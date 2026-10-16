Потрясение европейских чиновников от заключения дизельной сделки между Россией и США может сравниться разве что с шоком от прошлогодней встречи в Анкоридже.

ИА Регнум

По заявлениям американского президента Дональда Трампа, он договорился с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива.

С точки зрения европолитиков, заключение соглашений с Россией и вывод из-под санкций одного из главных предметов ее экспорта — это «предательство» Украины и даже основ трансатлантической солидарности.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, уже в октябре из России в США и другие страны будет поставлено 300 000 тонн дизельного топлива. В ноябре планируется поставить еще 500 000 тонн, а в декабре — один миллион. Итого — 1,8 млн тонн. В конечном итоге объем поставок может достигнуть трех миллионов тонн в месяц.

Из Европейского союза сразу же прозвучала резкая критика. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, обвинил европейцев в «полном лицемерии». И имел на это все основания.

Ведь с 2022 года, по данным Новака, страны Евросоюза закупили российских энергоносителей на сумму $320,7 млрд. За первые девять месяцев 2026 года объем поставок составил $21,3 млрд.

Как отметил Бессент, с момента начала российско-украинского конфликта в 2022 году европейцы выделили россиянам больше денег, чем Украине, поскольку не могут обойтись без российских энергоресурсов.

Бессент затронул больную для ЕС тему. Ведь данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) в целом совпадают с российскими. Эта организация, расположенная в Хельсинки, ежемесячно анализирует, какие страны закупают энергоресурсы из России.

Анализ ведется с начала декабря 2022 года, когда вступило в силу эмбарго ЕС на российскую сырую нефть. Согласно этим данным, до конца августа Китай закупил 50% российского экспорта сырой нефти, за ним следует Индия с 19%. На долю Турции и Евросоюза приходится по 5%.

Несмотря на введенный ЕС запрет на импорт российских нефтепродуктов, по данным CREA, в портах ЕС было разгружено 20 танкеров для заводов, перерабатывающих российскую сырую нефть. Это на два больше, чем в июле. В сфере трубопроводного газа Евросоюз остается крупнейшим покупателем с долей 32%, за ним следуют Китай (31%) и Турция (29%).

Что касается российского сжиженного природного газа (СПГ), на долю ЕС приходится чуть менее 49%, далее — Китай с 24%, Япония с 18% и Южная Корея с 6%.

Несмотря на всё более ужесточающийся режим санкций, в ЕС по-прежнему действуют исключения для некоторых видов энергоносителей и стран. Поэтому Венгрия, Словакия и Болгария фигурируют в статистике как импортеры российского трубопроводного газа.

Франция и Испания — покупатели СПГ, Словакия — российской сырой нефти. В целом, по данным CREA, эти пять крупнейших импортеров из ЕС заплатили России в августе €1,1 млрд.

В списке вообще не фигурируют США, которые весной 2022 года запретили импорт нефти, нефтепродуктов, угля и сжиженного газа из нашей страны. Теперь министерство финансов США выдало специальное разрешение на закупку российского дизельного топлива, которое сначала будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Впрочем, рядовым европейским автолюбителям, вынужденным, как в Германии, платить на заправках до €2,45 за 1 литр дизельного топлива, вряд ли есть дело до тонких дипломатических материй. И большинство из них, видя показательный пример американского президента, тоже были бы не против аналогичной дизельной сделки своего правительства с Москвой.

Понятное дело, что поставки российского дизтоплива в США лишь частично стабилизируют рынок.

В понедельник цена на нефть незначительно отреагировала на сделку, заключенную в минувшие выходные. Цена на нефть марки Brent из Северного моря снизилась примерно на один процент — до $104,2 доллара за баррель, после чего произошло обратное движение, и она перешла в плюс.

В понедельник топочный мазут стоил €168 евро за 100 литров при закупке 3000 литров. Об этом сообщает интернет-портал Heizoel24, на который 500 нефтетрейдеров передают свои цены. По данным портала, октябрь стал самым дорогим месяцем для покупки топочного мазута в этом году.

Следует отметить, что 300 000 тонн дизельного топлива, которые Россия должна поставить в оставшуюся часть месяца в США и на мировой рынок, соответствуют примерно 100 000 баррелей в сутки. Это способно только частично компенсировать сокращение морских поставок, которые в сентябре были примерно на 1,3 млн баррелей в день ниже уровня начала года.

По данным Управления энергетической информации США, потребление дизельного и другого дистиллятного топлива в Соединенных Штатах в настоящее время составляет в среднем около 3,77 млн баррелей в сутки. Это примерно 500 000 тонн. Таким образом, объем в 300 000 тонн теоретически покрыл бы американское потребление лишь чуть более чем на 14 часов.

Нефтетрейдеры на мировом рынке не знают, на что им ориентироваться. Так или иначе, американский инвестиционный банк Goldman Sachs вновь повысил свой прогноз цен на нефть. Аналитики по сырьевым рынкам ожидают, что к концу года цена барреля нефти марки Brent из Северного моря составит $90 вместо $85.

В последний раз они повышали прогноз в сентябре. В качестве обоснования нового шага среди прочего было указано, что запасы находятся на низком уровне, а риски снижения предложения сырой нефти высоки.