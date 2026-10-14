В ноябре 2026 года в Палестине должны были состояться первые за два десятилетия парламентские выборы. С учетом прошедшей войны в секторе Газа и других кардинальных перемен, с которыми столкнулся Ближний Восток в последние годы, они должны были стать маркером готовности палестинских фракций к преодолению раскола и долгосрочному урегулированию конфликта.

ИА Регнум

Однако уже на стадии предварительной подготовки стало ясно, что выборов в ближайшее время не будет. Впрочем, ключевые игроки не сильно расстроились от этой новости.

Первые за 20 лет

Последние на данный момент полноценные парламентские выборы проводились в Палестине в 2006 году и закончились триумфом ХАМАС. В том созыве движение получило 74 кресла, главным образом за счет эффективной и напористой кампании в одномандатных округах.

Это стало болезненным ударом для президента Палестины Махмуда Аббаса, избранного годом ранее. Его политическое движение ФАТХ получило всего 45 мест и фактически потеряло контроль над парламентом.

Обстановка усложнялась тем, что ФАТХ и ХАМАС имели противоположные взгляды на урегулирование конфликта с Израилем. Сторонники Аббаса вели мирные переговоры и были в целом открыты идее постепенного размежевания, в то время как ХАМАС требовал более жесткого подхода. И был готов отстаивать свои интересы силой.

Неудивительно, что к 2007 году между двумя ключевыми фракциями произошел раскол и ХАМАС изгнал представителей ФАТХ из сектора Газа, превратив его в свою постоянную вотчину.

Все последующие годы Палестина существовала в раздробленном состоянии. ФАТХ и ХАМАС периодически вели переговоры, но не могли прийти к устойчивому компромиссу. Попытки провести новые парламентские выборы (например, в 2021 году) оканчивались ничем — в том числе из-за отсутствия уверенности, что израильская сторона не будет чинить препятствий голосующим.

Возможно, переговоры затягивались бы и впредь, если бы не война между Израилем и ХАМАС в Газе 2023 года. Длительная и тяжелая кампания измотала обе стороны, а долгосрочное урегулирование (даже с американскими гарантиями) было невозможно без стабилизации управленческого аппарата.

А потому в начале октября 2026 года палестинские представители официально заявили о намерении в конце ноября провести выборы и сформировать обновленный парламент.

Опять повременим?

Всего за неделю с момента утверждения даты выборов в ЦИК Палестины подали не менее десятка избирательных списков.

Среди выдвинувшихся оказались преимущественно социалистические, центристские и консервативные партии и движения, а также две коалиционные платформы («Коалиция будущего Палестины» и «Справедливость и строительство»), собранные преимущественно из политиков-технократов.

При этом в первой десятке не оказалось ни ФАТХ, ни ХАМАС, хотя наблюдатели ожидали, что непримиримые противники появятся в ЦИК в числе первых.

Стороны мотивировали решение по-разному. В ФАТХ объяснили промедление «необходимостью качественной сверки кандидатов» — из намерения вернуть себе статус главного игрока палестинской политики.

ХАМАС сослался на продолжающиеся переговоры с «дружественными силами»: движение намерено выдвигаться в парламент как часть коалиционного списка и обеспечивать представительство через отдельных политиков-тяжеловесов. Однако и те и другие заявили, что готовы бороться за будущее Палестины в грядущем созыве.

В избирательный процесс ожидаемо довольно быстро вмешались израильтяне. Уже 7 октября стало известно, что Израиль отказался допустить палестинских избирательных чиновников в Газу и Восточный Иерусалим, что поставило под сомнение возможность провести голосование на всех заявленных территориях.

Кроме того, политики еврейского государства начали кулуарно давить на Рамаллу, требуя не допустить участия кандидатов от ХАМАС в выборах. В противном случае угрожая их полностью сорвать.

На этом фоне по Палестине поползли неприятные слухи. Одними из первых о возможном переносе выборов публично заговорили представители «Палестинского исламского джихада» — движения, дружественного ХАМАС.

Причем основная вина за это возлагалась не на Израиль, а на политические силы с Западного берега реки Иордан — последние якобы испугались парламентского проигрыша и увидели в израильском недовольстве предлог для сворачивания избирательных процедур.

Представители фракции призвали оппонентов проявить благоразумие и не поддаваться на уловки израильтян.

Тогда ФАТХ и другие политические фракции новость о срыве выборов опровергли, назвав ее «опасными выдумками» с целью раскачать обстановку в Палестине. Правда, уже спустя два дня, 10 октября, исполнительный комитет Организации освобождения Палестины дал добро на перенос парламентских выборов «под гнетом непреодолимых препятствий».

Новой датой утвердили 11 сентября 2027 года — но с важной оговоркой: в назначенный час изберут не только депутатов парламента, но и президента Палестины.

Аббас призвал всех палестинцев — как сторонников, так и оппонентов — не искать виноватых и использовать паузу для более качественной подготовки к выборам.

Выгодный раскол

Несмотря на то, что и ФАТХ, и ХАМАС сокрушались о заморозке избирательных кампаний громче прочих, электоральная пауза оказалась на руку им обоим.

В частности, ФАТХ (и особенно Аббас) получил возможность сохранить статус «голоса Палестины» еще примерно на год. А заодно и время для поиска способа погасить резко возросшую поддержку ХАМАС со стороны палестинской молодежи не только в Газе, но и на Западном берегу.

В случае с ХАМАС ключевой выигрыш от ситуации заключается в сохранении формального контроля над сектором Газа без необходимости передачи полномочий официальным управленческим институтам Палестины.

Отсутствие в Палестине единого центра принятия решений выгодно и Израилю. В первую очередь из-за подвешенного статуса сектора Газа. Пока не проведены выборы, территория сектора всё еще считается потерянной для правительства в Рамалле и контролируется ХАМАС, с которым Израиль находится в состоянии войны.

Это дает израильтянам возможность скрытно расширять зону присутствия в прибрежных районах под предлогом проактивной защиты, а также выстраивать в Газе свою параллельную систему лояльных институтов.

Перенеся выборы на 2027 год, палестинцы создали себе дополнительные сложности. Одновременное обновление сразу двух ключевых институтов управления (президента и парламента) кратно повышает политические ставки.

А заодно и создает соблазны для различных сил перекроить политический ландшафт Палестины по своему усмотрению, поставив местные структуры в большую зависимость от внешнего управления.

С учетом того, что к выборам 2026 года палестинские фракции подошли в состоянии раздробленности и раздрая, ожидать от них быстрой консолидации не приходится.

Скорее наоборот, 2027-й грозит палестинцам усилением противоречий и формированием новых узлов напряженности. Что не только не позволит сформировать правительство согласия, но и чревато погружением в новые военно-политические дрязги.