Абсолютно», — сказал глава Белого дома журналистам 9 октября.

У решения нашлись сторонники. Среди них — те, кто пострадал от действий Хасана в 2009 году.

«Честно говоря, я в восторге», — заявил CBS штаб-сержант в отставке Алонзо Лансфорд, получивший в тот день три ранения.

Профессор права Фордхэмского университета Дебора Денно отмечает, что трансляция «обеспечит такой уровень прозрачности, которого, вероятно, никогда не видели в этой стране».

«Более половины населения страны выступает за смертную казнь — хотя эта тенденция идет на спад, и можно было бы утверждать: «Если вы хотите смертную казнь, то мы покажем вам, как она осуществляется», — отметила она в разговоре с BBC.

Конгрессмен-республиканец Энди Оглс из Теннесси поддержал Пентагон, заявив в социальных сетях, что считает решение Хегсета «превосходным». «Отлично. Этот террорист заслуживает публичной казни. Будем смотреть», — написал он.

Среди простых американцев тоже нашлись те, кто считает идею разумной. «Думаю, они упускают возможность. Это должно быть платное шоу, а все доходы должны идти семьям погибших военнослужащих», — предложил житель Виргинии, общавшийся с Fox News.

Однако голоса в поддержку оказались едва заметны на фоне критики, которой подвергли эту инициативу как внутри США, так и за пределами страны.

Многие считают, что прямой эфир не напугает врагов, а лишь сделает террориста мучеником в глазах других радикалов и ударит по репутации вооруженных сил. Говорят и о том, что в случае проведения трансляции Соединенные Штаты уподобятся террористическим организациям, которые публикуют видео расправ над своими заложниками.

План вызвал резкое осуждение со стороны представителей обеих партий. Конгрессмен-республиканец Остин Скотт заявил: «Я полностью поддерживаю смертную казнь, но прямые трансляции казней — это удел джихадистов. Америка выше этого».

«Цивилизация разрушается, когда культивирует аппетит к казням как к развлечению», — предупредил сенатор Рой Кертис.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил CBS News, что у некоторых его коллег-республиканцев есть опасения: «Опасность в том, что они создадут видео, которое станет вербовочным инструментом для будущих террористов».

Сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски разделяет эти страхи. «Это дало бы этому человеку, который не заслуживает дополнительной известности, мученичество, которого он ищет. То, как мы осуществляем правосудие, так же важно, как и само правосудие, поэтому я призываю Пентагон отменить это ужасное решение», — написала она в соцсети.

Демократы высказались еще резче. Сенатор Крис Мёрфи в разговоре с CNN назвал план «отвратительным» и «средневековым», спросив: «Что он делает, копирует казни ИГИЛ*?»

Сенатор Джек Рид заявил: «Трансляция казни — варварское зрелище. Это подарок вербовщикам антиамериканских террористов».

Даже вице-президент Джей Ди Вэнс выступил против предложения Хегсета и выразил сомнение в том, что трансляция состоится. «Я не знаю, действительно ли это произойдет», — сказал он журналистам, добавив: «Если это в итоге будет в прямом эфире, я не буду смотреть».

Религиозные лидеры резко осудили инициативу. Архиепископ Пол Коукли, президент Конференции католических епископов США, назвал ее «варварским продвижением культуры смерти», которое «только еще больше подорвет моральные устои нации и останется пятном на совести народа».

Тимоти Пол Бролио, руководитель католической архиепархии, курирующей вооруженные силы, призвал военнослужащих-католиков, назначенных в расстрельную команду, просить освобождения от участия в казни. «Неужели мы действительно хотим подражать террористам и устраивать публичное зрелище из варварского убийства наших противников?» — вопрошает он.

Отреагировали и в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, указав, что трансляция будет «равносильна публичной казни и нарушит абсолютный запрет пыток».

15 октября к потоку критики присоединились и отставные американские военачальники. Группа из 72 отставных генералов, адмиралов и военных юристов опубликовала открытое письмо. «Мы просим президента, наших представителей в конгрессе и наших сограждан принять меры для предотвращения этого варварского злоупотребления властью», — сказано в обращении.

Сторонники трансляции говорят об открытости и показательности наказания, однако противники задают неудобный вопрос: если государство превращает лишение жизни в публичную демонстрацию силы, какой нравственный урок оно преподает следующему поколению?

Когда такое зрелище показывают миллионам зрителей, насилие рискует утратить свой шокирующий смысл и превратиться в развлекательный медиаконтент. Демонстрация жестокости размывает моральные границы и подменяет идею правосудия жаждой зрелища.

«Это… прежде всего прославление смерти крайне жестоким образом, что, на мой взгляд, является не только дополнительным посягательством на достоинство казненного, но и тем, что притупляет у общественности осознание того, что убийство — это зло, смерть — это зло», — заявила CNN Шери Линн Джонсон, заместитель директора проекта по вопросам смертной казни при юридическом факультете Корнелльского университета.

Дополнительной остроты критике придает тот факт, что решение о трансляции появилось в момент повышенного внимания к проблеме высшей меры наказания после неудачной смертельной инъекции Кристе Пайк в Теннесси. Она выжила после попытки приведения приговора в исполнение и очнулась в больнице спустя несколько дней.

Этот провал обнажил системную проблему: штаты всё чаще сталкиваются с трудностями при проведении казней. На этом фоне решение казнить кого-то на глазах миллионов людей, да еще и довольно редким для современных США способом, ставит вопрос о том, не превратится ли это смертельное шоу в очередной позор для государства.

Судя по результатам опроса, проведенного Ipsos, 8 из 10 американцев выступают против расстрела в прямом эфире. Между тем, по данным Pew Research, две трети (66%) граждан Соединенных Штатов поддерживают казнь убийц — и этот показатель вырос на шесть пунктов за последние пять лет.

Хегсет, несмотря на критику, пока не отказался от намерения провести процедуру именно так, как было объявлено. Но окончательное решение остается за Трампом.

Судя по последним заявлениям президента, он не определился. После широкого общественного резонанса, вызванного предложением Пентагона, его позиция изменилась.

«Есть два мнения: не показывать и показывать. Потому что, увидев это, другие люди, возможно, не станут делать того, что сделал он. Так что я приму решение в конечном итоге. Я знаю, чего хочет военное ведомство, но решение приму я», — сказал он журналистам.

По данным Axios, в частном порядке глава Белого дома делился сомнениями по поводу трансляции. «Президент хочет, чтобы этот ублюдок заплатил, и публичная казнь может быть тем дополнительным унижением, которого он заслуживает. В то же время он не хочет делать из него мученика», — рассказал один из его собеседников, пожелавший остаться неизвестным.

«Если бы мне пришлось ставить, я бы поставил, что президент это не санкционирует. Но я не собираюсь опережать босса и пытаться предсказать, что он сделает», — заявил изданию один из чиновников администрации.

Пока же США балансируют на грани беспрецедентного шага, который обнажает глубокий конфликт между стремлением к неотвратимости наказания и риском превратить государственную монополию на насилие в медийный аттракцион ради сомнительной выгоды.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.