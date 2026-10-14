Европа столкнулась с резким ростом популяции постельных клопов. Нашествие паразитов привело к отмене авиарейсов в Италии и поездов в Великобритании, заражению домов, отелей и офисов по всему ЕС.

ИА Регнум

Одним из самых резонансных инцидентов стал случай с австралийской авиакомпанией Qantas. Ее рейс из Перта в Рим, длившийся почти 17 часов, превратился в испытание для пассажиров экономкласса: они жаловались на многочисленные укусы насекомых прямо во время полета. Бортпроводники выдали пострадавшим антигистаминные препараты, однако их запасы быстро закончились.

В результате обратный рейс, запланированный на субботу, был отменен — Boeing 787 Dreamliner пришлось на время вывести из эксплуатации.

«Мы приносим искренние извинения клиентам за отмену субботнего рейса Рим — Перт, это позволит нашим инженерам и техническим командам провести глубокую чистку самолета после выявления проблемы на небольшом числе мест в экономклассе», — заявил представитель Qantas.

Однако, по словам самих пассажиров, воздушное судно буквально кишело паразитами. «Они ползали по нашим вещам, одежде, одеялам Qantas и даже по иллюминатору. Они забрались в ботинки моего мужа, ползали по нашим ногам и джемперам», — рассказала 9News одна из женщин, летевших злополучным рейсом.

Еще один пассажир сказал, что его разбудили крики ребенка, повторявшего слово «жучки».

Аналогичная ситуация разворачивается и на другом конце Европы. В Великобритании железнодорожный оператор Southeastern был вынужден отменить несколько пассажирских поездов на маршрутах между Лондоном и Кентом после того, как клопов обнаружили в кабинах локомотивов, а по другим сведениям — и в вагонах.

Один из зараженных составов успел получить в компании прозвище «Клоповый экспресс». Дело в том, что из-за недопонимания диспетчеры гоняли его по маршруту целый день. Локомотивной бригаде пришлось просто закрыть те вагоны, в которых видели паразитов, чтобы предотвратить их распространение.

Впрочем, поезда отменили не из-за угрозы «одарить» кровососущими попутчиками ничего не подозревающих пассажиров, а потому, что машинисты начали отказываться от смен, опасаясь принести насекомых домой в личных вещах. Один из них заявил Daily Mail, что не будет работать без защитного костюма.

Британские дезинсекторы говорят о самой сильной вспышке за десятилетия. В Кардиффе специалисты столкнулись с заражением, которое один из них назвал худшим за 38 лет работы: в одном из домов были обнаружены сотни тысяч паразитов, в результате пришлось сжигать даже каркасы кроватей.

«Этот дом был просто ужасен. Сотни тысяч выползают, когда поднимаешь матрасы. Они вылезали из обоев, это было чудовищно», — рассказал BBC работавший в зараженном здании специалист.

Джеймс Гейл, директор компании, специализирующейся на борьбе с насекомыми, в разговоре с GB News описал масштаб так: «Они буквально не дают людям спать. Этим летом примерно одна из пятнадцати заявок поступала на наш сайт по клопам в период с полуночи до 6 утра — это в несколько раз чаще, чем по любым другим вредителям. В этом смысле они похожи на вампиров».

Между тем проблема давно вышла за пределы жилых кварталов. Число вызовов служб дезинсекции из-за клопов в Британии выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом, при этом на 40% чаще стали поступать заявки от коммерческих организаций, в основном отелей.

«Их можно встретить не только в отелях — они есть в общественном транспорте, такси, кинотеатрах, театрах, больницах. В любом месте с высокой проходимостью риск выше», — пояснила Daily Mail Сара Спратт, специалист одной из лондонских служб инсектицидной обработки.

В лондонском офисе The Guardian в районе Кингс-Кросс сотрудников перевели на удаленку после обнаружения паразитов. В столице Уэльса целые отделы коммерческих компаний отправили работать домой ради проведения дезинсекции.

Жители британской столицы жалуются, что насекомые атакуют их в поездах метро и автобусах. Несколько таких жалоб опубликовали на Reddit, а один из пользователей прямо указал: «Сейчас в лондонском метро и автобусах проблема. Их недостаточно часто чистят».

Ситуацию усугубляет эволюция самих паразитов: они выработали устойчивость к химикатам, которые десятилетиями использовались для их уничтожения, из-за чего их уже называют мутантами. Эксперт по постельным клопам из Калифорнийского университета Чау-Янг Ли считает, что это и стало главной причиной их распространения.

«Инсектициды, используемые для уничтожения клопов, всё чаще не срабатывают, и устойчивость к инсектицидам сейчас является ведущей причиной неудач в борьбе с ними», — объяснил он корреспонденту газеты Metro.

Это создает сразу две проблемы. Во-первых, обработка не уничтожает популяцию полностью, выжившие особи продолжают размножаться и распространяться. Во-вторых, каждое новое воздействие недостаточно сильного химиката работает как естественный отбор: погибают слабейшие, а самые выносливые выживают и передают устойчивость потомству.

«Повторите это много раз — и вы получите практически полностью устойчивую популяцию», — поясняет Чау-Янг Ли.

Показательный случай произошел с 63-летним жителем лондонского района Гринвич Майклом Гилтинане: несмотря на шесть визитов дезинсекторов, он подвергся более чем тысяче укусов. «Как только я снова пытаюсь заснуть, я чувствую, что что-то ползает по мне. Это ужасно, я никогда в жизни не сталкивался ни с чем подобным», — рассказал он.

Джеймс Роудс, владелец коммерческой службы по борьбе с вредителями, отметил, что в его компанию поступило на 30% больше обращений от клиентов после неудачной обработки. «Данные определенно свидетельствуют о том, что устойчивость к химикатам гораздо выше, чем когда-либо», — отметил он.

Проблема не ограничивается Италией и Британией. По данным аналитиков, число обращений в службы дезинсекции в крупных европейских городах растет на 20–25% ежегодно. Исследование MattressNextDay, в рамках которого были изучены 12,9 млн отзывов на TripAdvisor по 59 популярным в ЕС направлениям, выявило города с наибольшим числом жалоб на насекомых и грязные кровати.

Рим возглавил список с показателем 31,37 жалобы на 1000 отзывов — худший результат с большим отрывом. В топ-10 также вошли Кавос (Корфу), Афины, Амстердам, Париж, Брюссель, Венеция, Будапешт, Флоренция и Бухарест. По данным мониторинговой компании Valpas, паразитов находят в каждом 42-м проверенном гостиничном номере в Европе.

Одна британка, к примеру, рассказала Daily Mail, как привезла клопов домой из туристической поездки по Франции. «Я была в ужасе. Я ассоциировала их с грязными местами, а я — чистюля», — поделилась она.

Схожий опыт пережила и ее соотечественница, которая остановилась в одном из парижских отелей. По ее словам, в первую же ночь она получила несколько укусов, после чего обнаружила несколько особей и сотни их яиц на кровати.

Оставшиеся ночи туристка провела на поставленных друг напротив друга пластиковых стульях. А после возвращения из поездки ей пришлось выбросить вещи из-за страха принести насекомых в свой дом.

«Мне пришлось выбросить кожаную куртку за £200, потому что я была уверена, что они в подкладке», — вспоминает она.

Специалисты сходятся во мнении, что одна из причин нашествия — интенсификация международного туризма. Европейская туристическая комиссия зафиксировала рост числа иностранных туристов в Европе на 5% за первые шесть месяцев 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го. Особенно заметен рост в Греции (+38,3%) и Италии (+21,1%).

При этом Италия в антирейтинге по распространенности клопов представлена сразу тремя городами, привлекающими миллионы туристов. А в Греции в список попали популярный морской курорт Кавос и Афины — один из самых посещаемых европейских городов.

«Появление клопов напрямую коррелирует с объемом путешественников. Чем больше прибытий и отбытий, тем выше всплеск их численности», — объяснил The Times Мартим Гоис, сооснователь Valpas. По словам Благо Манова, управляющего директора одной из служб дезинсекции, аэропорты и отели стали главными точками перекрестного заражения: «На мой взгляд, багажные отделения аэропортов создают наивысший риск перекрестного заражения, как и отели, хостелы и Airbnb. Это постоянный процесс».

Не менее важный фактор — погода. Активность этих кровососов достигает пика именно в теплое время года, поэтому поразившая Европу этим летом жара, испепелявшая леса и иссушавшая поля и реки, активно способствовала увеличению численности этих насекомых. «Более длительные теплые периоды означают, что их численность увеличивается», — объяснил Daily Mail энтомолог доктор Ричард Нейлор.

Прогнозы неутешительны. Данные метеорологов указывают на то, что следующее лето может оказаться еще жарче. Это означает, что период активности расширится, а вместе с ним — и масштаб проблемы.

При этом координированного ответа на эту проблему у ЕС нет. Еще в 2019 году в Европарламенте предлагалась резолюция с призывом разработать общий план борьбы с клопами, однако она не привела к созданию обязательной программы.

В ответе Еврокомиссии на соответствующий запрос 2023 года было указано, что проблема не подпадает под действие Регламента о серьезных трансграничных угрозах здоровью, поскольку эти насекомые не переносят заболеваний. Это означает, что борьба с нашествием остается делом отдельных стран, муниципалитетов и самих граждан — за свой счет.

При этом стоимость профессиональной обработки всего дома может достигать нескольких тысяч евро, что для многих семей становится неподъемной суммой, особенно с учетом постоянного роста цен на топливо, электричество и отопление. Постоянный рост стоимости жизни толкает людей на использование дешевых средств, которые не дают эффекта, и это лишь усугубляет ситуацию с дальнейшим распространением.

Так что Европе, похоже, придется привыкать к соседству с кусачими паразитами.